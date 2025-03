Innovative Lösungen für den Palettenwechsel: SW-Paratus GmbH überrascht erneut auf der LogiMAT

Die SW-Paratus GmbH mit Sitz in Halle (Westf.) ist bekannt für ihre innovativen Lösungen im Bereich des Palettentauschs. Im Jahr 2017 präsentierten sie ihren bahnbrechenden Palettenwechsler auf der LogiMAT, der einen schnellen Warentransfer zwischen Paletten ermöglicht. Mit ihrer patentierten Methode revolutionierte dieses Gerät den weltweiten Palettentausch. Das Highlight ihrer diesjährigen Ausstellung ist das neue 2in1-Produkt, der PARATUS(R) Change +STACK, der nicht nur einen schnelleren und sichereren Palettentausch gewährleistet, sondern auch die leeren Paletten nach dem Tausch automatisch stapelt.



SW-Paratus GmbH überrascht mit innovativen Lösungen auf LogiMAT

SW-Paratus GmbH aus Halle (Westf.) überrascht bereits zum achten Mal Fachleute auf der LogiMAT. Viele realisieren immer noch nicht, dass der Austausch von Paletten einfach und in Sekundenschnelle erledigt werden kann. Ralf Schauties, einer der beiden Gründer, erklärt: „Es ist ein großartiger Moment, wenn Menschen plötzlich erkennen, dass es eine einfache Lösung für ihr tägliches Problem gibt.“ Ursprünglich für den eigenen Bedarf entwickelten Schauties und Lars Wellerdiek im Jahr 2016 einen innovativen Palettenwechsler, den sie nun weltweit verkaufen. Zusätzlich vertreiben sie Palettenmagazine und Ausrichter sowie Paletten und ergänzende Logistikdienstleistungen.

SW-Paratus GmbH präsentiert auf LogiMAT bahnbrechende Innovationen

Auf der LogiMAT 2025 präsentiert SW-Paratus GmbH ihre neueste Entwicklung: den PARATUS(R) Change +STACK. Neben dem Bestseller, dem Palettenwechsler PARATUS(R) Change CLASSIC, und dem Palettenmagazin PARATUS(R) Stack LIFTER wird der PARATUS(R) Change +STACK vorgestellt. Dieses platzsparende 2-in-1-Gerät kombiniert schnellen Palettentausch mit einer automatischen Stapelfunktion und benötigt deutlich weniger Platz für Lagerung und Manövrieren. Nach dem Palettentausch können bis zu 15 Paletten automatisch gestapelt werden, was eine zeitsparende und platzsparende Lösung für Lagerbetriebe bietet und zudem kosteneffizient ist.

Innovative Produkte und Live-Demonstrationen bei SW-Paratus GmbH

Auf der LogiMAT-Messe können interessierte Fachleute die SW-Paratus GmbH am Eingang Ost direkt in der LogiMAT-Arena im Atrium, Stand ES10 finden. Bereits vor dem Betreten der Messe werden sie von einer 4×1 Meter großen Videowand angezogen, die einen Einblick in die Produkte bietet und das Interesse der Besucher weckt. Alle Palettenwechsler und das Palettenmagazin werden während der gesamten drei Messetage kontinuierlich live vorgeführt.

Langjährige Gründer erleben immer noch Aufregung vor LogiMAT

Ralf Schauties, einer der Gründer von SW-Paratus GmbH, äußert auch nach vielen Jahren immer noch eine gewisse Aufregung und Vorfreude auf LogiMAT. Mit einer Karriere von über 30 Jahren im Messe- und Ausstellungsbereich kennt er das besondere Kribbeln vor dieser Veranstaltung nur allzu gut.

Exklusive Produktvorführungen für die Presse auf der LogiMAT

Die exklusiven Vorführungen der PARATUS(R)-Produkte für die Presse finden täglich um 12:00 Uhr am Stand ES10 während der Messe statt und dauern etwa 15 Minuten. Sie haben die Möglichkeit, im Voraus einen Termin für eine professionelle Diskussion zu vereinbaren, indem Sie sich unter paratus@einfachpr.de melden.

SW-Paratus GmbH: Innovative Palettenwechsler für die Logistikbranche

Die innovativen Palettenwechsler-Lösungen der SW-Paratus GmbH setzen weiterhin Maßstäbe in der Logistikbranche. Mit dem neuen 2in1-Produkt, dem PARATUS(R) Change +STACK, bieten sie einen schnelleren, sichereren und platzsparenderen Palettenwechselprozess. Logistikbegeisterte und Fachleute bei LogiMAT haben die Möglichkeit, diese bahnbrechenden Lösungen aus erster Hand zu erleben und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Branche zu beobachten.