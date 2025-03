Gebrüder Weiss erweitert Logistikservices: Neues Angebot für Unternehmen in Polen

Gebrüder Weiss erweitert ab Anfang 2025 seine Transport- und Logistikservices in Polen. Das Unternehmen bietet seinen Kunden sowohl nationale als auch internationale Teil- und Komplettladungen an, inklusive umfangreicher Lager- und Logistiklösungen. Die Kommissionierung von Waren gehört ebenfalls zum Leistungsspektrum. Mit dem Kundenportal myGW haben Unternehmen die Möglichkeit, ihre Sendungen in Echtzeit zu verfolgen und alle relevanten Dokumente digital abrufbar zu haben. Diese neuen Dienstleistungen ergänzen die bereits bestehenden Logistikdienstleistungen sowie Luft- und Seefrachtservices von Gebrüder Weiss.



Gebrüder Weiss erweitert Logistikservices in Polen: Flexibilität und Effizienz

Gebrüder Weiss baut sein Transport- und Logistikangebot in Polen aus, um Unternehmen ein erstklassiges und umfassendes Serviceangebot zu bieten. Durch die Kombination verschiedener Verkehrsträger können Kunden flexibel auf Marktanforderungen reagieren und ihre Lieferketten effizienter gestalten. Das Unternehmen verfügt über Standorte in wichtigen polnischen Städten und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen für Kunden aus verschiedenen Branchen an. Ziel ist es, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten und das Angebot weiter auszubauen, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden.

Polen hat sich aufgrund seines starken Wirtschaftswachstums zu einem bedeutenden Produktions- und Lagerstandort in Europa entwickelt. Insbesondere deutsche Unternehmen sehen in Polen einen wichtigen Handelspartner und Exportmarkt. Aber auch Importe aus Asien und den USA spielen eine große Rolle. Die kontinuierliche Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur, einschließlich eines neuen Großflughafens mit einem internationalen Frachtzentrum, bietet Unternehmen optimale Bedingungen, um ihre Logistik zu verbessern und ihre Waren effizienter zu transportieren.

Gebrüder Weiss: Standorte in Polen für verschiedene Branchen

Gebrüder Weiss ist ein renommiertes Logistikunternehmen, das aktuell Standorte in Krakau, Breslau, Gdynia und Warschau betreibt. Die Kunden des Unternehmens kommen hauptsächlich aus den Branchen High-Tech, Automotive, Konsumgüter und eCommerce. Speziell für Unternehmen aus der Pharmabranche bietet Gebrüder Weiss neben dem Transport auch die sichere Lagerung und Kommissionierung von Arzneimitteln an, die gekühlt werden müssen. Das Unternehmen plant zudem, sein Angebot als Lead Logistics Provider auszubauen, um die Lieferketten seiner Kunden noch effizienter zu gestalten. Bei Bedarf können weitere Standorte in Breslau oder Kattowitz eröffnet werden, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden.

