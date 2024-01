Grundlagenseminar zur Qualitätssteigerung in der Bauteilreinigung

Die Bauteilreinigung ist ein wichtiger Schritt in der Fertigung, da er sowohl die Qualität als auch die Kosten beeinflusst. Um den steigenden Anforderungen an Ressourceneffizienz gerecht zu werden, ist ein umfangreiches Wissen über die Auslegung und Optimierung von Reinigungsprozessen erforderlich. Das Grundlagenseminar „Qualitätssicherung in der Bauteilreinigung“ bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, dieses Knowhow in Theorie und Praxis zu erlernen. Der Fachverband industrielle Teilereinigung (FiT) organisiert die zweitägige Veranstaltung am 6. und 7. März 2024 an der Hochschule Heilbronn, um Mitarbeiter im Bereich Bauteilreinigung zu qualifizieren.



Die Bauteilreinigung spielt eine entscheidende Rolle bei der Wertschöpfung, da sie als ein Fertigungsschritt betrachtet wird, der sowohl die Qualität als auch die Kosten beeinflusst. Um den Anforderungen bezüglich der Sauberkeit jedes einzelnen Bauteils gerecht zu werden und gleichzeitig die steigenden Ansprüche an die Ressourceneffizienz zu erfüllen, ist umfangreiches Fachwissen zur Auslegung und Optimierung von Reinigungsprozessen erforderlich. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Reinigung effizient und nachhaltig erfolgt.

In der beruflichen Ausbildung oder im Studium wird bisher nur selten reinigungstechnisches Wissen vermittelt. Dies führt dazu, dass Bauteile im betrieblichen Alltag oft nicht den erforderlichen Sauberkeitsanforderungen entsprechen. Die Folgen sind kostspielige Nacharbeiten, ein unnötig hoher Energie- und Ressourcenverbrauch sowie hohe Kosten. Um einen wirtschaftlichen Betrieb sicherzustellen, ist es entscheidend, dass die Sauberkeitsvorgaben prozesssicher, effizient und nachhaltig erfüllt werden. Das Grundlagenseminar „Qualitätssicherung in der Bauteilreinigung“ bietet das notwendige Knowhow, um Reinigungsprozesse optimal zu gestalten und anzupassen.

Im Grundlagenseminar erhalten die Teilnehmer praxisnahes Fachwissen von Experten der Reinigungs- und Anwendungstechnik. Der Kurs beginnt mit einem Impulsvortrag, der die wichtigsten Aspekte der systematischen Planung und Optimierung von Reinigungsprozessen behandelt.

In den weiteren Vorträgen des Seminars werden die Teilnehmer über die Zusammensetzung und Wirkweise von Reinigungsmedien informiert. Zudem werden verschiedene Reinigungskonzepte vorgestellt und die Überwachung von Reinigungsmedien und Bauteilsauberkeit behandelt. Am Nachmittag haben die Teilnehmer die Möglichkeit, die theoretischen Inhalte in themenspezifischen Praktika praktisch zu vertiefen. Die Praktika finden in kleinen Gruppen statt und werden in den gut ausgestatteten Laborräumen der Hochschule Heilbronn durchgeführt.

Das Grundlagenseminar „Qualitätssicherung in der Bauteilreinigung“ bietet Fach- und Führungskräften aus verschiedenen Branchen die Möglichkeit, ihr Wissen zur Auslegung und Optimierung von Reinigungsprozessen zu erweitern. Insbesondere in den Bereichen Metallbe- und -verarbeitung, Automobilindustrie, Maschinenbau, Elektronikfertigung, Feinmechanik, Optik, Medizintechnik sowie Oberflächen- und Beschichtungstechnik ist die Bauteilsauberkeit ein wichtiges Qualitätskriterium. Interessierte können sich auf der Webseite www.qsrein.de über das detaillierte Programm informieren und sich für das Seminar anmelden.

