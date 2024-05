Rheinmetall erhält Großauftrag für 155mm-Artilleriemunition vom spanischen Heer

Rheinmetall, der weltweit größte Hersteller von Artilleriemunition, hat von der spanischen Regierung einen beeindruckenden Auftrag erhalten. In den nächsten zwei Jahren sollen insgesamt 94.200 Geschosse vom Kaliber 155mm an das spanische Heer geliefert werden. Der Rahmenvertrag hat einen Wert von rund 208 MioEUR und bietet die Option einer Verlängerung um zwei Jahre.



Rheinmetall gewinnt erneut Vertrauen des spanischen Heeres mit Rahmenvertrag

Rheinmetall hat sich erneut als zuverlässiger Partner des spanischen Heeres bewiesen, indem das Unternehmen bereits den zweiten Rahmenvertrag mit dem spanischen Kunden abgeschlossen hat. Dies unterstreicht die hohe Zuverlässigkeit von Rheinmetall bei der Lieferung von Schlüsselprodukten. Die hohe Qualität und Leistungsfähigkeit der Rheinmetall-Artilleriemunition haben das Vertrauen der spanischen Regierung gewonnen und stellen sicher, dass das spanische Heer effektive und moderne Artillerieunterstützung erhält.

Die Rheinmetall-Geschosse zeichnen sich durch ihre außergewöhnliche Reichweite und Präzision aus. Die ER02A1-Geschosse bieten in der Boat-Tail-Variante eine maximale Reichweite von 30 km und in der Base-Bleed-Variante sogar fast 40 km. Durch den pyrotechnischen Satz am Geschossboden wird beim Abschuss ein Unterdruck erzeugt, der den Luftwiderstand reduziert und die Reichweite erheblich steigert. Das spanische Heer kann somit auf eine äußerst präzise und effektive Artillerieunterstützung zählen.

Die aktuellen Beauftragungen im Bereich der 155mm-Artilleriemunition bestätigen die führende technologische Position von Rheinmetall in der europäischen Munitionsentwicklung und -fertigung. Durch den Abschluss von Rahmenverträgen mit verschiedenen NATO-Mitgliedstaaten gewährleistet Rheinmetall eine zuverlässige Versorgung mit hochwertiger Artilleriemunition. Das Unternehmen ist für seine kontinuierliche Innovation in der Munitionsentwicklung sowie seine Fähigkeit bekannt, den steigenden Anforderungen moderner Armeen gerecht zu werden.

Rheinmetall hat am 12. Februar 2024 den symbolischen ersten Spatenstich für ein neues Werk in Unterlüß gesetzt, das die Produktionskapazitäten des Unternehmens erweitern wird. Neben anderen Produkten wird das Werk auch Artilleriemunition produzieren. Diese Investition ist ein klares Zeichen für das Bestreben von Rheinmetall, seine führende Position in der Branche zu behaupten und den steigenden Anforderungen gerecht zu werden.

Die Rheinmetall-Artilleriemunition bietet dem spanischen Heer eine breite Palette von Vorteilen. Dank ihrer hohen Reichweite, Präzision und Zuverlässigkeit gewährleisten die Geschosse eine effektive und moderne Artillerieunterstützung. Rheinmetall unterstreicht erneut seine führende Position in der Munitionsentwicklung und -fertigung, indem es neue Produktionsstandorte und internationale Kooperationen schafft. Der Großauftrag des spanischen Heeres ist ein weiterer Beweis für das Vertrauen in die Qualität und Leistungsfähigkeit der Rheinmetall-Artilleriemunition.