Bredenoord präsentiert nachhaltige mobile Stromversorgung auf der bauma 2025

Bredenoord, ein führender Anbieter von mobilen Stromversorgungslösungen, stellt auf der bauma 2025 Experten vor, die über Regularien, Anwendungsbeispiele und Einsparmöglichkeiten im Bereich der nachhaltigen Energieversorgung auf Baustellen beraten. Neben der Verwendung und Wiederverwendung nachhaltiger Baumaterialien spielt auch die Energieeffizienz eine entscheidende Rolle. Bredenoord trägt dazu bei, CO2-Emissionen auf Baustellen signifikant zu reduzieren und präsentiert innovative Lösungen, die eine nachhaltige und kosteneffiziente Stromversorgung gewährleisten.



Expertenberatung zu Batteriespeichern und Emissionseinsparungen auf der bauma 2025

Besucher der #PowerZone im Freigelände Nord am Stand FN. 1019-1 haben die Gelegenheit, unter dem Motto „Ask Me Anything“ Fragen rund um Auflagen, Genehmigungsverfahren und Emissionseinsparungen im Zusammenhang mit Batteriespeichern zu stellen. Der Batteriespeicher-Experte Lukas Krüger steht den Besuchern zur Verfügung und bietet kompetente Antworten auf Fragen zum Einsatz von Batteriespeichern im Inselbetrieb oder in der Hybridanwendung.

Der hochkapazitäre Batteriespeicher „Battery Box 30“ von Bredenoord, der 2018 eingeführt wurde, bietet eine innovative Lösung für die mobile Stromversorgung. Mit einer Ladekapazität von 30 kW schließt er die Lücke zwischen den kleinsten und nächstgrößeren Modellen des Unternehmens. Ein besonderes Merkmal des Geräts ist die Möglichkeit, es mit 1 oder 3 Phasen zu laden, während der Ausgang immer 3 Phasen liefert. Dadurch ist eine flexible Nutzung und hohe Leistung gewährleistet.

Mit der Möglichkeit, das System der Battery Box 30 mit einer normalen Haushaltssteckdose aufzuladen, bietet Bredenoord einen klaren Mehrwert im Vergleich zu anderen Batteriespeichersystemen. Zusätzlich ermöglicht das Peak Shaving eine optimale Nutzung der Netzanbindung, selbst bei Spitzenlasten. Die Battery Box 30 gleicht Lastspitzen aus und trägt somit zur Netzstabilität bei. Auf der bauma wird auch der Batteriespeicher BB300L mit einer Leistung von 300 W präsentiert. Alle Batteriespeicher von Bredenoord sind IoT-verbunden, was die Überwachung und Auswertung der Leistungsdaten jederzeit ermöglicht.

Bredenoord ist ein führendes Unternehmen mit einer innovativen Forschungs- und Entwicklungsabteilung, die stets auf dem neuesten Stand der Technik ist. Die Lösungen des Unternehmens zeichnen sich nicht nur durch ihre Innovation aus, sondern auch durch ihre Praxistauglichkeit. Durch die hohen Umweltauflagen in den Niederlanden profitiert Bredenoord von wertvollen Erfahrungen aus der Praxis. Besucher der bauma haben die Möglichkeit, verschiedene Use Cases kennenzulernen und sich über Batteriespeicher, Solarenergielösungen, Stage V-Aggregate, alternative Kraftstoffe und sogar ein Methanol-betriebenes Stromaggregat zu informieren.

Bredenoord stellt sicher, dass Kunden eine zuverlässige mobile Stromversorgung erhalten, die ihren Anforderungen entspricht. Die Entwicklung der Produkte erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den Kunden, um sicherzustellen, dass der Strom dort fließt, wo er gebraucht wird. Das Vermietungsteam von Bredenoord besteht aus Experten, die Kunden bei der Auswahl und Installation der passenden Stromversorgungslösung unterstützen. Mit Niederlassungen in verschiedenen Regionen und einer eigenen LKW-Flotte ist Bredenoord in der Lage, eine reibungslose Logistik und schnelle Lieferung zu gewährleisten.

Bredenoord präsentiert auf der bauma 2025 eine breite Palette an innovativen Lösungen für eine nachhaltige mobile Stromversorgung. Besucher haben die Möglichkeit, sich umfassend über diese Lösungen zu informieren und von Experten beraten zu lassen. Die Batteriespeicher von Bredenoord bieten eine umweltfreundliche Alternative zur herkömmlichen Stromversorgung auf der Baustelle und tragen zur Reduzierung von CO2-Emissionen bei. Mit Bredenoord können Bauunternehmen eine zuverlässige und nachhaltige Stromversorgung gewährleisten.