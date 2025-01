e-l-m präsentiert auf der LogiMAT 2025 innovative Gabelstapleranbaugeräte

E-l-m, ein führender Anbieter von Gabelstapleranbaugeräten, stellt auf der diesjährigen LogiMAT seine neuesten Innovationen vor. Diese Innovationen sind darauf ausgerichtet, die Effizienz in der Transport- und Logistikbranche zu steigern, Kosten zu senken und die Betriebssicherheit zu erhöhen. Besucher des Messestands haben die einzigartige Möglichkeit, die revolutionären Funktionen des 2IFOSS, HFPT und des neuen elektrischen Gabelspreizers direkt vor Ort zu erleben.



Effizienzsteigerung in der Transport- und Logistikbranche durch 2IFOSS

Der 2IFOSS ist ein speziell für die Transport- und Logistikbranche entwickelter Gabelversteller, der die Effizienz neu definiert. Durch einen optimierten Seitenschub ermöglicht er eine 11-15% schnellere Handhabung von Lasten. Das integrierte Design gewährleistet eine außergewöhnliche Resttragfähigkeit und die robuste Konstruktion macht ihn auch in anspruchsvollen Umgebungen einsatzbereit. Mit dem 2IFOSS können Unternehmen ihre logistischen Prozesse effizienter gestalten und Kosten senken.

Der 2IFOSS von e-l-m bietet herausragende Merkmale, die ihn zu einer idealen Lösung für präzise Arbeitsvorgänge machen. Mit einer hervorragenden Sicht ermöglicht er eine genaue Handhabung von Maschinen und Ladung, wodurch das Risiko von Schäden minimiert wird. Darüber hinaus zeichnet sich der 2IFOSS durch geringe Betriebskosten aus, da er langlebige Komponenten verwendet. Die leise und effiziente Gabelverstellung wird durch geschmierte Rollen und Bronze-Buchsen gewährleistet. Optional können Kameras, Distanzmesser und Laserliner hinzugefügt werden, um den 2IFOSS an verschiedene logistische Herausforderungen anzupassen.

Effizienter Betrieb: Neue T-Profil-Anbaugeräte von e-l-m für Hook-on-Systeme

Die neuen T-Profil-Anbaugeräte von e-l-m für Hook-on-Systeme wurden speziell für Tragfähigkeiten von 2,5 bis 8 Tonnen entwickelt. Durch ihr innovatives Anbaukonzept reduzieren sie die Anzahl der Komponenten und den Wartungsbedarf, was zu einer höheren Leistungsfähigkeit des Betriebs führt. Die T-Profil-Anbaugeräte ermöglichen eine optimierte Handhabung von Lasten und bieten eine hohe Stabilität und Sicherheit bei der Materialhandhabung. Sie sind ideal für Unternehmen, die nach effizienten und wartungsarmen Lösungen suchen.

Der HFPT zeichnet sich durch seine vollständigen Gleitprofile aus, die eine reibungslose Handhabung ermöglichen. Zudem ist die Zylindermontage vereinfacht und besteht aus weniger Bauteilen. Die breit öffnenden Gabelträger sorgen für eine größere Vielseitigkeit. Dieses innovative Design ist besonders für Betreiber geeignet, die hochbelastbare und wartungsarme Lösungen suchen.

E-l-m präsentiert neuen elektrischen Gabelspreizer für AGVs

Der elektrische Gabelspreizer von e-l-m wurde entwickelt, um den steigenden Bedarf an nachhaltigen und automatisierten Lösungen in der Logistikbranche zu erfüllen. Speziell für AGVs konzipiert, ermöglicht dieser Gabelspreizer eine energieeffiziente und autonome Materialhandhabung. Dank der eingebauten Sensoren und fortschrittlichen Präzisionstechnologie erfolgt die Gabelverstellung reibungslos und synchronisiert, ohne dabei an Leistung zu verlieren. Dieser Gabelspreizer markiert einen Schritt in eine neue Ära der effizienten und umweltfreundlichen Materialhandhabung.

Erfahren Sie auf der LogiMAT 2025 fortschrittliche Anbaugeräte für die Logistikbranche

Besuchen Sie den Messestand von e-l-m auf der LogiMAT 2025 und entdecken Sie die bahnbrechenden Anbaugeräte, die speziell auf die sich wandelnden Anforderungen der Logistikbranche zugeschnitten sind. Erleben Sie die herausragende Effizienz, Haltbarkeit und Innovation, die die Produkte von e-l-m auszeichnen. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um die neuesten Innovationen im Bereich der Gabelstapleranbaugeräte kennenzulernen und die Vorteile für Ihr Unternehmen zu erkunden.

