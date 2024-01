Busch und Pfeiffer bauen gemeinsames Zentrum für Innovation und Vakuumlösungen

Busch Vacuum Solutions und Pfeiffer Vacuum Schweiz haben den Spatenstich für ihr gemeinsames Vertriebs-, Systembau- und Servicezentrum in Sisseln, Schweiz, vorgenommen. Das Bauvorhaben ist eine Reaktion auf das positive Wachstum der Busch Gruppe in der Schweiz und wird voraussichtlich bis 2025 abgeschlossen sein. Das neue Gebäude wird nicht nur die enge Beziehung zu den Kunden symbolisieren, sondern auch ein Zentrum für innovative Vakuumlösungen sein.



Busch Vacuum Solutions und Pfeiffer Vacuum eröffnen Innovationszentrum in Sisseln

Das neue Gebäude von Busch Vacuum Solutions in Sisseln wird als modernes Zentrum für Innovation und Fortschritt dienen. Durch die enge Zusammenarbeit mit Kunden aus der Schweizer Industrie wird das Unternehmen innovative Vakuumlösungen entwickeln, die speziell auf deren individuelle Anforderungen zugeschnitten sind. Das Ziel ist es, die Effizienz und Zuverlässigkeit in den Produktionsabläufen der Kunden zu verbessern und neue Maßstäbe zu setzen. Das Vertriebs-, Systembau- und Servicezentrum wird dazu Räumlichkeiten für den Anlagenbau, eine Reparaturwerkstatt und Büros bieten.

Neuer Standort in Sisseln ermöglicht effiziente Kundenbetreuung und schnelle Reaktion

Der neue Standort in Sisseln bietet Busch Vacuum Solutions eine hervorragende Verkehrsanbindung und ermöglicht eine effiziente Betreuung und schnelle Reaktion auf die Bedürfnisse der Kunden in der gesamten Schweiz. Dank der attraktiven Lage können die Kunden leicht erreicht werden, was zu einer verbesserten Kundenzufriedenheit führt.

Neues Gebäude bietet optimale Räumlichkeiten für Anlagenbau und Reparaturwerkstatt

Das neue Gebäude, das im Gewerbegebiet Grossmatt in Sisseln im Kanton Aargau entsteht, wird eine Fläche von knapp 6100 Quadratmetern umfassen. Es wird spezielle Räumlichkeiten für den Anlagenbau, eine Reparaturwerkstatt, Lagerflächen sowie Büros für Vertriebsmitarbeiter und Ingenieure bieten. Durch diese Struktur werden alle Geschäftsbereiche nahtlos integriert und eine optimale Zusammenarbeit zwischen den Teams ermöglicht.

Mitarbeiter behalten Arbeitsplätze nach Umzug der Unternehmen

Die Mitarbeiter von Busch Schweiz und Pfeiffer Vacuum Schweiz können sich freuen, denn sie behalten auch nach dem Umzug ihre Arbeitsplätze. Sowohl die 34 Mitarbeiter von Busch Schweiz, das dieses Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert, als auch die 15 Mitarbeiter von Pfeiffer Vacuum Schweiz werden weiterhin in Sisseln beschäftigt sein. Dies zeigt das Engagement beider Unternehmen, qualifizierte Arbeitsplätze zu erhalten und sogar auszubauen. Eine positive Nachricht für die Mitarbeiter und die Zukunft beider Unternehmen.

Das neue Vertriebs-, Systembau- und Servicezentrum in Sisseln wird ein modernes und innovatives Zentrum für Vakuumlösungen sein, das speziell auf die Bedürfnisse der Schweizer Industrie zugeschnitten ist. Mit seiner attraktiven Lage und einer exzellenten Verkehrsanbindung ermöglicht es Busch Vacuum Solutions, seine Kunden effizient zu erreichen und ihnen optimale Lösungen anzubieten. Das Gebäude bietet Platz für den Anlagenbau, eine Reparaturwerkstatt und Büros, was eine nahtlose Integration der Geschäftsbereiche und eine optimale Zusammenarbeit ermöglicht. Insgesamt ist der Spatenstich ein bedeutender Schritt in Richtung einer erfolgreichen Zukunft für beide Unternehmen und ihre Kunden.