prismat präsentiert SAP-Lösungen für die Digital Supply Chain auf der LogiMAT 2025

prismat nimmt im März 2025 an der LogiMAT in Stuttgart teil, einer bedeutenden Veranstaltung für die Logistikbranche. Besucher haben die Chance, sich am Messestand in Halle 4 über die Lösungen und Fachkompetenz von prismat zu informieren. Das Unternehmen wird Fachgespräche anbieten und Lösungen für die Digital Supply Chain präsentieren. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um mehr über die innovativen Ansätze von prismat zu erfahren.



SAP-Lösungen für die Digital Supply Chain auf der LogiMAT 2025

Am Messestand von prismat können Besucher sich über die neuesten SAP-Lösungen für die Digital Supply Chain informieren. Das Angebot umfasst unter anderem SAP EWM inklusive MFS, SAP TM und SAP Business Network. Darüber hinaus werden auch Migrationsstrategien, aktuelle Entwicklungen und begleitende Fragestellungen behandelt. Die Besucher haben die Möglichkeit, sich über SAP BTP, SAP Fiori und SAPUI5-Apps sowie über Business-Intelligence-Themen via S/4HANA Insights, SAP Analytics Cloud und KI-Komponenten zu informieren. Der Messestand bietet somit eine breite Palette an Lösungen für die digitale Logistik.

Herausforderungen bei der Implementierung von SAP-Projekten in der Logistik

Die Implementierung von SAP-Projekten im Bereich Logistik stellt Unternehmen vor zahlreiche Herausforderungen. prismat als Beratungshaus und Full-Service-Anbieter unterstützt seine Kunden dabei, diese Hürden zu meistern. Unsere langjährige Erfahrung und Routine in SAP-Logistikprojekten ermöglichen es den Logistik- und IT-Verantwortlichen, von unserem Know-how zu profitieren. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungsbausteine und eine bewährte Projektmethodik, um die Einführung von SAP-Lösungen im Unternehmen zu vereinfachen.

prismat/RAKETE: Umfassende Lösung für SAP-Lösungen der Digital Supply Chain

Die prismat/RAKETE von prismat ist ein umfangreiches Lösungspaket, das Unternehmen bei der Implementierung und Erweiterung von SAP-Lösungen der Digital Supply Chain unterstützt. Es besteht aus einer vorkonfigurierten Systembasis und ist in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich. Die Discover Edition ermöglicht es Unternehmen, Prozesse vor Projektbeginn zu besprechen, Demos zu testen und Know-how aufzubauen. Die Prototyping Edition und die Implementation Edition bieten im weiteren Verlauf des Projekts zusätzliche Funktionen und Anpassungen.

Besuchen Sie den Messestand B37 von prismat in Halle 4 der Messe Stuttgart während der LogiMAT 2025 vom 11. bis 13. März. Das erfahrene Team von prismat freut sich darauf, Sie herzlich willkommen zu heißen und Ihnen die umfangreichen Lösungen vorzustellen. Nutzen Sie die Gelegenheit, mehr über die innovativen Angebote zu erfahren und nehmen Sie an der Standparty am 12. März ab 17:00 Uhr teil. Abonnieren Sie den prismat-Newsletter bis Anfang Februar und sichern Sie sich ein kostenfreies Messeticket mit einem Gutschein-Code.

