Neues Zeitalter in maritimer Kommunikation: Satellit Ymir-1 gestartet

Der Start des Satelliten Ymir-1 am 11. November markiert den Beginn einer neuen Ära in der maritimen Kommunikation. Ausgestattet mit fortschrittlicher Technologie von Saab und an Bord der SpaceX Falcon 9 ins All geschickt, wird dieser Satellit die Entwicklung des Automatischen Identifikationssystems (AIS) vorantreiben. AIS ermöglicht es Schiffen, wichtige Daten wie Position, Geschwindigkeit und Kurs zu kommunizieren und ist eine Voraussetzung für den zivilen Schiffsverkehr.



Der Satellit Ymir-1, ausgestattet mit fortschrittlicher Technologie von Saab TransponderTech, spielt eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung der nächsten Generation des Automatischen Identifikationssystems (AIS). Dieses System ermöglicht es Schiffen, ihre Position, Geschwindigkeit, Kurs und andere wichtige Daten zu kommunizieren. Da AIS eine Voraussetzung für größere Schiffe im zivilen Verkehr ist, ist der Ymir-1-Satellit ein wichtiger Bestandteil der maritimen Kommunikationstechnologie.

Saab hat einen klaren Fokus auf Innovation und das Streben nach technologischer Spitzenposition. Durch die Nutzung des Weltraums können sie ihre bestehenden Produkte im Portfolio stärken und verbessern. Der erfolgreiche Start des Satelliten ist ein wichtiger Meilenstein in Saabs Investitionen in den Weltraum und unterstreicht ihre Fähigkeit, ihre bewährte Technologie zusammen mit Partnern einzusetzen, um neue und einzigartige Anwendungen im Weltraum zu entwickeln. Christian Hedelin, Chief Strategy Officer bei Saab, betonte die Bedeutung dieses Schrittes.

Das VHF Data Exchange System (VDES) wird als Upgrade des Automatischen Identifikationssystems (AIS) implementiert, um den steigenden Anforderungen auf den Meeren gerecht zu werden. Durch VDES wird die Kapazität des Systems deutlich erhöht und ermöglicht eine sichere Zwei-Wege-Kommunikation über Satelliten. Im Gegensatz zu den bisherigen Systemen, die auf Küstenkommunikation begrenzt sind, erlaubt VDES eine globale Abdeckung und verbessert somit die Effizienz und Sicherheit des Seeverkehrs.

Das neue Navigation- und Kommunikationssystem VDES ermöglicht eine umfassende Verbindung zwischen Land, See, Luft und Weltraum. Es nutzt fortschrittliche Transponder, die mit moderner Software und Satelliten kombiniert werden, um eine nahtlose Kommunikation in allen Bereichen zu gewährleisten. Diese zukunftsweisende Technologie eröffnet neue Möglichkeiten für die maritime Navigation und verbessert die Sicherheit und Effizienz des Verkehrs auf See sowie die Koordination zwischen verschiedenen Verkehrsträgern.

Der Satellit Ymir-1, der in Schweden gebaut wurde, ist ein bedeutendes Forschungs- und Entwicklungswerkzeug. Es wurde in Zusammenarbeit mit Saab, AAC Clyde Space und ORBCOMM im Rahmen des AOS-Konsortiums entwickelt. Das Projekt hat eine Laufzeit bis zum Jahr 2024 und wird dazu beitragen, wichtige Erkenntnisse in der Raumfahrttechnologie zu gewinnen.

