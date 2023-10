Rheinmetall sichert sich Großaufträge für E-Fahrzeugteile in China

Rheinmetall hat zwei bedeutende Aufträge von einem führenden Autohersteller erhalten, der alle Arten von Antrieben abdeckt. Diese Aufträge beinhalten hochwertige Komponenten für E- und Hybrid-Fahrzeuge, nämlich Batterieträger und Zylinderköpfe. Der Auftragswert liegt im dreistelligen Millionen Euro-Bereich. Rheinmetall verfügt über umfangreiche Expertise in der Herstellung von anspruchsvollen Aluminiumgussteilen und wird seine Produktion von Komponenten für die E-Mobilität weiter ausbauen.



Rheinmetall gewinnt Auftrag für Millionen Zylinderköpfe

Für die Zylinderköpfe sind mehrere Millionen Stück geordert, während die Anzahl der Batterieträger knapp eine Million beträgt. Der Auftragswert der Zylinderköpfe liegt im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, während die Batterieträger einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag ausmachen.

Die Batterieträger und Zylinderköpfe werden in China hergestellt. Die Batterieträger sind für die neue Batteriebox eines Autoherstellers bestimmt. Die Produktion der Bauteile beginnt im Jahr 2025 und erstreckt sich über einen Zeitraum von sieben Jahren.

Rheinmetalls Business Unit Castings hat umfangreiche Erfahrung in der Fertigung komplexer Aluminiumgussteile und wird durch diese Aufträge ihr Angebot für die E-Mobilität erweitern. Die Aluminiumgussteile müssen höchsten Sicherheitsstandards gerecht werden und stellen hohe Anforderungen an den Gießprozess und die weiteren Verarbeitungsschritte.

Die Aluminiumgussteile müssen höchsten Sicherheitsstandards genügen und weisen hohe Festigkeiten sowie absolute Dichtigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Schmutz auf. Zudem sind enge Toleranzen und hohe Korrosionsbeständigkeiten erforderlich, um die Sicherheit und Funktionalität im Umfeld der Hochvolttechnik dauerhaft zu gewährleisten.

Die Zylinderköpfe werden ab 2023 für einen Zeitraum von vier Jahren mittels Schwerkraftgussverfahren produziert. Diese hochwertigen Komponenten finden ihren Einsatz in Hybrid-Fahrzeugen und tragen maßgeblich zur Effizienz und Leistung des Antriebssystems bei.

Rheinmetall hat mit dem Gewinn dieser Aufträge seine langjährige Erfahrung und Kompetenz im globalen Fahrzeugbau demonstriert. Das Unternehmen zeichnet sich nicht nur durch sein Fachwissen im Bereich moderner, rein elektrisch angetriebener Fahrzeuge aus, sondern ist auch führend im Bereich der Hybrid-Fahrzeuge.

Rheinmetall und HUAYU Automotive Systems Co., Ltd. (HASCO) haben ein Joint Venture gegründet, die HASCO KSPG Nonferrous Components (Shanghai) Co., Ltd. (KPSNC), um die Aufträge in China zu erfüllen.

Die Business Unit Castings der Rheinmetall AG ist ein Zusammenschluss von zwei großen Unternehmen, der KS HUAYU AluTech GmbH in Europa und der HASCO KSPG Nonferrous Components (Shanghai) Co., Ltd. (KPSNC) in China. Durch diese Joint Ventures halten Rheinmetall und HASCO jeweils 50 Prozent der Anteile und können so ihre Expertise und Ressourcen bündeln, um hochwertige Aluminiumgussteile für die Automobilindustrie herzustellen.

Die Vergabe dieser neuen Aufträge unterstreicht die führende Rolle von Rheinmetall als Anbieter von hochwertigen Komponenten für die Elektro- und Hybrid-Mobilität. Das Unternehmen verfügt über langjährige Erfahrung und erfüllt höchste Sicherheitsstandards, was es zu einem verlässlichen Partner für die Automobilindustrie macht.