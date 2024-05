Effiziente Lösungen für Reinräume: Hochwertige Tore von EFAFLEX

Die hochwertigen Tore von EFAFLEX, die von der SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA in Müllheim eingesetzt werden, stellen effiziente Lösungen für Reinräume der Klassen 5 bis 7 dar. Sie erfüllen die strengen Anforderungen der DIN EN ISO 14644-1 und VDI 2083 und gewährleisten eine hohe Luftdichtigkeit dank ihrer aufwendigen Torblattführung. Dies verhindert einen unerwünschten Luftaustausch bei Druckdifferenzen und gewährleistet die Einhaltung der Reinraumklasse.



Hohe Energieeffizienz und Druckstabilität: Die Tore von EFAFLEX

Die Tore von EFAFLEX zeichnen sich durch ihre hohe Energieeffizienz aus, was insbesondere bei den Toren für den Hallenabschluss von großer Bedeutung ist. Zusätzlich sind die Schleusentore der EFA-SRT-Cleanroom-Reihe äußerst druckstabil. Durch den in den Reinräumen der SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA herrschenden Überdruck von 35 Pascal fließt bei einer Öffnung der Tore der Luftstrom nur nach außen, was unerwünschten Luftaustausch verhindert.

Tore von EFAFLEX: Reinigung erleichtert und Partikelbildung verhindert

Die Tore von EFAFLEX zeichnen sich durch ihre glatte Oberflächenstruktur und das kantenlose Design aus. Dadurch wird eine einfache und gründliche Reinigung ermöglicht, was in sensiblen Bereichen wie Reinräumen von großer Bedeutung ist. Durch die glatte Oberfläche und das kantenlose Design haben Partikel kaum eine Möglichkeit, sich abzusetzen, was eine hohe Partikelfreiheit in den Räumen gewährleistet.

EFAFLEX Schnelllauftore steigern Reinraumwirtschaftlichkeit durch schnelles Öffnen/Schließen

Die Schnelllauftore von EFAFLEX zeichnen sich durch ihre hohe Geschwindigkeit beim Öffnen und Schließen aus, was zu einer Steigerung der Effizienz im Reinraum führt. Durch das schnelle Schließen der Tore wird die Belastung der Filter minimiert und der Verlust von Luft reduziert. Dies trägt zu niedrigeren Betriebskosten und einer besseren Energiebilanz bei. Darüber hinaus sorgen die Tore für einen zuverlässigen Schutz vor Partikeleintrag und unterstützen die Einhaltung der Reinraumstandards. Die robuste Bauweise gewährleistet eine langfristige und zuverlässige Nutzung der Tore.

der Überschrift:

Um den Partikeleintrag und den Insektenbefall in die Produktion zu vermeiden, setzt die SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA auf Torschleusen von EFAFLEX. Diese sind mit Schnelllauftoren ausgestattet, die gegeneinander verriegelt sind. Dadurch haben die Mitarbeiter die Möglichkeit, entweder nur das Außentor oder beide innere Tore zu öffnen. Dies gewährleistet, dass keine Partikel oder Insekten in die Produktion gelangen, was besonders wichtig ist, da SCHOTT Pharma als Zulieferer für die Pharmaindustrie unter strengsten Auflagen arbeitet.

Effiziente Lösungen für Reinräume: Tore von EFAFLEX

Die SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA ist als Zulieferer der Pharmaindustrie auf eine hochwertige Betriebsausrüstung angewiesen. Die Tore von EFAFLEX bieten effektiven Schutz vor Partikeln und gewährleisten somit die Sicherheit und Verlässlichkeit der Arzneimittel. Durch ihre technische Aktualität und die Einhaltung der Standards tragen sie dazu bei, dass die Produkte schnell und zuverlässig zum Patienten gelangen.

Die hochwertigen Tore von EFAFLEX bieten der SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA in Müllheim zahlreiche Vorteile. Sie gewährleisten eine hohe Luftdichtigkeit und ermöglichen eine effiziente Reinigung, wodurch das Absetzen von Partikeln verhindert wird. Darüber hinaus zeichnen sich die Tore durch ihre schnelle Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit aus, was die Wirtschaftlichkeit im Reinraum erhöht. Durch den Einsatz von Torschleusen wird der Eintrag von Partikeln und Insekten in die Produktion vermieden, was für einen Zulieferer der Pharmaindustrie von großer Bedeutung ist. Insgesamt stellen die Tore von EFAFLEX eine zuverlässige Betriebsausrüstung dar, die sicherstellt, dass die Arzneimittel der SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA sicher und verlässlich zum Patienten gelangen.