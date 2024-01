MEYER WERFT liefert wegweisende Kreuzfahrtschiffe für eine nachhaltige Zukunft

Die MEYER Gruppe hat im Jahr 2023 ihre Position in der Schifffahrtsindustrie gestärkt, indem sie ihr Produktportfolio erweitert und innovative Projekte vorangetrieben hat. Mit drei Werften und über 7.200 Mitarbeitern hat das Unternehmen die Kapazitäten, um zukunftssichere Lösungen anzubieten. Durch die Fokussierung auf neue Geschäftsfelder und die Entwicklung innovativer Technologien setzt die MEYER Gruppe Standards in der Branche.



MEYER WERFT liefert innovative Kreuzfahrtschiffe für nachhaltige Zukunft

Die MEYER WERFT in Papenburg hat im Jahr 2023 zwei bahnbrechende Kreuzfahrtschiffe erfolgreich an internationale Kunden ausgeliefert. Die Silver Nova und die Carnival Jubilee setzen nicht nur neue Maßstäbe in Bezug auf technische Optimierung und Energieeffizienz, sondern sind auch wegweisend für eine nachhaltige Zukunft in der Kreuzfahrtbranche. Mit ihrem innovativen Design und ihren umweltfreundlichen Eigenschaften zeigen diese Schiffe, dass es möglich ist, Luxus und Nachhaltigkeit miteinander zu vereinen.

Die Silver Nova zeichnet sich als weltweit erstes Kreuzfahrtschiff mit asymmetrischen Decklayouts aus, was eine innovative Architektur ermöglicht. Durch diese Neuerung hat das gesamte MEYER-Team bewiesen, dass es in der Lage ist, hervorragend auf Kundenwünsche einzugehen. Die asymmetrische Gestaltung eröffnet völlig neue Möglichkeiten und schafft ein einzigartiges Erlebnis für die Passagiere. Das Schiff setzt somit einen neuen Standard in der Kreuzfahrtbranche und unterstreicht die Innovationskraft der MEYER Gruppe.

Weitere innovative Großprojekte in den Baudockhallen der MEYER WERFT

Die MEYER WERFT arbeitet aktiv an neuen Großprojekten und hat derzeit drei weitere Kreuzfahrtschiffe in der Bauphase. Die Disney Treasure, Silver Ray und ASUKA III werden in den Baudockhallen des Unternehmens entwickelt und gebaut. Durch den Fokus auf Innovation und technische Optimierungen werden diese Schiffe ebenfalls eine nachhaltige Zukunft in der Kreuzfahrtbranche ermöglichen.

Die weiteren Kreuzfahrtschiffe, die von der MEYER WERFT geplant sind, setzen auf technische Optimierungen und Energieeffizienz, um eine nachhaltige Zukunft in der Kreuzfahrtbranche zu gewährleisten. Damit trägt die MEYER Gruppe dazu bei, die Umweltauswirkungen der Kreuzfahrtindustrie zu verringern.

MEYER WERFT erfolgreich im Offshore-Geschäft: Konverterplattformen für wichtige Projekte

Die MEYER WERFT hat ihr Know-how und ihre Kapazitäten im Offshore-Geschäftsbereich erfolgreich demonstriert. Mit bedeutenden Aufträgen für Konverterplattformen wie DolWin4, BorWin4, BalWin1 und BalWin2 hat das Unternehmen seine Expertise unter Beweis gestellt. Diese Projekte zeigen, dass die MEYER WERFT in der Lage ist, komplexe und technisch anspruchsvolle Konstruktionen für den Offshore-Bereich zu realisieren und somit eine wichtige Rolle in dieser Branche einnimmt.

Die MEYER WERFT hat einen Zeitplan für die Auslieferung der Komponenten festgelegt, der den Zeitraum von Herbst 2024 bis Frühjahr 2027 umfasst. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, seine Kapazitäten und das Know-how im Offshore-Geschäftsbereich optimal zu nutzen und sicherzustellen, dass die Konverterplattformen für DolWin4, BorWin4, BalWin1 und BalWin2 termingerecht geliefert werden.

MEYER RE gewinnt Refit-Aufträge und MEYER Floating Solutions präsentiert schwimmende Kreuzfahrtterminals

Die MEYER Gruppe hat ihre Aktivitäten erfolgreich auf neue Geschäftsfelder ausgeweitet. MEYER RE wurde beauftragt, erste Refit-Arbeiten für Kreuzfahrtschiffe durchzuführen, während MEYER Floating Solutions mit der Präsentation der weltweit ersten schwimmenden Kreuzfahrtterminals einen Meilenstein erreicht hat. Diese Entwicklungen unterstreichen die Innovationskraft und das Engagement der MEYER Gruppe, ihre Position in der Schifffahrtsindustrie weiter zu stärken.

Das IT-Start-Up der MEYER Gruppe, ALFRED Maritime, hat mit der erstmaligen Nutzung von Künstlicher Intelligenz an Bord der Silver Nova einen Meilenstein in der Energieeffizienz erreicht. Durch die effiziente Steuerung der Energieerzeugung und -nutzung wird die Umweltbelastung minimiert und die Nachhaltigkeit gestärkt. Die MEYER Gruppe beweist damit erneut ihre Innovationskraft und die konsequente Ausrichtung auf zukunftsweisende Technologien.

MEYER TURKU liefert größtes und komplexestes Kreuzfahrtschiff ab

Die Icon of the Seas, von der finnischen Schwesterwerft MEYER TURKU an die Royal Caribbean Group geliefert, ist das größte und komplexeste Kreuzfahrtschiff weltweit. Es beeindruckt mit zahlreichen technischen und touristischen Innovationen und setzt somit neue Standards in der Branche. Der Aqua Dome, die größte Glasstruktur auf See, und der hocheffizient geheizte Wasserpark sind nur einige der Highlights. Zudem verfügt das Schiff über den beeindruckenden Central Park mit einem eigenen Ökosystem aus 31.000 echten Pflanzen. Die Icon of the Seas erreicht eine bisher unerreichte Energieeffizienz, die nur bei Schiffen dieser Größe möglich ist.

Die Icon of the Seas beeindruckt mit dem Aqua Dome, der die größte Glasstruktur auf See darstellt. Hier können Passagiere einen atemberaubenden Blick auf das Meer genießen. Zusätzlich ist der Wasserpark an Bord der Icon of the Seas der größte seiner Art und wird durch die hocheffiziente Nutzung von Abwärme beheizt. Dies ermöglicht den Gästen ein angenehmes Badeerlebnis und trägt gleichzeitig zur Energieeffizienz des Schiffes bei.

Der Central Park an Bord der Icon of the Seas ist ein beeindruckendes Highlight mit einer Vielzahl von 31.000 echten Pflanzen, die zusammen ein eigenes Ökosystem bilden. Dieser einzigartige grüne Raum auf einem Kreuzfahrtschiff schafft eine natürliche und entspannte Atmosphäre für die Passagiere. Zudem erreicht die Icon of the Seas eine bisher unerreichte Energieeffizienz, die nur dank ihrer Größe und technischen Innovationen möglich ist.

Mit ihrem Fokus auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz hat sich die MEYER Gruppe erfolgreich für die Zukunft positioniert und setzt mit innovativen Projekten und neuen Geschäftsfeldern neue Standards in der Schifffahrtsindustrie. Durch ihr Engagement für eine grüne Kreuzfahrt leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt und zur Nachhaltigkeit in der Branche.

Mit der Icon of the Seas hat die MEYER Gruppe ein beeindruckendes Schiff geschaffen, das die Grenzen der technischen Möglichkeiten in der Schifffahrt erweitert. Durch innovative Ingenieurskunst und modernste Technologien setzt das Schiff neue Maßstäbe in Bezug auf Größe, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Mit dem Aqua Dome, dem größten Wasserpark auf See, und dem Central Park mit echten Pflanzen schafft die Icon of the Seas eine einzigartige Atmosphäre an Bord. Das Schiff ist ein Meilenstein in der Schifffahrtsindustrie und ein Symbol für die Innovationskraft der MEYER Gruppe.