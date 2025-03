Libyen plant den Bau einer DRI-Anlage für grünen Stahl

Libyen strebt danach, sich als führender Anbieter von direktreduziertem Eisen (DRI) im Mittelmeerraum und darüber hinaus zu etablieren. Um dieses Ziel zu erreichen, plant das Unternehmen TOSYALI SULB Steel Industries den Bau einer DRI-Anlage in der Region Bengasi. Diese Anlage basiert auf der innovativen MIDREX Flex(R)-Technologie. Mit einer geplanten Kapazität von 2,5 Millionen Tonnen wird die Anlage die erste Projektphase einleiten und die Eisen- und Stahlindustrie in Libyen maßgeblich stärken.



TOSYALI SULB setzt auf bewährte MIDREX-Technologie für grünen Stahl

TOSYALI SULB setzt bei der Errichtung einer neuen DRI-Anlage in Libyen auf die bewährte MIDREX(R)-Technologie, die bereits in anderen Anlagen erfolgreich im Einsatz ist. Durch den Einsatz von MIDREX Flex(R) können die Anlagen zunächst mit Erdgas betrieben und später auf Wasserstoff umgestellt werden. Dies ermöglicht eine nachhaltige Produktion von grünem Stahl und trägt zur Reduzierung von CO2-Emissionen bei. Mit dieser Investition wird TOSYALI SULB zu einem der führenden Anbieter von DRI auf dem Weltmarkt.

Fuat Tosyal?, Vorsitzender der TOSYALI Holding, betont die stolze Kompetenz seines Unternehmens beim Betrieb von DRI-Anlagen und der wertschöpfenden Stahlproduktion. Durch ihre Aktivitäten trägt TOSYALI zur Entwicklung eines nachhaltigen Ökosystems in der libyschen Stahlindustrie bei, das hochwertigen grünen Stahl mit niedrigem CO?-Ausstoß produziert. Die ökologische Nachhaltigkeit steht dabei im Mittelpunkt, und TOSYALI arbeitet unermüdlich an innovativen Lösungen zur Reduzierung der CO?-Emissionen.

Die MIDREX-Technologie bietet die Möglichkeit, sowohl Erdgas als auch Wasserstoff flexibel einzusetzen, um hochwertigen und kohlenstoffarmen Stahl herzustellen. Dies trägt nicht nur zur nachhaltigen Entwicklung der Region bei, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag zur globalen Gemeinschaft. TOSYALI SULB ist bestrebt, führend in der Produktion von grünem Stahl zu sein und gleichzeitig eine nachhaltige Zukunft aufzubauen.

Das geplante Projekt von TOSYALI SULB wird die Exportkapazitäten für direktreduziertes Eisen (DRI) in Libyen erheblich erweitern und dem Land eine führende Rolle bei der grünen Stahlerzeugung und Dekarbonisierung verschaffen. Neben dem Bau einer Produktionsanlage wird diese Investition einen strategischen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung Libyens leisten und die industrielle Infrastruktur des Landes stärken.

Die DRI-Anlage wird von Midrex Technologies, Inc. und Paul Wurth, einer Marke der SMS Group, geliefert. Die beiden Partner haben bereits erfolgreich HDRI- und CDRI-Anlagen für TOSYALI Algerie umgesetzt. TOSYALI 1 startete die Produktion im November 2018, gefolgt von TOSYALI 2 im Dezember 2024. Diese Zusammenarbeit zeigt das Vertrauen von TOSYALI in die Technologie und Expertise von Midrex und Paul Wurth. Die erfolgreiche Umsetzung der vorherigen Projekte legt den Grundstein für eine erfolgreiche Lieferung der DRI-Anlage in Libyen.

K.C. Woody, Vorsitzender der Geschäftsführung und CEO von Midrex, zeigt seine Wertschätzung für das Vertrauen von TOSYALI in das Unternehmen und seine Technologie. Midrex ist stolz darauf, führend in der Herstellung von grünem Eisen zu sein und freut sich, die Partnerschaft mit TOSYALI durch dieses neue Projekt fortzusetzen. Zusätzlich ist es das Ziel von Midrex, Kunden bei der Erreichung ihrer Dekarbonisierungsziele zu unterstützen.

Thomas Hansmann, Chief Technology Officer bei SMS group, betont die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen SMS group und TOSYALI im Rahmen des neuen Projekts. Die langjährige Partnerschaft wird durch das dritte gemeinsame Projekt weiter gestärkt. SMS group verfolgt die Mission „#turningmetalsgreen“ und setzt sich für eine kohlenstoffneutrale und nachhaltige Metallindustrie ein. Das Unternehmen engagiert sich aktiv für nachhaltige Praktiken in der Branche und arbeitet daran, diese weiter voranzubringen.

MIDREX: Weltweit führend in DRI-Technologie und Aftermarket-Lösungen für Stahlindustrie

Midrex ist ein weltweit führendes Unternehmen in der DRI-Technologie und bietet Lösungen für die Stahlindustrie an. Das MIDREX-Verfahren, das von Midrex entwickelt wurde, ermöglicht die Konstruktion, den Bau und die Wartung von Direktreduktionsanlagen. Etwa 80 Prozent des weltweit emissionsarm produzierten DRI stammen aus MIDREX-Anlagen. Das Verfahren ist äußerst flexibel und ermöglicht den Betrieb mit verschiedenen Reduktionsmitteln sowie die Umwandlung von Eisenoxidpellets und Groberze in verschiedene DRI-Produkte. Die Anlagen sind so konzipiert, dass sie je nach Bedarf des Bedieners flexibel angepasst werden können.

Libyen plant DRI-Anlage zur Steigerung der Stahlproduktion

Die geplante DRI-Anlage in Libyen, die auf der MIDREX Flex(R)-Technologie basiert, zielt darauf ab, die Produktion von grünem Stahl in der Region zu erhöhen und Libyen als wichtigen Akteur in der Stahlindustrie zu etablieren. Durch die Verwendung von Erdgas und Wasserstoff ermöglicht die flexible MIDREX-Technologie die Herstellung von hochwertigem, kohlenstoffarmem Stahl. Dieses Projekt wird nicht nur die wirtschaftliche Entwicklung Libyens vorantreiben, sondern auch einen nachhaltigen Beitrag zur globalen Gemeinschaft leisten.