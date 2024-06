Huawei präsentiert ultimativen Wi-Fi 7 Access Point für erhöhten Bandbreitenbedarf

Auf dem Huawei Enterprise Day und der Partnerkonferenz in Frankfurt wurden die neuesten Konnektivitäts- und Speicherlösungen von Huawei präsentiert. CEO Tommy Zhou betonte die Bedeutung des deutschen Marktes und die steigende Anzahl von Partnern. Huawei verbindet nicht nur Menschen, sondern steigert auch ihre Produktivität und erleichtert die Nutzung von Datenressourcen. Darüber hinaus setzt das Unternehmen auf Nachhaltigkeit und präsentierte grüne Lösungen für eine nachhaltige Zukunft.



Huawei präsentiert Wi-Fi 7 Access Point mit ultimativer Geschwindigkeit

Der Wi-Fi 7 Access Point von Huawei war auf der Veranstaltung eine Hauptattraktion. Mit seiner ultimativen Geschwindigkeit erfüllt er den steigenden Bandbreitenbedarf. Unternehmen können mit diesem Access Point eine 10GE-IKT-Infrastruktur aufbauen und dadurch neue Services nutzen. Zusätzlich präsentierte Huawei den High-Quality 10 Gbps CloudCampus, der Unternehmen dabei unterstützt, ihre Arbeitseffizienz und ihren Komfort zu verbessern.

Huawei setzt auf Nachhaltigkeit mit grünen Lösungen und energiesparender Infrastruktur

Huawei hat Lösungen entwickelt, um dem wachsenden Interesse an grünen Lösungen gerecht zu werden. Durch den Einsatz von energiesparenden Campus- und Netzwerkinfrastruktur-Lösungen ermöglicht das Unternehmen eine nachhaltige Entwicklung. Der Huawei ILossLess Ethernet Algorithmus verbessert zudem die Performance von KI-HPC-Anwendungen um bis zu 17 Prozent. Diese innovativen Lösungen tragen zur Weiterentwicklung der Branche bei und ermöglichen Unternehmen die nachhaltige Gestaltung ihrer Infrastrukturplattformen.

Huawei präsentiert innovative Speicherlösungen für KI-Modelle in Industrie und Service

Huawei hat innovative Speicherprodukte und -lösungen entwickelt, um den Anforderungen der schnellen Entwicklung großer KI-Modelle gerecht zu werden. Das F2F2X ist eine All-Flash-Storage-Lösung, die in verschiedenen Industrie- und Service-Anwendungsszenarien eine effiziente Datenverarbeitung ermöglicht. Der OceanStor 5310/5510 Capacity Flash Storage bietet eine kosteneffiziente Speicherlösung mit verbesserten Leistungswerten, niedrigerem Stromverbrauch und geringerem Platzbedarf.

Erfolgreiches Jahr 2023: Huawei präsentiert neun neue Industrielösungen

Huawei Deutschland konnte im Jahr 2023 große Erfolge verzeichnen, wie Kevin Liu, Managing Director EBG, betont. Mit der Einführung von neun neuen Industrielösungen hat das Unternehmen sowohl auf dem deutschen als auch auf dem globalen Markt Wachstum erzielt. Huawei unterstützt seine Kunden dabei, eine führende Dateninfrastruktur im Zeitalter der künstlichen Intelligenz aufzubauen und fördert Innovationen im Servicebereich.

Huawei Partnerkonferenz würdigt herausragende Leistungen mit Awards

Im Rahmen der Partnerkonferenz wurde eine feierliche Verleihung der Partner-Awards durchgeführt, um die herausragenden Leistungen der Unternehmen im Jahr 2023 zu würdigen. Die Auszeichnungen gingen an namhafte Unternehmen wie die Telekom Deutschland GmbH, PROFI Engineering Systems AG, REDNET GmbH, ITP Nord GmbH, Controlware GmbH, Enterprise Communications & Services GmbH, WBS IT-Service GmbH, Acondistec GmbH, unique projects GmbH & Co. KG, Bechtle Logistik & Service GmbH, Hansen & Gieraths EDV Vertriebs GmbH, abl solutions GmbH, carrierwerke GmbH, interface systems GmbH und Microstaxx GmbH. Diese Unternehmen wurden für ihre außergewöhnlichen Leistungen und ihr Engagement in der Branche geehrt.

Huawei ist ein führender Anbieter von Konnektivitäts- und Speicherlösungen, die Menschen miteinander verbinden und gleichzeitig die Produktivität steigern. Das Unternehmen hat innovative Lösungen im Bereich Campus-Netzwerke entwickelt, um Unternehmen bei der Verbesserung ihrer Arbeitsabläufe und des Komforts zu unterstützen. Zudem setzt Huawei auf grüne Lösungen für eine nachhaltige Zukunft und bietet effiziente Speicherlösungen für das KI-Zeitalter. Der Erfolg von Huawei im Jahr 2023 und die Auszeichnungen für seine Partnerfirmen belegen das Vertrauen der Kunden und zeigen das Wachstumspotenzial des Unternehmens in Deutschland.