E3/DC erweitert Energiemanagement für Eigenstrom und dynamische Strompreise

E3/DC hat sein Energiemanagement erweitert, um Eigenstrom und dynamische Strompreise in Wohn- und Gewerbegebäuden zu ermöglichen. Die neuen Features stehen allen bereits installierten und neuen Hauskraftwerken zur Verfügung, ohne zusätzliche Kosten oder vertragliche Bindung. Durch Kooperationen mit namhaften Unternehmen wie Ostrom, Lumenaza und Tibber im Strommarkt und Mercedes, BMW und Tesla in der „Energy Hub Alliance“ arbeitet E3/DC an umfassender Datenintegration, um eine optimale Nutzung der Energiespeichersysteme zu gewährleisten. Auf der ees Europe präsentiert E3/DC seine Innovationen.



Umfangreiches Produktportfolio: Speichersysteme und Ladestationen für private und gewerbliche Anwendungen

E3/DC bietet eine breite Palette von Energiespeichersystemen für private und gewerbliche Anwendungen sowie Ladestationen, die intern entwickelt wurden. Neben AC-Wallboxen stellt das Unternehmen auch eine bahnbrechende Serienlösung für bidirektionales DC-Laden in Zusammenarbeit mit Volkswagen zur Verfügung. Die Hauskraftwerke von E3/DC sind für ihre außergewöhnliche Lebensdauer bekannt und bieten maximale Unabhängigkeit und minimale Energiekosten, insbesondere durch die Nutzung des Strommarkts. Auf der ees Europe präsentiert E3/DC seine Energiemanagement-Software, strategische Partnerschaften und die Flexibilität der Zukunft.

Kostenlose Updates ermöglichen Regelungskonformität für E3/DC-Hauskraftwerke

Durch ein kostenloses Update erfüllen alle Hauskraftwerke von E3/DC automatisch die Regelungsanforderungen gemäß Paragraph 14a EnWG, dem neuen Gesetz zur Steuerung flexibler Verbraucher. Dadurch können Kunden von E3/DC neue Ladestationen und Wärmepumpen ohne netzseitige Hürden installieren und von reduzierten Netzentgelten profitieren. Die Anschaffungskosten für die Messtechnik können durch die pauschale Reduktion, wie sie das Modul 1 vorsieht, kompensiert werden. Auf der ees Europe wird E3/DC auch den Mehrverbraucher-Use Case mit Energiemanagement, Ladestation und Wärmepumpe im Energie-Farming vorstellen. Durch die uneingeschränkte Nutzung von PV- und Speicherleistung über Hauskraftwerke findet eine Leistungsbegrenzung an steuerbaren Verbrauchern auch im Regelungsfall nach Paragraph 14a de facto nicht statt.

Day-Ahead-Markt: Lastverschiebung zur Nutzung von Preisvorteilen

Durch die Nutzung eines Smartmeters und den dynamischen Strombezug über Smart Energy Provider ermöglicht E3/DC seinen Kunden, die temporären Preisvorteile des Day-Ahead-Markts durch Lastverschiebung zu nutzen.

E3/DC präsentiert eine detaillierte Strommarkt-Kalkulation, die E3/DC-Kunden zeigt, zu welcher Jahreszeit es sinnvoll ist, den Speicher aus dem Netz zu laden. Dadurch können Kunden unabhängig vom Energieanbieter einen durchschnittlichen Strompreis von 7 Ct/kWh erreichen und bei korrekter Auslegung sogar Reststrom kostenlos beziehen. Die Einsparungen durch Eigenstrom und den dynamischen Strommarkt werden im E3/DC-Portal übersichtlich und anschaulich dargestellt.

E3/DC und P3 Group gründen „Energy Hub Alliance

E3/DC plant, Daten anderer Hersteller und Dienstleister in das Energiemanagement zu integrieren, um den Ladezustand der Fahrzeugbatterie und das Nutzungsprofil des Elektroautos zu berücksichtigen. Dies ermöglicht eine noch bessere Planung von solaren oder marktoptimierten Ladevorgängen. Das Joint Venture „Energy Hub Alliance“ mit der P3 Digital Services (P3 Group) ist ein Schritt in diese Richtung.

Die Unternehmen Mercedes, BMW, Tesla, The Mobility House und Tibber haben sich der „Energy Hub Alliance“ angeschlossen, um eine breite Marktabdeckung in den Bereichen Smart Energy, Fahrzeughersteller, Wärmepumpen und Stromspeicher zu erreichen. Dies ermöglicht es Kunden, Daten von Geräten und Komponenten im Energiemanagement in ihren Gebäuden zu vernetzen und fördert die Zusammenarbeit ohne aufwändige Integration einzelner Marktteilnehmer.

E3/DC präsentiert Lösung für Ladetechnik in Mehrfamilienhäusern und Betrieben

E3/DC bietet eine breite Palette an Lösungen für Mehrfamilienhäuser und Betriebe, darunter das vielseitige Hauskraftwerk S20 X PRO und eine Ladetechnik, die speziell für Fuhrparks und wechselnde Nutzer entwickelt wurde. Auf der ees Europe präsentiert das Unternehmen eine innovative Lösung mit eichrechtskonformen Ladestationen, die sowohl halböffentliches als auch öffentliches Laden mit PV-Strom ermöglichen. Das lokale Lastmanagement ist zudem kompatibel mit den Abrechnungsmodellen externer Ladepunktbetreiber.

Durch die Kooperation mit Co-Charge ermöglicht E3/DC den Kunden, ihre THG-Quoten abzurechnen und den Eigenstrom sowohl für den Fuhrpark als auch über die Ladestationen zu nutzen und zu vermarkten.

E3/DC: Über zehn Millionen flexible Verbraucher bis 2030

E3/DC rechnet damit, dass bis zum Jahr 2030 mehr als zehn Millionen flexible Verbraucher wie Energiespeicher, Wärmepumpen und Fahrzeuge in Deutschland vorhanden sein werden. In Zukunft werden Energielösungen für Gebäude eng mit elektrischen Fahrzeugen und dem Strommarkt verknüpft sein. E3/DC bietet eine Systemlösung, die unschlagbar günstigen Eigenstrom, optimierten Bezug aus dem Netz und flexible Lastverschiebung über stationäre und mobile Speicher ermöglicht. Mit 14 Jahren Erfahrung ist das Unternehmen ein solider Partner, der durchdachte Systemtechnik „Made in Germany“ bietet. Kunden können in ihre Zukunft investieren, ohne sich langfristig zu binden oder laufende Kosten zu haben.

E3/DC bietet ein erweitertes Energiemanagement, das eine Vielzahl von Vorteilen bietet, darunter maximale Unabhängigkeit von Stromversorgern und minimale Energiekosten.