Höchste Bildqualität und beeindruckende Vergrößerung: ELMO PX-30E und PX-10E

Die Dokumentenkameras der ELMO PX-Serie, wie die Modelle PX-30E und PX-10E, zeichnen sich durch ihr hochwertiges Design und ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten aus. Sie bieten eine umfassende Lösung für den Einsatz in verschiedenen Bereichen wie Hörsälen, Gerichtssälen, Besprechungsräumen und im medizinischen Bereich. Mit ihren zahlreichen Funktionen sprechen diese Kameras ein breites Publikum an und überzeugen zudem mit ihrem edlen Design. Ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit werden durch eine Garantiezeit von fünf Jahren unterstrichen.



Die leistungsstärkste Dokumentenkamera von ELMO mit beeindruckender 4K-Auflösung

Die PX-30E ist das Spitzenmodell der Dokumentenkameras von ELMO und bietet mit ihrer 4K-Kamera eine beeindruckend hohe Bildqualität. Mit einer Bildrate von bis zu 60 Bildern pro Sekunde liefert sie gestochen scharfe Aufnahmen. Durch die Kombination aus optischem, digitalem und Sensor-Zoom ermöglicht sie eine Vergrößerung von bis zu 288fach, wodurch selbst kleinste Details deutlich sichtbar werden. Mit dieser Kamera können Sie Ihre Präsentationen und Aufnahmen auf ein neues Level heben.

Die PX-30E ermöglicht eine beeindruckende Detailgenauigkeit, indem sie selbst die kleinsten Details auf der magnetischen Aufnahmefläche im A3-Format deutlich sichtbar macht. Dank der verschiedenen Anschlussmöglichkeiten wie HDMI, VGA, HDBaseT und USB kann das Bild auf verschiedenen Geräten ausgegeben werden. Zusätzlich ermöglicht die Kamera eine netzwerkgesteuerte Bedienung mittels TCP/IP Control oder RS232-C. Mit einem internen Speicher sowie Anschlüssen für USB und SD können auch Fotos und Videos aufgenommen werden.

Brillante Bildqualität und intuitive Bedienung: Die PX-10E im Fokus

Die PX-10E überzeugt mit ihrer Full HD-Auflösung und ermöglicht gestochen scharfe Aufnahmen mit einer Bildrate von bis zu 60 Bildern pro Sekunde. Mit ihrer beeindruckenden 288fachen Vergrößerung bietet sie eine detailgenaue Darstellung von Objekten. Die Bedienung erfolgt intuitiv über das Touch-Display der Kamera oder die mitgelieferte Fernbedienung. Das Bild kann über HDMI und VGA ausgegeben werden, während das Livebild über USB 3.0 an einen Computer übertragen werden kann. Die integrierte LED-Leuchte im Kameraarm sorgt für optimale Beleuchtung, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen.

Kostenlose Bildbearbeitungsprogramme für die ELMO Dokumentenkameras nutzen

Die ELMO Dokumentenkameras bieten eine umfassende Lösung für die Bildbearbeitung und Optimierung von aufgenommenen Fotos und Videos. Das Unternehmen stellt kostenfrei verschiedene Bildbearbeitungsprogramme zur Verfügung, darunter die ELMO Interactive Toolbox (EIT) als Download für Windows und Mac. Alternativ kann das Bildbearbeitungsprogramm Image Mate + Cloud über den Browser bedient werden. Mit diesen Programmen haben Nutzer die Möglichkeit, ihre Aufnahmen professionell zu bearbeiten und zu optimieren.

Die Kameras der ELMO PX-Serie bieten eine herausragende Lösung für Präsentationen und Aufnahmen in verschiedensten Bereichen. Mit ihrer erstklassigen Bildqualität und den vielseitigen Anschlussmöglichkeiten setzen sie neue Maßstäbe in der professionellen Dokumentenkamera-Technologie. Das elegante Design macht sie zu einem Blickfang in Hörsälen, Gerichtssälen, Besprechungsräumen und im medizinischen Bereich. Zusätzlich überzeugen sie durch ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit, was durch die großzügige Garantiezeit von fünf Jahren unterstrichen wird. Die ELMO PX-Serie ist die perfekte Wahl für anspruchsvolle Anwender, die Wert auf erstklassige Leistung legen.