Prof. Dr. Stephanie Hanrath wird neue Vizepräsidentin für Studium und Lehre an der THM

Prof. Dr. Stephanie Hanrath wurde von einer großen Mehrheit zur neuen Vizepräsidentin für Studium und Lehre an der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) gewählt. Sie wird im April 2025 Prof. Dr. Katja Specht in diesem Amt nachfolgen. Hanrath plant, laufende Projekte wie GettING Started, Hessen Technikum, Welcome&Stay und die psychologische Beratung weiterzuführen. Darüber hinaus möchte sie die Präsenz- und Online-Lehre besser miteinander verknüpfen und das Projekt „FoKuS@THM“ umsetzen, um die Kompetenzen und Fähigkeiten der Studenten an der THM zu fördern. Hanrath wird für ihr Engagement und ihre positiven Impulse in hochschulweiten Prozessen gelobt. Sie wird ihr Amt am 1. April 2025 antreten.



Erfahrene Betriebswirtin aus dem Niederrhein wird Vizepräsidentin der THM

Prof. Dr. Stephanie Hanrath ist eine erfahrene Betriebswirtin und wurde mit großer Mehrheit zur neuen Vizepräsidentin für Studium und Lehre an der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) gewählt. Sie verfügt über eine langjährige Karriere an verschiedenen Hochschulen und in der Hochschulverwaltung. Ihre Promotion befasste sich mit dem Thema „Investitionszielkonforme Kostenrechnung“ und sie hat umfangreiche Kenntnisse über Kosteninformationen für kurzfristige investitionszielkonforme Entscheidungen. Hanrath ist seit 2010 Professorin für „Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Controlling“ an der THM und leitet das Zentrum für Qualitätsentwicklung (ZQE) seit 2024.

