CP145: Die ultimative Speicherlösung für Hardware-Drucker-Enthusiasten

Das CP145 ist ein innovatives Produkt, das Hardware-Drucker-Enthusiasten die Möglichkeit gibt, ihre Speicherkapazität zu erweitern. Das hochleistungsfähige Wechselrahmen-Gehäuse kann nahtlos in Systeme mit einem 5,25 Zoll Schacht integriert werden und unterstützt bis zu 4 x 7,5 mm E3.S PCIe 5.0 NVMe-SSDs. Mit einer beeindruckenden Datenübertragungsrate von bis zu 128 Gbps pro SSD-Schacht und einem robusten Vollmetallgehäuse bietet das CP145 zahlreiche Vorteile für Hardware-Drucker-Enthusiasten.



Effiziente Speicherlösung für datenintensive Anwendungen: Das CP145

Das CP145 ist ein speziell entwickeltes Produkt, das die Speichereffizienz in Systemen maximiert, die robuste Datenverarbeitungsfunktionen erfordern. Es ist ideal für Umgebungen wie Videobearbeitungsräume, Workstations zur Erstellung digitaler Inhalte, Datenerfassungssysteme und industrielle Automatisierungssysteme geeignet. Mit der Unterstützung von bis zu vier PCIe 5.0 NVMe E3.S Laufwerken in einem einzigen 5,25″-Geräteschacht erweitert das CP145 das Speicherpotenzial Ihres Systems, ohne dass Geschwindigkeit oder Leistung beeinträchtigt werden. Es bietet eine effiziente Lösung für die Speicheranforderungen in anspruchsvollen Umgebungen.

CP145 vereinfacht die Wartung und Verwaltung von Speicherlaufwerken

Das CP145 bietet eine einfache und zeitsparende Lösung für die Wartung und Verwaltung Ihres Speichers. Dank der Platzierung der E3.S-SSDs an der Frontseite des Gehäuses können sie über den standardmäßigen 5,25-Zoll-Laufwerksschacht leicht zugänglich gemacht werden. Die integrierte Hot-Swap-Funktion ermöglicht es Ihnen, die Laufwerke auszutauschen, ohne Ihr System herunterfahren zu müssen. Die herausnehmbaren Laufwerkseinschübe gewährleisten schnelle und werkzeuglose Wechsel, was die Wartung zum Kinderspiel macht. Das CP145 unterstützt standardmäßige 7,5mm E3.S-SSDs und bietet eine nahtlose Installation und Austauschmöglichkeit, was es zur idealen Lösung für dynamische Umgebungen macht, die Flexibilität und Zuverlässigkeit erfordern.

Erleben Sie mit dem CP145 die nächste Stufe der Speicherleistung

Das CP145 ermöglicht es Ihnen, die beeindruckende Leistung der PCIe 5.0-Technologie zu erleben. Jeder SSD-Schacht bietet eine enorme Bandbreite von bis zu 128 Gbps, was die Geschwindigkeit von PCIe 4.0 verdoppelt und herkömmliche SATA-Schnittstellen weit übertrifft. Mit der Unterstützung von 2 x MCIO 8i (SFF-TA-1016) Ports ist das CP145 perfekt für anspruchsvolle Speicheraufgaben geeignet und optimiert sowohl die Leistung als auch die Effizienz.

Effektive Wärmeableitung für optimale Leistung der E3.S-SSDs

Das CP145 ist ein robustes Gerät, das speziell für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt wurde. Es verfügt über zwei Hochleistungslüfter, die effektiv die Wärme der E3.S-SSDs ableiten. Durch strategisch platzierte Lüftungsöffnungen im gesamten Gehäuse wird eine optimale Kühlung der Laufwerke gewährleistet, selbst bei hoher Arbeitslast. Dies garantiert eine konstante und zuverlässige Leistung des Systems.

Robustes Vollmetallgehäuse bietet hervorragenden Schutz für E3.S SSDs

Das CP145 ist ein hochwertiges Gehäuse aus Vollmetall, das Ihre E3.S-SSDs optimal schützt. Es erfüllt alle Anforderungen an Flammbarkeit und ist daher ideal für den Einsatz in anspruchsvollen industriellen Umgebungen geeignet. Dank seiner Robustheit kann es in verschiedenen Anwendungen wie im Militär, bei Behörden, in Fahrzeugcomputern und in der Fabrikautomation eingesetzt werden. Mit diesem Gehäuse sind Ihre SSDs sicher und geschützt, selbst unter extremen Bedingungen.

Echtzeit-Updates für den Status Ihrer SSDs mit CP145

Das CP145 bietet Ihnen Echtzeit-Updates über den Status Ihrer SSDs. Jeder E3.S-SSD-Schacht ist mit individuellen Status-LEDs ausgestattet, die Ihnen eine schnelle visuelle Bestätigung der Laufwerksaktivität liefern. Dadurch sind Sie stets über den Betriebszustand Ihres Speichers informiert.

