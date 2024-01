Covestro startet wegweisendes Pilotprogramm für grüne Logistik

Covestro hat ein wegweisendes Pilotprogramm für grüne Logistik in China gestartet, um innovative Modelle zur Dekarbonisierung der chemischen Lieferkette zu entwickeln. In Zusammenarbeit mit COSCO Shipping Logistics & Supply Chain Management wird der kommerzielle Einsatz von Elektro-Lkws für den Kurzstreckentransport von Chemikalien vorangetrieben. Dieses Programm ist das Ergebnis einer erfolgreichen Proof-of-Concept-Phase und zielt darauf ab, die CO2-Emissionen zu reduzieren und eine nachhaltigere Logistiklösung zu schaffen.



Einführung des ersten elektrischen Schwerlastkraftwagens für den Chemietransport

Im Rahmen des Pilotprogramms für grüne Logistik von Covestro wird in der ersten Phase ein elektrischer Schwerlastkraftwagen eingeführt, der vorhandene Diesellastwagen ersetzt. Dieser wird für den Transport von polymerem Diphenylmethan-Diisocyanat (pMDI) vom Standort Shanghai zu den nahegelegenen Lagern eingesetzt. Durch diese Umstellung wird ein Teil des jährlichen pMDI-Shuttle-Volumens des größten Produktionsstandortes von Covestro abgedeckt.

Durch die Einführung des elektrischen Schwerlastkraftwagens wird im Jahr 2024 im Vergleich zum Basisjahr 2022 eine prognostizierte Verringerung der Well-to-Wheel-Emissionen um 43 Tonnen CO2-Äquivalente erreicht. Dies entspricht einem Rückgang von 22 Prozent. Zusätzlich wird die Verwendung von Ökostrom für das Aufladen der Lkws einen weiteren Beitrag zur Erreichung von Netto-Null-Emissionen in der Logistikbranche leisten.

Kontinuierliche Bewertung des Elektro-Lkws zur Optimierung der Gesamtbetriebskosten

Covestro und COSCO Shipping Logistics arbeiten eng zusammen, um die Leistung und Effizienz des Elektro-Lkws kontinuierlich zu bewerten und zu optimieren. Die Ergebnisse dieser Bewertungen dienen als Grundlage für Entscheidungen über die Skalierbarkeit des Fahrzeugs. Dieser Prozess ermöglicht eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Verbesserung der grünen Logistiklösungen.

Covestros Green-Logistics-Programm: Reduzierung von Scope-3-Emissionen mit Elektro-Lkws

Covestros Green-Logistics-Programm konzentriert sich auf den Straßentransport per Lkw, um die Scope-3-Emissionen zu reduzieren. Mit dem Einsatz von Elektro-Lkws in der Region Asien-Pazifik wird ein wichtiger Schritt in Richtung Klimaneutralität und Kreislaufwirtschaft gemacht. Das Programm zielt darauf ab, nachhaltigere Methoden für den Straßentransport per Lkw zu entwickeln und wird kontinuierlich erweitert, um die Umweltauswirkungen weiter zu reduzieren.

Covestro und COSCO Shipping Logistics auf dem Weg zur Klimaneutralität

Die Kooperation zwischen Covestro und COSCO Shipping Logistics ist ein bedeutsamer Schritt auf dem Weg zur Klimaneutralität und zur Förderung einer Kreislaufwirtschaft. Durch den Einsatz von Elektrofahrzeugen im Chemietransport wird die Lieferkette nachhaltig gestaltet und CO2-Emissionen reduziert. Covestro hat das ambitionierte Ziel, bis 2035 klimaneutral zu werden, und wird demnächst seine Ziele zur Reduzierung von Scope-3-Emissionen bekannt geben. Das Green-Logistics-Programm von Covestro trägt aktiv zur Gestaltung einer klimaneutralen Zukunft bei.

