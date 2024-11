Leicht und leistungsstark: Miniaturventile für Spitzenleistungen im Rennsport

Das Formula Student Team Elbflorace der TU Dresden vertraut auf die Miniaturventiltechnik der Lee Hydraulische Miniaturkomponenten GmbH, um ihre Rennwagen zu Höchstleistungen zu befähigen. Die leichten und leistungsstarken Komponenten ermöglichen es dem Team, ein zuverlässiges und leichtes Fahrzeug zu konstruieren, das im Rennen die Nase vorn hat.



Team Elbflorace der TU Dresden mit elektrischem Rennwagen DaisiE

Das Team Elbflorace der TU Dresden nimmt seit 18 Jahren erfolgreich an der Formula Student teil und hat bereits neun Podiumsplätze bei verschiedenen Events erreicht. In diesem Jahr tritt das Team mit dem elektrischen Fahrzeug DaisiE an, das mit einer Leistung von 4×35 kW und einem Gewicht von nur 185 kg beeindruckende Beschleunigungswerte erzielt. Das Team, das aus fast 70 Ingenieuren verschiedenster Fachrichtungen besteht, hat intensiv an der Konstruktion des Fahrzeugs gearbeitet.

Leistungsstarke Miniaturventile von Lee für maximale Fahrzeugkraft

Die Miniaturventile von Lee sind leistungsstark und leicht, was sie zu idealen Komponenten macht, um die immense Kraft und Beschleunigung des Fahrzeugs sicher auf die Straße zu bringen. Sie ermöglichen es dem Elbflorace-Team, innovative Subsysteme zu entwerfen und neue Möglichkeiten im Fahrzeugdesign zu nutzen. Besonders im Bremssystem des Fahrzeugs kommen die Lee-Komponenten zum Einsatz, um den hydraulischen Druck im autonomen Notbremssystem von DaisiE zu regulieren, was für die Formula Student Prüfungen von großer Bedeutung ist.

Leichteste Varianten der Formula-Student-Serie durch Magnetventile von Lee

Die Magnetventile von Lee sind in einen Ventilblock aus Aluminium integriert, der mittels des SLM-Verfahrens hergestellt wurde. Dieser Ventilblock ist Teil eines autonom agierenden Notbremssystems, das zu den leichtesten Varianten der Formula-Student-Serie gehört. Die Rennsport-Komponenten von Lee haben ihren Ursprung in der anspruchsvollen Luft- und Raumfahrtindustrie, wo jedes Gramm zählt und hohe Drücke auftreten. Dadurch bietet Lee leckagefreie Hochleistungskomponenten im Kleinstformat an.

Lee Komponenten optimieren das Fahrwerk für mehr Leistung

Die Lee Komponenten wurden bis zur aktuellen Saison erfolgreich im Fahrwerk der Elbflorace-Rennwagen eingesetzt. Durch ihre Anwendung konnte eine gleichmäßige Verteilung der Radlasten erreicht werden, was zu einer erheblichen Steigerung der Leistungsfähigkeit des Fahrzeugs führte. Das hydraulisch entkoppelte Fahrwerk ermöglichte zudem eine präzisere und schnellere Anpassung der Radlasten, was zu einer verbesserten Bodenhaftung, Stabilität und Agilität des Fahrzeugs beitrug. Die radindividuelle Höhenverstellung wurde durch Ventilblöcke mit Miniaturventilen der Lee Hydraulische Miniaturkomponenten GmbH ermöglicht.

Langjährige Zusammenarbeit mit Elbflorace-Team: Sponsor der Formula Student

Jürgen Prochno, Geschäftsführer bei Lee, betont die langjährige Zusammenarbeit mit dem Elbflorace-Team und betont die Bedeutung praxisnaher Erfahrungen für angehende Ingenieure. Die Formula Student ermöglicht es den Studenten nicht nur, die Konstruktion eines Fahrzeugs zu üben, sondern auch wirtschaftliche Aspekte zu berücksichtigen. Die Miniaturventile von Lee sind dabei eine wichtige Komponente, um leistungsstarke Hydrauliksysteme zu realisieren. Sowohl Zuverlässigkeit als auch Performance spielen dabei eine große Rolle.

Die hochwertigen und leichten Komponenten der Lee Hydraulische Miniaturkomponenten GmbH ermöglichen es dem Formula Student Team Elbflorace der TU Dresden, im Rennsport neue Maßstäbe zu setzen. Dank ihrer Leistungsfähigkeit und innovativen Technologien sind sie bestens gerüstet, um sich in diesem herausfordernden Wettbewerb zu behaupten.