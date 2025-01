GeBE Elektronik präsentiert innovative Linerless Presenter-Einheit auf EuroCis

GeBE Elektronik und Feinwerktechnik präsentiert als Germeringer Lösungsanbieter und Hersteller von Thermodruckern erstmals sein umfangreiches Linerless Produktsortiment auf der EuroCis in Düsseldorf. Das Unternehmen hat die Produkte selbst in Germering entwickelt und richtet sich damit gezielt an das Retail-Publikum. Diese innovative Linerless Technologie ermöglicht einen effizienten und kostengünstigen Druckprozess von selbstklebenden Thermopapieren ohne Trägermaterial. GeBE Elektronik und Feinwerktechnik ist bekannt für seine maßgeschneiderten Lösungen und entwickelt innovative Produkte für OEMs.



Patentierte Linerless Presenter-Einheit für Drucker der GeBE-COMPACT Plus Linerless Serie

Die Linerless Presenter-Einheit ist ein herausragendes Produkt, das speziell für die GeBE-COMPACT Plus Linerless Drucker entwickelt wurde. Mit dieser Einheit wird das gedruckte Material zuverlässig gespendet und klebende Rückstände werden effektiv entfernt. Die optional erhältlichen Transportrollen der Ausgabeeinheit sind selbstreinigend konstruiert, wodurch sie eine längere Nutzungsdauer ohne Reinigung ermöglichen.

Vereinfachung und Effizienz: Linerless Technologie von GeBE optimiert Druckprozess

Linerless Labeln: Bedeutung wächst in Einzelhandel, Logistik und mehr

Linerless Labeln ist ein aufstrebender Trend in verschiedenen Branchen wie Einzelhandel, Logistik, Transport und Versand. GeBE Elektronik und Feinwerktechnik reagiert darauf, indem sie ihre Linerless Technology auf internationalen Messen wie der EuroCis in Düsseldorf und der PackExpo in Las Vegas präsentieren. Besuchen Sie ihren Stand in Halle 10, Stand 10E26, um mehr über ihre innovativen Lösungen zu erfahren.

GeBE Elektronik und Feinwerktechnik: Renommierter Hersteller von Thermodrucksystemen

Die GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH ist ein etablierter Hersteller und Lieferant von hochwertigen Thermodrucksystemen. Mit 60 Jahren Erfahrung hat sich das Unternehmen auf maßgeschneiderte Lösungen und Entwicklungen für OEMs spezialisiert. GeBE ist bekannt für seine industriell gefertigten Produkte und seine Expertise in der Branche. Weitere Informationen über das Familienunternehmen aus Bayern und seine breite Produktpalette finden Sie auf der offiziellen Website www.gebe.net.

Effizienter und kostengünstiger Druckprozess mit Linerless Technologie

