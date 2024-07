Revolutionäre Lösung für die Reinigung von Rohrleitungen

Das Egger KDL-Verfahren bei minus 57 Grad Celsius ist eine innovative Methode zur Reinigung von industriellen Rohrleitungen. Durch die Anwendung von kalter Trocken-Druck-Luft werden Ablagerungen und Verunreinigungen effektiv entfernt, ohne die Oberflächen der Rohre zu beschädigen. Das Verfahren ist umweltfreundlich, da weder Wasser noch chemische Reinigungsmittel benötigt werden. Zudem ist der Einsatz des mobilen Roboters CPR 100 äußerst flexibel und ermöglicht eine kontinuierliche Instandhaltung ohne Betriebsunterbrechungen.



Effektive Reinigung von Rohrsystemen mit extrem kalter Druckluft

Das Egger KDL-Verfahren bei minus 57 Grad Celsius verwendet kalte Druckluft, um Ablagerungen und Verunreinigungen in Rohrsystemen zu entfernen. Ein spezialisierter Roboter, der CPR 100 von Jetty und Kalter, wird eingesetzt, um die Reinigung durchzuführen. Die kalte Druckluft wird mit hohem Druck in die Rohre geblasen und hat mehrere Effekte, wie einen thermischen Schock, die Bildung von mikroskopischen Rissen und einen starken Luftstoß zur Entfernung der gelockerten Ablagerungen.

Durch die extrem niedrige Temperatur der Luft kommt es zu einem thermischen Schock, der dazu führt, dass Ablagerungen und Verunreinigungen spröde werden und sich leicht von den Rohrwänden lösen lassen

Durch die abrupte Abkühlung bei der Reinigung entstehen mikroskopisch kleine Risse in den Ablagerungen, wodurch ihre Festigkeit geschwächt wird und sie sich leichter lösen lassen

Das Egger KDL-Verfahren verwendet einen hohen Druck kalter Druckluft, um Ablagerungen in Rohren effektiv zu entfernen, ohne abrasive Materialien zu benötigen

Umweltfreundliche Reinigung ohne Wasser, Chemikalien oder Lösungsmittel

Das Egger KDL-Verfahren bei minus 57 Grad Celsius bietet den zentralen Vorteil der Umweltfreundlichkeit. Durch den Verzicht auf Wasser, Chemikalien und Lösungsmittel entsteht keine Umweltbelastung durch kontaminierte Reinigungsflüssigkeiten. Dies ist von besonderer Bedeutung in Umgebungen, in denen Wasserempfindlichkeit ein kritischer Faktor ist, wie beispielsweise in der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie.

Non-abrasive Rohrreinigung sorgt für längere Lebensdauer und weniger Schäden

Das Egger KDL-Verfahren bei minus 57 Grad Celsius schont die Oberflächen der Rohrleitungen durch den Verzicht auf abrasive Materialien wie Sand oder Glasbruch. Dadurch reduziert sich das Risiko von Beschädigungen und die Lebensdauer der Rohre wird verlängert. Nach der Reinigung entfallen Nachbearbeitungen oder Reparaturen, was Zeit und Kosten spart.

Effiziente Reinigung von Rohrleitungen mit kalter Druckluft

Das Egger KDL-Verfahren bei minus 57 Grad Celsius ist eine äußerst effiziente Methode zur Reinigung von Rohrleitungen. Mithilfe von kalter Druckluft können Verunreinigungen schnell und gründlich gelöst und entfernt werden. Der mobile Roboter CPR 100 ermöglicht den Einsatz des Verfahrens in ganz Europa. Dank der Möglichkeit, die Reinigung 24/7 zerstörungsfrei und berührungslos durchzuführen, kann die Instandhaltung flexibel und kontinuierlich erfolgen, ohne den Betriebsablauf zu stören.

Effektive Reinigung von Rohrleitungen in verschiedenen Industriezweigen

Das Egger KDL-Verfahren bei minus 57 Grad Celsius bietet eine breite Palette an Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Industriezweigen. Es eignet sich besonders gut zur Reinigung von Druckrohrleitungen, Gasleitungen, Pipelines, Förderleitungen und Transportrohren. Durch den Einsatz dieses Verfahrens können diese Leitungen effektiv von Ablagerungen befreit und in einem optimalen Zustand gehalten werden, ohne dass der Produktionsprozess unterbrochen werden muss.

Revolutionäre Methode: Rohrreinigung bei -57 Grad Celsius mit Egger KDL-Verfahren

Das Egger KDL-Verfahren bei minus 57 Grad Celsius revolutioniert die industrielle Rohrreinigung durch den Einsatz von kalter Trocken-Druck-Luft. Diese innovative Methode ermöglicht eine umweltfreundliche, effiziente und schonende Reinigung von Rohrleitungen, ohne Wasser, Chemikalien oder abrasive Materialien zu verwenden. Dadurch werden nicht nur die Umweltbelastung reduziert, sondern auch die Betriebskosten und das Risiko von Schäden minimiert. Das Verfahren zeichnet sich zudem durch hohe Effizienz, Mobilität und kontinuierlichen, zerstörungsfreien Einsatz aus.

