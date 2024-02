Rheinmetall erhält Aufträge für variable Ölpumpen und elektrische Schubumluftventile

Rheinmetall hat kürzlich zwei bedeutende Aufträge von einem namhaften Hersteller von Pkw- und Nutzfahrzeugen erhalten. Diese Aufträge betreffen variable Ölpumpen und elektrische Schubumluftventile des Typs cSUV. Mit diesen Produkten bestätigt Rheinmetall seine Kompetenz und Expertise als vertrauenswürdiger Partner im globalen Fahrzeugbau. Der Gesamtwert der Aufträge liegt im mittleren zweistelligen Millionenbereich, was die Bedeutung und den Umfang dieser Kooperation betont.



Rheinmetall liefert elektrische Schubumluftventile für optimales Motorverhalten

Die elektrischen Schubumluftventile des Typs cSUV von Rheinmetall sind eine wichtige Komponente für Motoren mit Turboladern. Sie sorgen dafür, dass der Turbolader auch während des Schubbetriebs auf Drehzahl gehalten wird, indem ein Bypass am Verdichter kurzzeitig geöffnet wird. Dadurch wird das unerwünschte „Pumpen“ vermieden und das Geräuschverhalten sowie die Lebensdauer des Motors verbessert. Diese kompakten Ventile wurden bereits seit 2004 in über 100 Millionen Motoren verbaut und sind nun in ihrer 6. Generation im Einsatz, mit verbesserten Leistungsfähigkeit und Effizienz.

Die variable Ölpumpe in Flügelzellenbauweise von Rheinmetall ist eine innovative Lösung, um die Förderleistung des Ölvolumenstroms flexibel an die Bedürfnisse des Motors anzupassen. Durch die Abhängigkeit von Temperatur, Drehzahl und Lastzustand des Motors wird das Öl gezielt zu den Schmierstellen gefördert, was zu einer effizienteren Nutzung des Kraftstoffs und einer Verringerung des Kohlendioxidausstoßes führt. Dank der hochwertigen Qualität der Ölpumpe wird auch die Lebensdauer des Motors verbessert. Die Produktion dieser Ölpumpen beginnt im Jahr 2026.

Die Aufträge von Rheinmetall für variable Ölpumpen und elektrische Schubumluftventile zeigen die technologische Kompetenz des Unternehmens sowohl im Bereich moderner Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb als auch in der traditionellen Antriebstechnik. Das breite Portfolio von Rheinmetall spiegelt den technologischen Wandel in den verschiedenen Antriebsformen wider und umfasst auch Produkte für stationäre Anwendungen wie Wasserstofftechnologie und Brennstoffzellenfahrzeuge. Darüber hinaus ist Rheinmetall führend in der Entwicklung von Leichtbauteilen und Metall-Kunststoff Verbundwerkstoffen.

Die Aufträge von Rheinmetall für die variable Ölpumpe und die elektrischen Schubumluftventile unterstreichen die Position des Unternehmens als führender Partner im globalen Fahrzeugbau. Diese Komponenten bieten zahlreiche Vorteile, darunter ein optimales Motorverhalten, eine verbesserte Kraftstoffeffizienz und eine längere Lebensdauer. Rheinmetall ist bestens gerüstet, um den technologischen Wandel in der Automobilindustrie aktiv mitzugestalten und innovative Lösungen für alle Arten von Antrieben anzubieten.