Stäubli Robotics präsentiert Lösungen für Elektromobilität auf Fachmesse

Die Electric & Hybrid Vehicle Tech Expo Europe in Stuttgart bietet eine einzigartige Plattform für Experten und Enthusiasten, um sich über die neuesten Entwicklungen im Bereich Elektromobilität zu informieren. Die Messe ermöglicht es den Besuchern, die zukünftige Richtung der Automobilindustrie hautnah zu erleben und die Herausforderungen für Produktionstechnik und Robotik zu erkennen.



Stäubli Robotics zeigt innovative Lösungen für die Elektromobilität

Stäubli Robotics, ein renommierter Hersteller von Industrierobotern, stellt auf der Messe seine Fachkenntnisse im Bereich der Elektromobilität vor. Die dynamischen Vier- und Sechsachsroboter des Unternehmens bieten maßgeschneiderte Lösungen für die Anforderungen dieser aufstrebenden Branche.

Die Roboter von Stäubli Robotics zeichnen sich durch ihre hohe Reinraumtauglichkeit aus und sind daher ideal für den Einsatz in der Elektromobilität geeignet. Sie sind beständig gegen Säuren und können Feuchtigkeit und extreme Trockenheit problemlos standhalten. Dank dieser besonderen Eigenschaften können sie in verschiedenen Anwendungen im Bereich der Elektromobilität eingesetzt werden.

Innovative Demozelle zeigt Leistungsfähigkeit der Stäubli SCARA-Roboter in Batteriefertigung

Die innovative Demozelle von Stäubli Robotics präsentiert die beeindruckende Leistungsfähigkeit der ultraschnellen SCARA-Baureihe bei der präzisen Stapelung von Elektroden in der Batteriefertigung. Die Vierachser der TS2-Baureihe überzeugen weltweit führende Hersteller durch ihre hohe Dynamik und die kürzesten Zykluszeiten. Zudem haben sich diese Roboter bereits in nachgelagerten Prozessen sowie bei der Montage und Inspektion bewährt.

Stäubli-Roboter werden nicht nur in der Batteriefertigung eingesetzt, sondern auch in der Batteriemodulherstellung, wo sie höchste Anforderungen an Präzision und Reinraumtauglichkeit erfüllen. Dank ihres speziellen Hygienedesigns sind sie besonders gut geeignet für diesen sensiblen Bereich.

Stäubli Roboter für Befüllung von Batteriezellen in Hyperdry-Umgebungen

Die Vier- und Sechsachsroboter von Stäubli Robotics sind speziell für den Einsatz in Hyperdry-Umgebungen mit einer extrem niedrigen Luftfeuchtigkeit entwickelt worden. Mit einer Qualifizierung und Zertifizierung für diese besonderen Bedingungen stellen sie sicher, dass das Befüllen der Batteriezellen auch unter diesen Herausforderungen zuverlässig und präzise erfolgt.

Die Montage von Elektronikkomponenten in der Elektromobilität erfordert eine ESD-gerechte Umgebung, um unkontrollierte elektrostatische Entladungen zu vermeiden. Stäubli Robotics stellt spezielle Roboter in ESD-Ausführung bereit, die diese Anforderungen zuverlässig erfüllen. Damit gewährleistet das Unternehmen höchste Sicherheit und Präzision bei der Montage von Elektronik-Einheiten im Batteriepack, Steuerungen und AC/DC-Umrichtern.

Dank der breiten Palette an Sonderausführungen von Stäubli Robotics können sie für so gut wie jede Anwendung im Bereich der Elektromobilität die ideale Lösung bieten. Auf der Electric & Hybrid Vehicle Tech Expo Europe in Stuttgart haben Besucher die Möglichkeit, sich von der Vielfalt und der Leistungsfähigkeit der Roboter selbst zu überzeugen.

