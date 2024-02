CHEMET steigert Effizienz und Qualität mit der PowerBlade Schneidmaschine

Die CHEMET Group, Europas größter Hersteller von Druckbehältern und Flaschen für Flüssiggase, hat ihren Maschinenpark am Standort in Polen erneuert und erweitert. Im Rahmen eines großen Kesselwagenprojekts wurde eine PowerBlade Schneidmaschine von Messer Cutting Systems installiert. Diese innovative Maschine ermöglicht verbesserte Schneid- und Bearbeitungszeiten sowie die Erweiterung des Angebots an Bau- und Edelstählen mit unterschiedlichen Oberflächenqualitäten. Die Mitarbeiter sind zufrieden mit den Ergebnissen und profitieren von den modernen Arbeitsbedingungen.



PowerBlade-Lasermaschine von CHEMET ermöglicht effizienteres Schneiden und Anfasen

Dank der PowerBlade-Lasermaschine von Messer Cutting Systems erzielt CHEMET beeindruckende Ergebnisse. Mit dieser Maschine können 95 % aller Werkstücke ohne zusätzliches Anfasen geschnitten werden. Zudem konnten die Schneidzeiten im Vergleich zum Plasmaschneidverfahren erheblich verkürzt werden. Die Mitarbeiter sind mit der Leistung der Maschine sehr zufrieden. Darüber hinaus hat sich das Angebot an Bau- und Edelstählen mit unterschiedlichen Oberflächenqualitäten erweitert, was die Flexibilität und Vielseitigkeit des Unternehmens steigert.

CHEMET investiert in Maschinen von Messer Cutting Systems

CHEMET hat bereits seit vielen Jahren eine erfolgreiche Partnerschaft mit Messer Cutting Systems. Im Jahr 2007 investierte das Unternehmen in eine Autogenschneidmaschine, die sich als zuverlässig und leistungsstark erwies. Aufgrund des steigenden Bedarfs an höherer Leistung entschied sich CHEMET im Jahr 2011 für den Kauf einer OmniMat mit Plasma HPR 260 XD und einem PKS-Fasenaggregat. Diese Investition ermöglichte es CHEMET, Senkrecht- und Fasenschnitte durchzuführen und die Markierung der Teile zu verbessern.

Die Zusammenarbeit zwischen CHEMET und Messer Gase Polska hat sich als äußerst erfolgreich erwiesen. Während CHEMET technische Gase von Messer bezieht, liefert das Unternehmen im Gegenzug große Gastanks und Druckbehälter. Nachdem CHEMET vor zehn Jahren die OmniMat erworben hatte, stieg der Leistungsanspruch des Unternehmens weiter an. Dies führte schließlich zur Investition in die PowerBlade, eine Faserlaser-Schneidanlage für die Großflächenbearbeitung. Diese Investition ermöglicht CHEMET eine noch effizientere Produktion und stärkt die langjährige Partnerschaft mit Messer Gase Polska.

Obwohl CHEMET bereits gute Erfahrungen mit Messer Cutting Systems Polska gemacht hatte, entschied sich das Unternehmen dafür, eine umfangreiche technische Analyse und Marktforschung durchzuführen, um die beste Lösung für ihr aktuelles Kesselwagenprojekt zu finden. Das Projekt wird von der EU finanziell unterstützt, was die Verantwortung für eine gründliche Untersuchung der Anforderungen an den Produktionsprozess erhöhte. CHEMET wollte sicherstellen, dass sie die neuesten und besten verfügbaren Lösungen auf dem Markt berücksichtigen, um ihre Investition optimal zu nutzen.

Die Anforderungen an die neue Lasermaschine waren äußerst anspruchsvoll. Neben dem neuesten Stand der Technik wurden zahlreiche Ausstattungsmerkmale gefordert, um den Anforderungen gerecht zu werden. Dazu gehörten unter anderem ein Faserlaser mit hoher Leistung, eine dynamische Anpassung der Laserleistung, eine kontinuierliche Drehung des Fasenkopfes und eine stufenlose Einstellung des Fasenwinkels. Die Maschine musste zudem eine maximale Anhebung des Kopfes ermöglichen und über eine Integrationsfähigkeit in die bestehende Schachtelsoftware verfügen.

Die PowerBlade Schneidmaschine von Messer Cutting Systems ist mit einem Faserlaser ausgestattet, der eine Leistung von mindestens 6000 Watt aufweist

Die PowerBlade Schneidmaschine von Messer Cutting Systems verfügt über eine dynamische, automatische Anpassung der Laserleistung, die je nach Schnittgeschwindigkeit feine Konturen und kleine Details ermöglicht

Die PowerBlade Schneidmaschine von Messer Cutting Systems ermöglicht eine unendlich kontinuierliche Drehung des rotierenden Fasenkopfes

Die PowerBlade Schneidmaschine ermöglicht eine stufenlose Einstellung des Fasenwinkels von +/- 50°. Dadurch können präzise und individuelle Fasenschnitte durchgeführt werden

Durch die Adaptive Optik der PowerBlade Schneidmaschine ist es möglich, die Brennweite während des Durchstechens anzupassen. Dadurch können feine Konturen und kleine Details präzise und effizient geschnitten werden

Die PowerBlade Schneidmaschine von Messer Cutting Systems ermöglicht eine maximale Anhebung des Kopfes um 300 mm, was eine flexible Bearbeitung verschiedener Werkstücke ermöglicht

Der magnetische Kopfhalter mit Kollisionsschutz ermöglicht eine sichere und präzise Positionierung des Schneidkopfes

Die PowerBlade Schneidmaschine von Messer Cutting Systems kann nahtlos in die vorhandene Schachtelsoftware integriert werden

Umfangreiche Tests überzeugen CHEMET von der PowerBlade-Qualität

Um sicherzustellen, dass das Fasenaggregat der PowerBlade den gewünschten Winkel von 50 Grad erreicht, führte das Team von CHEMET umfangreiche Tests durch. Hierfür besuchte ein Team Messer Cutting Systems in Groß-Umstadt, um sich persönlich von der Leistungsfähigkeit der Maschine zu überzeugen. Die Tests zeigten, dass die PowerBlade tatsächlich präzise und gratfreie Schnitte mit einem Winkel von 50 Grad ermöglicht, was zur endgültigen Entscheidung für diese Schneidmaschine führte.

Die PowerBlade Schneidmaschine von Messer Cutting Systems ermöglicht gratfreie Schnitte bei Blechen bis zu 3 x 10 m und einer Dicke von bis zu 20 mm. Mit einer Fasenfunktion können Fasen bis zu 15 mm erstellt werden. Beeindruckend ist, dass 90% der Fasenteile einen maximalen Winkel von +/-50° und eine Toleranz von weniger als 0,5 mm an den V-, Y-, X- und K-Nähten aufweisen. Diese hohe Präzision ermöglicht eine herausragende Qualität der geschnittenen Teile.

Nach umfangreichen Tests und Musterschnitten in Zusammenarbeit mit den Laserspezialisten Oliver Trunk und Marek Lipinski hat CHEMET die Entscheidung getroffen. Die PowerBlade Schneidmaschine von Messer Cutting Systems erfüllte alle hohen Anforderungen und wurde als optimale Lösung ausgewählt. Die Qualität der hergestellten Teile ist auf einem sehr hohen Niveau, und die Schneid- und Bearbeitungszeiten wurden deutlich verkürzt. Die Maschine ermöglicht es CHEMET auch, hochlegierte Stähle zu schneiden und unabhängig von der Teilezulieferung durch Subunternehmer zu sein.

Die Entscheidung für die PowerBlade von Messer Cutting Systems wurde aufgrund der herausragenden Qualität der damit hergestellten Teile getroffen. CHEMET konnte bereits positive Erfahrungen mit den Maschinen von Messer Cutting Systems sammeln, was die Wahl zusätzlich unterstützt hat. Dawid Krawczyk, Technologe bei CHEMET und verantwortlich für die Implementierung der Lösungen von Messer Cutting Systems, betont, dass die PowerBlade den hohen Ansprüchen des Unternehmens gerecht wird.

Die neue Laserschneidanlage wurde im März 2022 in der neu erbauten Produktionshalle installiert. Mit einem 6kW IPG-Laser arbeitet das Fasenaggregat und nutzt das Markiersystem OmniScript, das auch bei der OmniMat zum Einsatz kommt. Für das Fasenschneiden und als Post-Prozessor für Fremdsoftware wird die Softwarelösung OmniBevel verwendet. Während des laufenden Betriebs liefert das OmniFab Modul Machine Insight wichtige Echtzeitinformationen über den Schneidprozess.

Effizienzsteigerung und Qualitätsverbesserung durch Prozessintegration mit PowerBlade-Schneidmaschine

Durch den Einsatz der PowerBlade hat CHEMET erfolgreich mehrere Produktionsschritte in einem einzigen Arbeitsschritt integriert und dadurch eine Optimierung der Prozesse erreicht. Früher waren separate Schritte wie „Schneiden“, „Bearbeiten“ und „Schleifen“ erforderlich, um die gewünschte Qualität zu erzielen. Nun kann die Maschine rund um die Uhr an sechs bis sieben Tagen in der Woche automatisiert verschiedene Bau- und Edelstähle mit unterschiedlichen Oberflächenqualitäten schneiden, ohne dass ein manueller Eingriff erforderlich ist. Dadurch wurden Arbeitszeit und Aufwand erheblich reduziert.

Dank des Wechseltischsystems konnte CHEMET erhebliche Einsparungen und Optimierungen erzielen. Der Blechwechsel und das Abladen der geschnittenen Teile können nun während des laufenden Betriebs erfolgen, was zu einer enormen Zeitersparnis führt. Die Mitarbeiter müssen nicht mehr aufwändig die Maschine anhalten und warten, bis der Wechsel abgeschlossen ist. Stattdessen können sie kontinuierlich weiterarbeiten und dadurch effizienter produzieren.

Dank des Wechselsystems mit Vibrationswannen, das bei der PowerBlade Schneidmaschine von Messer Cutting Systems zum Einsatz kommt, werden Schlacke, Schneidabfälle und Kleinteile automatisch aus der Maschineneinhausung und dem Entladebereich entfernt. Dies geschieht durch das Fördern der Abfälle in gut zugängliche Sammelbehälter. Das mühsame Suchen nach Kleinteilen im Schneidtisch gehört somit der Vergangenheit an. Außerdem entfallen aufwändige Produktionspausen für das Leeren und Reinigen der Schlackewannen.

PowerBlade Schneidmaschine gewährleistet erstklassige Sicherheit für Mitarbeiter

Die PowerBlade von Messer Cutting Systems ist mit erstklassigen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um die Sicherheit der Mitarbeiter bei der Arbeit zu gewährleisten. Alle Öffnungen der Laserschutzeinhausung werden sicher überwacht, und während des Schneidpaletten-Wechsels ist der Laser gesperrt. Nach Abschluss des Wechsels wird die Sicherheit durch das Schließen des Beladetors wiederhergestellt. Dadurch können die Bediener und Techniker von CHEMET in einer sicheren Umgebung arbeiten und genießen die verbesserten Arbeitsbedingungen hinsichtlich Schadstoff- und Lärmbelastung.

Neue Lasermaschine verkürzt Schneidzeiten und spart Bearbeitungsaufwand

Die neu erworbene Lasermaschine hat bei CHEMET zu einer Vielzahl von Verbesserungen geführt. Insbesondere die Schneidzeiten konnten im Vergleich zum bisherigen Plasmaschneidverfahren deutlich verkürzt werden, ohne dabei an Genauigkeit einzubüßen. Durch die präzise Fasenschneidfunktion entfällt bei 95% der Werkstücke der zusätzliche Aufwand des Anfasens. Zudem ist es nun möglich, hochlegierte Stähle zu schneiden, was das Leistungsspektrum von CHEMET erheblich erweitert und die Abhängigkeit von externen Teilezulieferern verringert.

CHEMET setzt auf hochwertige Lasermaschine von Messer Cutting Systems

Die Technische Direktorin von CHEMET, Katarzyna G?owik-Popio?, betont, dass der Kauf der Messer Lasermaschine Teil eines größeren Projekts bei CHEMET ist. Die Maschine ermöglicht es dem Unternehmen, qualitativ hochwertige und detaillierte Ansprüche umzusetzen. Neben dem Erreichen der technischen Anforderungen waren die fachlich hochwertige Beratung, die positiven Testergebnisse bei den Musterschnitten und das erfahrene Team vor Ort mit leistungsfähigem Service ausschlaggebend für die Entscheidung. CHEMET ist von Messer Cutting Systems als führendem Hersteller von Lasern mit Fasenfunktion überzeugt und würde sich jederzeit wieder für deren Produkte entscheiden.

Um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden, plant CHEMET, in Zukunft Schneiddienstleistungen in der Region anzubieten. Um dieses Vorhaben zu realisieren, beabsichtigt das Unternehmen, in eine zweite Laserschneidmaschine von Messer Cutting Systems zu investieren. Mit dieser zusätzlichen Maschine wird CHEMET in der Lage sein, den Bedarf an hochwertigen und präzisen Schneidarbeiten zu decken und seine Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen zu unterstützen.

Effizienzsteigerung und Kostenersparnis: PowerBlade revolutioniert den Produktionsprozess bei CHEMET

Die PowerBlade Schneidmaschine von Messer Cutting Systems hat bei CHEMET zu einer deutlichen Verbesserung der Produktionsprozesse geführt. Durch die drastische Verkürzung der Schneid- und Bearbeitungszeiten konnten die Durchlaufzeiten erheblich reduziert werden. Gleichzeitig wurde die Qualität der hergestellten Teile auf ein sehr hohes Niveau gehoben. Die Integration mehrerer Produktionsschritte und der Einsatz eines Wechseltischsystems haben zu einer effizienteren Arbeitsweise und erheblichen Zeit- und Kosteneinsparungen geführt. Darüber hinaus hat die PowerBlade die Arbeitsbedingungen verbessert und die Sicherheit der Mitarbeiter erhöht. Mit dieser neuen Lasermaschine ist CHEMET nun in der Lage, hochlegierte Stähle zu schneiden und unabhängig von der Teilezulieferung durch Subunternehmer zu agieren. Die Investition in die PowerBlade hat sich als äußerst lohnenswert erwiesen und CHEMET plant bereits weitere Investitionen in Laserschneidmaschinen von Messer Cutting Systems für die Zukunft.