Laufroboter „Spot“ revolutioniert die Instandhaltung von Güterzügen

Der Laufroboter „Spot“ ergänzt das bestehende Angebot an digitalen Tools in der Instandhaltung von Fahrzeugen in der Transportbranche. Mit seiner innovativen Technologie und Agilität kann er auch schwer zugängliche Bereiche erreichen, wie beispielsweise den Raum unter Zügen. Dank seiner Fernwartungssoftware, bereitgestellt von Energy Robotics, kann der Roboter effektiv gewartet und gesteuert werden. Mit einem Gewicht von 25 Kilogramm und einer Geschwindigkeit von bis zu 6 Kilometern pro Stunde ist er ein vielseitiges und robustes Werkzeug.



Innovativer Laufroboter „Spot“ unterstützt Instandhaltung unter Zügen

Der Laufroboter „Spot“ von Boston Dynamics ist ein innovatives Industrieprodukt, das mit seinen vier Beinen an einen Hund erinnert. Dank seiner fortschrittlichen Technologie kann er an schwer zugänglichen und gefährlichen Orten eingesetzt werden, wie beispielsweise unter Zügen. Die Fernwartungssoftware wird vom deutschen Startup Energy Robotics bereitgestellt und an die spezifischen Anforderungen der Deutschen Bahn angepasst. Der Roboter ist äußerst robust, agil und kann Geschwindigkeiten von bis zu 6 Kilometern pro Stunde erreichen. Nach seiner Vorstellung auf der InnoTrans 2022 wird „Spot“ nun erstmals in einem DB-spezifischen Umfeld eingesetzt.

Spot“ im Test bei DB Cargo: Effiziente Wagenortung und Sichtprüfung

Im Rahmen eines sechswöchigen Tests wird der Laufroboter „Spot“ bei DB Cargo in zwei verschiedenen Anwendungsfällen getestet. Zunächst erfolgt eine Wagenortung mittels RFID und Schrifterkennung an zwei Gleisen. Anschließend wird eine Sichtprüfung von Radsatzwellen aus der Wartungsgrube der Güterwagenwerkstatt durchgeführt. Der Laufroboter ermöglicht es dabei, die Laufwege um 50 Prozent zu reduzieren, die Prüfungsergebnisse objektiv zu erfassen und durch den Wegfall von Grubenarbeiten die Sicherheit zu erhöhen.

Der Einsatz des Laufroboters „Spot“ entlastet die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von körperlich anstrengenden Arbeiten und ermöglicht ihnen mehr Zeit für wertschöpfende Tätigkeiten. Dadurch können die Instandhaltungskosten gesenkt werden, und es wird dem Fachkräftemangel entgegengewirkt. Bei erfolgreicher Erprobung könnte „Spot“ diese Aufgaben in vier Werken von DB Cargo übernehmen. Außerdem besteht die Möglichkeit, den Einsatz auf weitere Anwendungsfälle wie die Erkennung von losen Bremsschläuchen und Leckagen an Güterwagen auszudehnen.

Effiziente Instandhaltung: Laufroboter „Spot“ revolutioniert Güterzüge

Der Laufroboter „Spot“ erleichtert die Instandhaltung von Güterzügen erheblich, da er problemlos schwer zugängliche Bereiche erreichen kann. Durch regelmäßige Sichtprüfungen können Schäden frühzeitig erkannt und behoben werden, was die Betriebszeit der Züge verlängert. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden von zeitaufwändigen Routinekontrollen entlastet und können sich auf wichtige Reparaturarbeiten konzentrieren. Dies führt zu kürzeren Boxenstopps und einer erhöhten Kapazität für den Gütertransport auf der Schiene. Der Einsatz von Robotern wie „Spot“ ist somit ein wichtiger Schritt für eine erfolgreiche Verkehrswende im Güterverkehr.