Nachhaltige Verpackungen aus recyceltem Kunststoff: Eine umweltfreundliche Lösung

CERATIZIT, ein führender Hersteller von hochwertigen Werkzeugen, hat eine wissenschaftlich fundierte Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt, die auch die Verpackungen umfasst. Die Verpackungen zeichnen sich durch ihre Kreislauffähigkeit und die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks aus. Durch die Verwendung von recycelten Materialien werden hochwertige Verpackungen hergestellt, die einen effektiven Beitrag zur CO2-Reduzierung leisten.



Nachhaltige Kunststoffverpackungen: Ein neues Konzept von CERATIZIT

CERATIZIT hat ein Konzept für nachhaltige Kunststoffverpackungen entwickelt, das auf die Kreislauffähigkeit, das Design, den verwendeten Packstoff und die Recyclingfähigkeit abzielt. Das Unternehmen setzt sich damit aktiv gegen die negativen Assoziationen von Kunststoffverpackungen ein und zeigt, dass es auch anders geht. Durch die Untersuchung und Bewertung dieser Aspekte können hochwertige Verpackungen hergestellt werden, die umweltfreundlich sind und zur Reduzierung von Müll in Stränden und Meeren beitragen.

Bei der Wahl eines nachhaltigen Packstoffs spielt die CO2-Emission eine entscheidende Rolle, die sowohl bei der Herstellung als auch beim Recycling des Materials entsteht. Zudem wird die Recyclingfähigkeit anhand der vorhandenen Recyclinginfrastruktur in Deutschland bewertet. Hierbei wird darauf geachtet, dass die Verpackung problemlos recycelt werden kann und somit wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden kann.

Effiziente Aufbereitung von recyceltem Kunststoff aus Haushalten und Industrie

Durch das Sortieren, Zerkleinern und Aufbereiten von recyceltem Kunststoff aus privaten Haushalten können neue Produkte hergestellt werden. Zusätzlich wird auch Kunststoff aus der Industrie verwendet, der aufgrund seiner sortenreinen und wenig kontaminierten Beschaffenheit leicht zu recyceln ist. Dieser Prozess ermöglicht eine nachhaltige Nutzung von Kunststoffabfällen und reduziert die Notwendigkeit zur Neuproduktion von Kunststoffen, was wiederum Ressourcen spart und die Umweltbelastung verringert.

Die rose plastic AG ist ein wichtiger Partner von CERATIZIT und setzt Granulate ein, um recycelbare Verpackungen herzustellen. Dabei legt das Unternehmen großen Wert auf die Verwendung von recycelbarem Kunststoff und kann dadurch eine beeindruckende Recyclingquote von fast 100 Prozent erreichen. Die Qualität der Produkte steht dabei den herkömmlichen, erdölbasierten Materialien in nichts nach. Durch diese nachhaltige Vorgehensweise leistet die rose plastic AG einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz und zur Ressourcenschonung.

Effektiver Produktschutz und Ressourcenschonung durch optimale Verpackungslösungen

Die Verpackungslösungen von rose Plastic bieten bei CERATIZIT einen optimalen Schutz für Werkzeuge während des Transports und der Lagerung. Durch ihre extreme Stabilität gewährleisten sie den sicheren Transport, während ihr kleines und leichtes Design Platz und Treibstoff spart. Die Verpackungen verfügen über smarte Eigenschaften wie Rastermechaniken, die sich an verschiedene Werkzeuglängen anpassen, und variable Fächereinteilungen zur sicheren Aufbewahrung von Wendeschneidplatten. Dadurch werden wertvolle Ressourcen eingespart und eine nachhaltige Verpackungslösung geschaffen.

Nachhaltige Kunststoffverpackungen: Messbare Vorteile durch Recycling

Der Einsatz von recyceltem Kunststoff bietet unmittelbare Vorteile, da bei der Herstellung im Vergleich zu herkömmlichem PET nur die Hälfte der Energie benötigt wird. Darüber hinaus werden durch den Einsatz von recyceltem Kunststoff 75% weniger CO2-Emissionen erzeugt als bei der Verwendung von herkömmlichem Granulat. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass recycelter Kunststoff je nach Reinheit mehrfach wiederverwendet werden kann.

CERATIZIT hat sich das ambitionierte Ziel gesetzt, bis 2030 55% der Kunststoffverpackungen zu recyceln. Im Jahr 2021 wurden mehr als 6,3 Millionen Kunststoffverpackungen mit einem Gesamtgewicht von ca. 58,6 Tonnen hergestellt. Durch den Einsatz von recyceltem Kunststoff in den Verpackungen können jährlich etwa 226 Tonnen CO2-Emissionen eingespart werden, was einer Reduzierung von mindestens 60% entspricht. Diese Maßnahme ist Teil des umfassenden Plans von CERATIZIT zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2025 und einer kombinierten Reduzierung von 60% in Scope 1, 2 und 3 bis 2030.

Nachhaltige Kunststoffverpackungen von CERATIZIT bieten eine umweltfreundliche Alternative für den Schutz hochwertiger Werkzeuge. Durch den Einsatz von recyceltem Kunststoff werden CO2-Emissionen reduziert und wertvolle Ressourcen gespart. Mit einer internen Recyclingquote von annähernd 100% und einer Reduzierung der CO2-Emissionen um mindestens 60% leistet CERATIZIT einen bedeutenden Beitrag zur Nachhaltigkeit in der Kunststoffindustrie.