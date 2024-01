Effiziente Strom- und Wärmeproduktion dank BURKHARDT Anlage in Uri

Die oeko energie ag, eine Tochtergesellschaft der Zgraggen-Gruppe, hat im Dezember 2023 im Kanton Uri eine innovative Energieanlage in Betrieb genommen. Durch den Einsatz von zwei BURKHARDT Holzvergasern V3.90S und einem Blockheizkraftwerk ECO 495 setzt das Unternehmen neue Standards in der Schweizer Energielandschaft. Zusätzlich verfügt die Anlage über ein Holzpellet-Silo mit einer beeindruckenden Kapazität von 2.000 t. Besonders bemerkenswert ist die Verwendung regionaler Holzpellets als Energieträger im gesamten Kanton Uri, was eine Premiere und ein wichtiger Schritt in Richtung erneuerbarer Energien ist.



Hohe Strom- und Wärmeproduktion durch BURKHARDT Anlage in Uri

Die BURKHARDT Anlage im Heizwerk Uri ist eine innovative Energieanlage, die sowohl Strom als auch Wärme produziert. Mit einer Gesamtleistung von 390 kW Strom und 610 kW Wärme trägt sie zur lokalen Energieversorgung bei. Der erzeugte BHKW-Strom wird direkt vor Ort genutzt, während die Wärme aus den Holzvergasern und dem BHKW das Heizwerk Uri und die umliegenden Industriegebiete mit Prozess- und Raumwärme versorgt. Dadurch wird nicht nur Energieeffizienz gewährleistet, sondern auch die CO2-Emissionen reduziert.

BURKHARDT Anlage in Uri: Einsatz von Schweizer Holzpellets

Die oeko energie ag hat in ihrer BURKHARDT Anlage im Kanton Uri auf Schweizer Holzpellets als Energieträger gesetzt. Diese werden mittels Vergasungstechnik in Holzgas umgewandelt und dienen als Brennstoff für den neuen Gasmotor. Dadurch ist das Unternehmen die erste Betreiberin einer solchen Anlage im Kanton Uri und reduziert die Abhängigkeit von importierten Energieträgern. Zusätzlich stärkt der Einsatz regionaler Holzpellets die lokale Wirtschaft.

BURKHARDT KWK-Anlagen: Entwicklung und Produktion im bayerischen Mühlhausen

BURKHARDT ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Produktion von KWK-Anlagen spezialisiert hat. Alle ihre Anlagen werden im Hauptwerk in Mühlhausen entwickelt und hergestellt. Das Unternehmen bietet einen umfassenden Service an und hat seit 2010 kontinuierlich an der Optimierung ihres selbstentwickelten Holzvergasers gearbeitet. Diese Anlagen sind in verschiedenen Leistungsklassen erhältlich, von großen Blockheizkraftwerken bis hin zu kleineren Anlagen.

Erfolgreicher Einsatz von BURKHARDT Holzvergasern und BHKW-Anlagen in der Schweiz

Die oeko energie ag hat mit dem Standort in Schattdorf erfolgreich den dritten Schweizer Standort für die Nutzung von BURKHARDT Holzvergasern und BHKW-Anlagen etabliert. Vorherige Installationen fanden in der Saline Riburg in Rheinfelden und bei der vonrickenbach.swiss ag in Muotathal statt. Insgesamt sind weltweit über 325 BURKHARDT KWK-Anlagen mit Holzgas in Betrieb, die in zehn Ländern in Europa und Asien verteilt sind. Dies unterstreicht das internationale Interesse an den innovativen Lösungen von BURKHARDT im Bereich erneuerbare Energien.

Revolutionärer Energiepark in Uri setzt neue Maßstäbe

Die oeko energie ag hat mit ihrem innovativen Energiepark in Uri einen Durchbruch in der schweizerischen Energielandschaft erreicht. Durch den Einsatz von Holzvergasern und BHKW-Anlagen von BURKHARDT wird eine äußerst effiziente Erzeugung von Strom und Wärme ermöglicht. Der Einsatz von regionalen Holzpellets als Brennstoff reduziert die Abhängigkeit von importierten Energieträgern und trägt zur Stärkung der lokalen Wirtschaft bei.

Mit der Qualität „Made in Germany“ gewährleistet die oeko energie ag eine zuverlässige und effiziente Nutzung der Anlagen im Energiepark Uri. Die internationale Anerkennung der BURKHARDT Lösungen zeigt das enorme Potenzial im Bereich erneuerbare Energien. Der Energiepark Uri stellt eine nachhaltige und zukunftsweisende Lösung für die Energieversorgung im Kanton Uri dar, indem er auf innovative Technologien setzt und die Abhängigkeit von importierten Energieträgern verringert.