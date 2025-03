MEMRECAM GO-5M: Hochgeschwindigkeitskamera für präzise Analysen

Die MEMRECAM GO-5M ist eine Hochgeschwindigkeitskamera der High Speed Vision GmbH, die speziell für Forschungszwecke, Materialentwicklung und Fahrzeugsicherheitsprüfungen entwickelt wurde. Mit ihrer hohen Auflösung von 5 Megapixeln und einer Bildrate von 1.900 fps liefert sie gestochen scharfe Bilder, die eine präzise Analyse ermöglichen.



Hohe Auflösung und Bildrate für präzise Untersuchungen

Die MEMRECAM GO-5M überzeugt mit ihrer hohen Auflösung von 2.560 x 2.016 Pixeln und einer Bildrate von 1.900 fps. Diese Eigenschaften machen sie zur idealen Kamera für hochdetaillierte Untersuchungen. Forscher und Entwickler können mit ihr feinste Details analysieren und präzise Daten gewinnen.

Kompakte und leichte Kamera für mobile Anwendungen

Die MEMRECAM GO-5M von der High Speed Vision GmbH beeindruckt mit ihrer äußerst kompakten und leichten Bauweise. Mit einem Gewicht von nur 2,9 kg und einer Größe von 128 x 128 x 135 mm ist sie ideal für mobile Anwendungen geeignet. Egal ob im Labor, auf einer Baustelle oder in der Natur – diese Kamera kann problemlos überallhin mitgenommen werden und ist stets einsatzbereit. Dank ihrer handlichen Größe und ihres geringen Gewichts stellt sie eine praktische Lösung für unterwegs dar.

Einfache und intuitive Bedienung per PC oder Mobilgerät

Die MEMRECAM GO-5M ermöglicht eine einfache und intuitive Steuerung sowohl per PC als auch per Mobilgerät. Es ist keine komplexe Softwareinstallation erforderlich, sodass sich auch Anfänger schnell zurechtfinden. Forscher und Entwickler können sich somit voll und ganz auf ihre Arbeit konzentrieren und die Kamera nahtlos in ihre Arbeitsabläufe integrieren.

Flexibler Einsatz ohne Stromquelle: Die MEMRECAM GO-5M im Akkubetrieb

Die MEMRECAM GO-5M zeichnet sich durch ihren Akkubetrieb aus, der es ermöglicht, die Kamera auch ohne stationäre Stromquelle flexibel einzusetzen. Dadurch ist sie ideal für den Einsatz in abgelegenen Gebieten, in Fahrzeugen oder an anderen Orten ohne Stromversorgung geeignet. Mit dieser Kamera können unabhängige Aufnahmen gemacht werden, ohne auf eine externe Stromquelle angewiesen zu sein.

Zuverlässige Datensicherung bei Crash-Tests: Die MEMRECAM GO-5M

Die MEMRECAM GO-5M ist mit einer zuverlässigen Memory-Backup-Funktion ausgestattet, die eine sichere Datensicherung gewährleistet und den Verlust wichtiger Informationen bei einmaligen Ereignissen wie Crash-Tests verhindert. Forscher und Entwickler können sich darauf verlassen, dass ihre wertvollen Daten effektiv geschützt und zuverlässig aufbewahrt werden.

Die vielseitige MEMRECAM GO-5M für Sicherheitsforschung und Prozessoptimierung

Die MEMRECAM GO-5M ist eine hochflexible Hochgeschwindigkeitskamera, die in verschiedenen Bereichen wie der Sicherheitsforschung, Materialprüfung und industriellen Prozessoptimierung eingesetzt werden kann. Mit ihrer Fähigkeit, detaillierte Einblicke in Hochgeschwindigkeitsprozesse zu ermöglichen, trägt sie aktiv zur Weiterentwicklung sicherheitskritischer Technologien bei.

MEMRECAM GO-5M: Kompakte Hochgeschwindigkeitskamera für präzise Analysen

