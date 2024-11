Beeindruckende High-Speed-Aufnahmen mit hoher Auflösung und Kompaktheit

Die MEMRECAM Q2m ist eine High-Speed-Kamera, die dank ihrer Auflösung von 1280 x 1080 Pixeln und einer Bildrate von bis zu 2.000 fps beeindruckende Aufnahmen ermöglicht. Mit ihren kompakten Maßen von nur 62 x 62 x 87,5 mm und einem Gewicht von 670 g ist sie besonders handlich und leicht. Dadurch eignet sie sich perfekt für Kameraenthusiasten, die eine leistungsfähige Kamera für unterwegs suchen.



MEMRECAM Q2m: Außergewöhnliche Lichtempfindlichkeit für anspruchsvolle Aufnahmen

Die MEMRECAM Q2m zeichnet sich durch ihre beeindruckende Lichtempfindlichkeit aus. Mit einer Farbe ISO von 8.000 und einer Mono ISO von 32.000 ermöglicht sie Aufnahmen unter schwierigen Lichtverhältnissen und bei wärmeempfindlichen Objekten. Dadurch eröffnen sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, wie beispielsweise die Dokumentation von Prozessen in der Industrie oder die Aufnahme von Naturphänomenen bei Nacht. Die Kamera liefert dabei stets scharfe und detailreiche Aufnahmen mit realistischen Farben.

Großer Speicher ermöglicht beeindruckende High-Speed-Aufnahmen mit MEMRECAM Q2m

Die MEMRECAM Q2m ermöglicht mit ihrem großzügigen Speicher von bis zu 32 GB die Aufnahme von Full-HD-Videos mit einer Geschwindigkeit von 2.000 fps für eine Dauer von 6,6 Sekunden. Zusätzlich verfügt die Kamera über ein integriertes Speicher-Backup, das Ihre Daten bis zu einer Stunde lang schützt, selbst wenn die Stromversorgung unterbrochen ist. Damit können Sie sicher sein, dass Ihre wertvollen Aufnahmen stets geschützt sind, auch unter widrigen Bedingungen.

Hochleistungskamera für anspruchsvolle Umgebungen und extreme Belastungen

Die MEMRECAM Q2m wurde für den Einsatz in extremen Umgebungen konzipiert. Mit ihrer Stoßfestigkeit von bis zu 200 G ist sie ideal geeignet für anspruchsvolle Anwendungen wie Crashtests oder den Einsatz an mobilen Roboterarmen. Ihre robuste Bauweise gewährleistet eine zuverlässige Funktion auch unter widrigen Bedingungen. Durch ihre spezielle Konstruktion ist sie in der Lage, den Belastungen standzuhalten und präzise Aufnahmen zu liefern. Die MEMRECAM Q2m ist somit eine zuverlässige Wahl für alle, die nach einer Kamera mit hoher Widerstandsfähigkeit suchen.

MEMRECAM Q2m: Bequeme Steuerung per MLink Mobile App

Die MLink Mobile App ermöglicht es Ihnen, die MEMRECAM Q2m ganz einfach mit Ihrem Tablet oder Smartphone zu steuern. Sie können nicht nur die Helligkeit und den Fokus der Kamera einstellen, sondern auch schnell und unkompliziert die Testergebnisse überprüfen. Mit dieser App haben Sie eine Vielzahl von Funktionen zur Verfügung, um die Aufnahmen ganz nach Ihren Wünschen anzupassen und zu kontrollieren.

Effiziente Datenübertragung dank präziser Synchronisation und Gig-E Kommunikation

Die MEMRECAM Q2m ermöglicht dank präziser Synchronisation und Gig-E Kommunikation eine effiziente Datenübertragung. Dadurch können Aufnahmen schnell und ohne Verluste übertragen werden. Darüber hinaus kann die Kamera im Multi-Kamera-Betrieb eingesetzt werden, was besonders in großen Projekten von Vorteil ist. Durch die synchronisierte Aufnahme mehrerer Kameras können detaillierte und umfassende Aufnahmen erstellt werden. Die MEMRECAM Q2m ist somit eine flexible und leistungsstarke Lösung für professionelle Anwendungen.

Die MEMRECAM Q2m ist eine High-Speed-Kamera, die atemberaubende Aufnahmen in Full HD ermöglicht. Sie zeichnet sich durch ihre beeindruckende Lichtempfindlichkeit und den großen Speicher aus. Dank ihrer robusten Bauweise ist sie besonders für anspruchsvolle Umgebungen geeignet. Die einfache Steuerung über die MLink Mobile App und die Möglichkeit des Multi-Kamera-Betriebs machen sie zur perfekten Wahl für Kameraenthusiasten, die professionelle Aufnahmen machen möchten. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +49 7243 94757-0, per E-Mail unter info@hsvision.de oder auf der Website https://www.hsvision.de/.