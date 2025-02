Rheinmetall präsentiert neueste Entwicklungen in Robotik und Drohnen

Die Fachmesse Xponential Europe, die vom 18. bis 20. Februar 2025 in Düsseldorf stattfindet, konzentriert sich auf die Bereiche Robotik und besatzungslose Systeme. Als größter Aussteller betont Rheinmetall seine führende Position in diesem Themenfeld. Das Technologieunternehmen präsentiert gemeinsam mit seinen Tochtergesellschaften MIRA GmbH und Yardstick Robotics seine neuesten Entwicklungen in den Bereichen Robotik, Drohnen, besatzungslose Systeme und teleoperiertes Fahren unter dem Motto „Leadership in unmanned digital ecosystem and robotics“.



Rheinmetall präsentiert breites Spektrum an besatzungslosen Systemen

Rheinmetall präsentiert auf der Messe ein vielfältiges Angebot an besatzungslosen Systemen für militärische und behördliche Zwecke. Zu den Highlights zählen die LUNA NG VTOL Drohne, das FV-002 Fixed Wing Vehicle, das RV-002 Rotary Wing Vehicle, die FV-015 Zieldarstellungsdrohne und der Robotics L Schreitroboter. Diese Systeme zeichnen sich durch ihre taktischen Starrflügler Unmanned Aerial Systems, Nahbereichsaufklärung und eine beeindruckende Nutzlastkapazität von 750 Gramm aus.

Die MIRA GmbH, eine Tochtergesellschaft der Rheinmetall AG, stellt auf der Messe ihre Teleoperationstechnologie vor, die es ermöglicht, Fahrzeuge von einem entfernten Standort aus fernzusteuern. Durch den Einsatz leistungsfähiger IT-Systeme im Rahmen des Projekts „POQUASIA“ werden Fahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr sicher und effizient teleoperiert. Die skalierbare und echtzeitfähige IoT-Plattform in einer Cloud-Umgebung zeigt das Potenzial cloud-basierter Anwendungen auf und testet den Einsatz von Post-quanten-Kryptographie zur Abwehr zukünftiger Cyberbedrohungen.

Die Xponential Europe bietet den Besuchern die einzigartige Gelegenheit, in einem teleoperierten Shuttle-Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr mitzufahren. Diese innovative Technologie, entwickelt von der MIRA GmbH, ermöglicht es den Fahrgästen, sich aus erster Hand über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten bei Logistik und Personentransport zu informieren. Erleben Sie die Zukunft des autonomen Fahrens und entdecken Sie die spannenden Möglichkeiten, die sich durch diese Technologie eröffnen.

YardStick Robotics, eine Tochterfirma von Rheinmetall, präsentiert auf der Fachmesse Xponential Europe ihre innovativen KI-gestützten Robotiklösungen. Der „YARO Cobot“ ist ein speziell entwickelter Roboter, der in extremen und unvorhersehbaren Umgebungen eingesetzt werden kann. Mit seiner Fähigkeit zur Zusammenarbeit bietet er eine zuverlässige Lösung für den Einsatz im Freien. Darüber hinaus stellt Yardstick Robotics eine autonome Unterwasserplattform vor, die für präzise Inspektions- und Überwachungsaufgaben in Meeres- und Binnengewässern entwickelt wurde. Ebenfalls präsentiert wird der MagnetCrawler, ein intelligentes System zur Inspektion und Überwachung metallischer Oberflächen in industriellen Anwendungen.

Die Fachmesse Xponential Europe in Düsseldorf vom 18. bis 20. Februar 2025 ist eine einzigartige Plattform für militärische Enthusiasten und Fachleute, um die neuesten Entwicklungen im Bereich der besatzungslosen Systeme kennenzulernen. Rheinmetall, MIRA GmbH und Yardstick Robotics präsentieren auf der Messe ihre Führungsrolle in diesem Gebiet mit innovativen Technologien und Lösungen. Besucher haben die Möglichkeit, den Messestand 1C25 zu besuchen und die Zukunft der Robotik und besatzungslosen Systeme hautnah zu erleben.

