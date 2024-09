SICK und Endress+Hauser schließen strategische Partnerschaft für Kundenunterstützung

Die Unternehmen SICK und Endress+Hauser haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, um ihre Kunden bei der Steigerung von Effizienz und Nachhaltigkeit zu unterstützen. Endress+Hauser wird weltweit den Vertrieb und Service der Prozessanalysatoren und Gas-Durchflussmessgeräte von SICK übernehmen. Darüber hinaus wird ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet, das sich auf Produktion und Weiterentwicklung konzentriert. Durch diese Partnerschaft können beide Unternehmen gemeinsam ihre Kräfte bündeln und mehr erreichen als allein.



Endress+Hauser übernimmt weltweiten Vertrieb und Service von SICK

Durch die strategische Partnerschaft zwischen Endress+Hauser und SICK wird Endress+Hauser den Vertrieb und Service für die Prozessanalyse- und Gas-Durchflussmesstechnik von SICK in vollem Umfang übernehmen. Dies bedeutet, dass rund 800 spezialisierte Vertriebs- und Servicekräfte in 42 Ländern von SICK zu Endress+Hauser wechseln werden. Für Kunden bringt diese Zusammenarbeit den Vorteil, dass sie zukünftig mehr Produkte aus einer Hand erhalten. Dank des globalen Vertriebsnetzes von Endress+Hauser können zudem neue Kunden gewonnen und neue Anwendungsgebiete erschlossen werden.

SICK und Endress+Hauser gründen Gemeinschaftsunternehmen für Prozessanalysatoren und Gas-Durchflussmessgeräte

Ab dem Jahr 2025 wird ein neues Unternehmen gegründet, an dem SICK und Endress+Hauser je 50 Prozent Anteil halten. Dieses Unternehmen wird sich auf die Produktion und Weiterentwicklung von Prozessanalysatoren und Gas-Durchflussmessgeräten konzentrieren. Es wird an verschiedenen Standorten in Deutschland etwa 730 Mitarbeiter beschäftigen und eng mit den Kompetenzzentren von Endress+Hauser zusammenarbeiten, um Produktinnovationen effizient voranzutreiben.

Effiziente Unterstützung bei Emissions- und Durchflussmessung in verschiedenen Branchen

Die strategische Partnerschaft zwischen SICK und Endress+Hauser ermöglicht es beiden Unternehmen, ihre Angebote in der Prozesstechnik ideal zu ergänzen. Bisher wurden die Produkte von SICK erfolgreich in verschiedenen Branchen wie Abfallverbrennungsanlagen, Kraftwerken, Stahl- und Zementwerken sowie in der Öl- und Gasindustrie eingesetzt. Durch die Zusammenarbeit können Kunden in diesen Branchen nun noch besser bei der Emissions- und Durchflussmessung unterstützt werden.

Partnerschaft zwischen SICK und Endress+Hauser fördert Wachstum und Entwicklung

Die Zusammenarbeit zwischen SICK und Endress+Hauser eröffnet beiden Unternehmen die Möglichkeit, ihr Wachstum und ihre Entwicklung voranzutreiben. Durch die gemeinsame Partnerschaft können sie in kurzer Zeit mehr erreichen als alleine. Davon profitieren nicht nur Kunden und Mitarbeiter, sondern auch beide Unternehmen selbst. Diese strategische Partnerschaft ermöglicht es, die nachhaltige Transformation in der Prozessindustrie voranzutreiben und Kunden langfristig bei der Umstellung auf kohlenstoffarme Produktionsprozesse zu unterstützen.

SICK und Endress+Hauser kooperieren für nachhaltige Transformation und Kundenunterstützung

SICK und Endress+Hauser haben erkannt, dass die nachhaltige Transformation eine Chance für ihr Geschäft darstellt. Gemeinsam streben sie danach, ihre Kunden noch besser bei der Verbesserung von Energie- und Ressourceneffizienz sowie bei Maßnahmen zum Klima- und Umweltschutz zu unterstützen. Die langfristige Zusammenarbeit beider Familienunternehmen zeigt, dass sie sich dem Ziel verpflichtet fühlen, nachhaltige Lösungen anzubieten.

Endress+Hauser und SICK: Attraktive Arbeitsbedingungen für alle Mitarbeiter

Im Rahmen des geplanten Übergangs streben Endress+Hauser und SICK attraktive Arbeitsbedingungen für alle Mitarbeiter an. Mit der Aufnahme neuer Kolleginnen und Kollegen wird das Endress+Hauser Team gestärkt und profitiert von deren Know-how und Erfahrung. Dies trägt zum weiteren Wachstum des Unternehmens bei.

Das Kerngeschäft der Fabrik- und Logistikautomation bleibt unberührt

Das Kerngeschäft von SICK in der Fabrik- und Logistikautomation bleibt von der Partnerschaft unberührt. SICK ist ein führender Anbieter von sensorbasierten Lösungen für industrielle Anwendungen und wird weiterhin eigenständig tätig sein. Dieses Geschäftsbereich generiert über 80 Prozent des Umsatzes von SICK.

Intensiver Übergang: SICK und Endress+Hauser sichern Geschäftswechsel bis Jahresende

SICK und Endress+Hauser legen großen Wert darauf, den Übergang des Geschäfts zum Jahreswechsel reibungslos zu gestalten. Während dieser Zeit werden beide Unternehmen weiterhin ihre Kunden in der Prozessautomatisierung eigenständig unterstützen, um sicherzustellen, dass alle Bedürfnisse erfüllt werden.

SICK und Endress+Hauser bieten Kunden zahlreiche Vorteile

Die enge strategische Partnerschaft zwischen SICK und Endress+Hauser bringt den Kunden viele Vorteile. Durch die Zusammenarbeit mit Endress+Hauser als weltweitem Vertriebs- und Servicepartner haben Kunden die Möglichkeit, eine breite Palette von Produkten aus einer einzigen Quelle zu beziehen. Darüber hinaus profitieren sie von einem erweiterten globalen Vertriebsnetzwerk, das ihnen weltweit schnellen und zuverlässigen Service bietet. Die gemeinsame Produktions- und Entwicklungsplattform ermöglicht es beiden Unternehmen, Innovationen voranzutreiben und Kunden dabei zu helfen, ihre Effizienz und Nachhaltigkeit zu steigern.