Heitkamp Industrial Solutions gewinnt Auftrag für Windenergieanlagen in der Türkei

Die Heitkamp Industrial Solutions GmbH wurde als Hauptauftragnehmer von Asiyan Enerji, einem Unternehmen der Rönesans Gruppe, für den Bau von Windenergieanlagen in drei türkischen Provinzen ausgewählt. Heitkamp übernimmt als EPC-Auftragnehmer die technische und kaufmännische Leitung, um sicherzustellen, dass die Anlagen mit der fortschrittlichen Technologie der Nordex-Gruppe ausgestattet werden. Dieses Projekt wird einen bedeutenden Beitrag zur Erreichung der türkischen Ziele im Bereich erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit leisten.



Nachhaltiges Projektmanagement für umweltfreundliche Bauprojekte in der Industrie

Heitkamp Industrial Solutions konzentriert sich auf die Umsetzung hochwertigen Projektmanagements im industriellen Bausektor. Dabei legen sie besonderen Wert auf umweltfreundliche und wirtschaftlich rentable Bauprojekte. Angesichts der zunehmenden Ressourcenknappheit und der Abhängigkeit von kritischen Rohstoffen ist das Unternehmen entschlossen, innovative Ansätze zu verfolgen und Kooperationen mit anderen Branchenakteuren einzugehen.

Rönesans Gruppe und Nordex realisieren wegweisende Windenergieprojekte in der Türkei

Die Rönesans Gruppe engagiert sich aktiv für die Energiewende und hat in Zusammenarbeit mit ihrer Tochtergesellschaft Rönesans Enerji und der Nordex-Gruppe drei wegweisende Windturbinenprojekte in der Türkei realisiert. Insgesamt wurden 27 Turbinen mit einer beeindruckenden Gesamtleistung von 189 Megawatt installiert. Durch diese Projekte wird der Stromverbrauch von rund 380.000 Haushalten gedeckt und es werden jährlich etwa 370.000 Tonnen CO2-Emissionen vermieden. Dies ist ein bedeutender Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung und zum Klimaschutz in der Türkei.

Bauindustrie löst wirtschaftliche Herausforderungen mit Energiewende-Unterstützung

Heitkamp Industrial Solutions engagiert sich aktiv für die Energiewende in der Bauindustrie und investiert in drei bedeutende Windturbinenprojekte in der Türkei. Durch den Ausbau erneuerbarer Energien wird ein wichtiger Beitrag zur Reduzierung der CO2-Emissionen geleistet und somit eine nachhaltigere Zukunft ermöglicht.

Rönesans Holding: Ehrgeizige Ziele für die Netto-Null-Emissionen bis 2040

Die Rönesans Holding hat ambitionierte Ziele für die Zukunft bekannt gegeben. Bis 2040 strebt das Unternehmen an, Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist geplant, die Emissionen bis 2030 um 55% zu reduzieren. Rönesans Enerji plant außerdem, die installierte Gesamtleistung auf 355 Megawatt zu erhöhen und ein Portfolio aus 100% erneuerbaren Energien aufzubauen. Diese Maßnahmen zeigen das Engagement des Unternehmens für eine nachhaltige Energieversorgung.

Leistungsstarke Turbinen für maximale Erträge in der Türkei

Die N163/6.X-Turbinen zeichnen sich durch ihre herausragende Leistung aus und sind die leistungsstärksten Turbinen, die derzeit in der Türkei erhältlich sind. Mit ihrem beeindruckenden Rotordurchmesser von 163 Metern und einer Höhe von 113 Metern sind sie optimal für den Einsatz in windschwachen Regionen geeignet, um hohe Erträge zu erzielen. Die Inbetriebnahme dieser Turbinen ist für Ende 2024 geplant.

Heitkamp Industrial Solutions gestaltet nachhaltige Zukunft des Bauwesens

Heitkamp Industrial Solutions ist stolz darauf, als Hauptauftragnehmer für den Bau von Windenergieanlagen in der Türkei ausgewählt worden zu sein. Die Zusammenarbeit mit Rönesans Enerji und Nordex ermöglicht es ihnen, einen bedeutenden Beitrag zur Erreichung der türkischen Ziele im Bereich erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit zu leisten.