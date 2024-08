GEMAC MOTUS – Hochpräzise Neigungssensoren für mobile Anwendungen

Die GEMAC Chemnitz GmbH, ein Spezialist für Neigungs- und Inertialsensoren, erweitert ihr Portfolio um zwei neue Serien hochpräziser dynamischer Neigungssensoren. Die GEMAC MOTUS Blackline, die in einem Kunststoffgehäuse erhältlich ist, und die kostenoptimierte Variante GEMAC MOTUS Greenline bieten Zuverlässigkeit und Genauigkeit. Diese Sensoren sind ideal für den Einsatz in mobilen Arbeitsbereichen geeignet, da sie extremen Bedingungen wie Temperaturschwankungen, Nässe, Vibrationen und Verschmutzung standhalten.



Präzise 6-Achs-Bewegungserfassung für mobile Maschinen mit GEMAC MOTUS

Der GEMAC MOTUS ist ein hochpräziser Sensor, der speziell für mobile Maschinen entwickelt wurde. Mit seiner konfigurierbaren Sensor-Messeinheit ermöglicht er eine präzise Erfassung von Bewegungen in sechs Achsen. Durch den Einsatz eines optimierten „Enhanced Kalman Filters“ ist der Sensor in der Lage, auch unter extremen Bedingungen eine genaue Orientierungsberechnung durchzuführen. Er passt sich automatisch an die Bewegungszustände an und kompensiert Störungen wie Schläge oder Drehungen. Dank einer verbesserten Offset-Korrektur des Gyroskops liefert der GEMAC MOTUS zuverlässige Daten, selbst bei dynamischen Anwendungen. Es gibt drei verschiedene Ausführungen des Sensors mit unterschiedlichen technischen Spezifikationen.

GEMAC MOTUS Blackline – Die kostengünstige Alternative mit vergleichbaren Eigenschaften

Der GEMAC MOTUS Blackline ist eine Weiterentwicklung der bisherigen Produktlinien basicLINE und classicLINE und bietet ähnliche technische Eigenschaften wie der GEMAC MOTUS. Der Unterschied liegt jedoch in seinem Kunststoffgehäuse und den kostengünstigeren Varianten im Vergleich zu reinen statischen Neigungssensoren. Der GEMAC MOTUS Blackline ist in drei verschiedenen Grundtypen mit unterschiedlichen technischen Merkmalen erhältlich.

Die Produktlinien GEMAC MOTUS und GEMAC MOTUS Blackline sind perfekt aufeinander abgestimmt und ermöglichen eine äußerst präzise Messung und Orientierungsberechnung. Mit verschiedenen Performance-Levels bieten sie eine breite Auswahl an Genauigkeiten, wobei Level C die höchste Präzision mit einer dynamischen Genauigkeit von ±0,25° bietet. Der GEMAC MOTUS in Level C eignet sich besonders gut für Anwendungen, bei denen eine exakte Lagebestimmung und -ansteuerung erforderlich sind.

Kostengünstige Variante für verschiedene Anwendungsbereiche: GEMAC MOTUS Greenline

Die GEMAC MOTUS Greenline erweitert das Sensor-Portfolio um eine kostengünstige Option. Sie zeichnet sich durch Flexibilität und einen attraktiven Preis aus. Mit verschiedenen Gehäusevarianten und einer breiten Anwendungspalette ist der GEMAC MOTUS Greenline ideal für den Einsatz in Bereichen wie Land- und Forstwirtschaft, Kran- und Hebetechnik, Flurförderfahrzeuge und Industrieautomation. Durch die Verfügbarkeit von drei Grundtypen kann der GEMAC MOTUS Greenline den individuellen Anforderungen verschiedener Branchen gerecht werden.

Die GEMAC MOTUS Familie bietet eine Reihe von zusätzlichen Vorteilen, darunter die automatische Konfiguration der Anbaulage, die flexible Nullpunkt-Einstellung und die Möglichkeit, aus fünf verschiedenen Schnittstellen zu wählen. Darüber hinaus können die Sensoren in verschiedenen Farben für kundenspezifische Projekte geliefert werden. Durch die Kombination und Verrechnung aller Messwerte direkt in der Messeinheit wird die Notwendigkeit mehrerer Messsysteme für unterschiedliche Anforderungen eliminiert. Die Sensor-Messeinheiten können einfach über ein Programmier-Kit an die individuellen technischen Anforderungen angepasst werden.

Hochpräzise Neigungssensoren für mobile Applikationen: Die GEMAC MOTUS Familie

Die GEMAC MOTUS Familie ist eine umfangreiche Auswahl hochpräziser Neigungssensoren, die speziell für den Einsatz in mobilen Applikationen entwickelt wurden. Mit ihren verschiedenen Produktlinien bieten sie eine präzise Messung und Orientierungsberechnung, selbst in extremen Arbeitsumgebungen. Dank ihrer flexiblen Konfigurationsmöglichkeiten und Gehäusevarianten sind sie für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Egal ob in der Landwirtschaft, Kran- und Hebetechnik oder Industrieautomation, die GEMAC MOTUS Sensoren sind die ideale Wahl für Hardware-Enthusiasten, die zuverlässige und genaue Sensorlösungen benötigen.