Die Verwendung von Ethylen in der Tomatenproduktion hat eine lange Geschichte und wurde bereits von den alten Ägyptern genutzt. Heute wird diese fruchtreifende Wirkung auch in der Landwirtschaft eingesetzt, insbesondere von Stoll Production SA. Die red-y smart Serie von Vögtlin ermöglicht eine genaue Dosierung des Ethylens, was zu einer optimierten Fruchtreife und höheren Erträgen führt.



Ethylen als Schlüssel für die Tomatenreifung: Bedeutung und Wirkung

Ethylen ist ein entscheidender Faktor bei der Reifung von Tomaten, da es den Abbau von Chlorophyll fördert und gleichzeitig die roten Pigmente und den Fruchtzuckergehalt erhöht. Durch den Abbau von Pektinen wird auch die Konsistenz der Frucht optimiert. Eine genaue Dosierung von Ethylen ist daher notwendig, um das Zeitfenster für die Ernte zu verlängern und Ausfallraten zu reduzieren.

Durch die Begasung mit einem Stickstoff-/Ethylen-Gasgemisch bei Stoll Production SA können bestimmte Pflanzen früher reifen und zeitversetzt geerntet werden. Dies führt zu einer längeren Erntezeit, einer höheren Tomatenproduktion und damit verbunden höheren Umsätzen. Gleichzeitig wird durch die Begasung auch die Reifung der letzten Tomaten ermöglicht, wodurch Verschwendung vermieden und der Ausschuss minimiert wird. Die Methode trägt somit auch zur Sicherung von Arbeitsplätzen bei.

Die red-y smart Serie von Vögtlin ermöglicht eine präzise Dosierung des Gasgemischs durch die Kombination von Massedurchflussmessern und -reglern für Stickstoff und Ethylen. Das Messinstrument stellt sicher, dass das gewünschte Verhältnis von 96 Prozent Stickstoff zu 4 Prozent Ethylen genau eingehalten wird. Die Verwendung der MEMS-Technologie in den Geräten gewährleistet hohe Genauigkeit und schnelle Reaktionszeiten, was zu einer effizienten und kostengünstigen Mischung der Gase führt.

Die Installation der Instrumente der red-y smart Serie von Vögtlin ist unkompliziert und einfach. Dadurch sparen Kunden Zeit und Kosten bei der Inbetriebnahme. Besonders vorteilhaft ist die Möglichkeit, die Geräte zur Master/Slave-Regelung zu verbinden, was eine effiziente Steuerung des Gasgemischs ermöglicht.

Die Zusammenarbeit zwischen Vögtlin, Stoll Production SA und PanGas hat dazu geführt, dass die Tomatenproduktion optimiert und die Umsätze gesteigert wurden. Die Verwendung der red-y smart Serie von Vögtlin Instruments hat sich als effektive Lösung erwiesen, um Ethylen präzise zu dosieren. Durch diese Zusammenarbeit konnte die Qualität und der Ertrag der Tomaten verbessert werden.

