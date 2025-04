Salzgitter AG und KHS: Vorreiter in der Kreislaufwirtschaft

Die Salzgitter AG hat in ihrer neuen Konzernstrategie die Kreislaufwirtschaft, Partnerschaften und die Transformation als Schwerpunkte definiert. Das Ziel des Unternehmens ist es, sich als führendes Unternehmen in der Kreislaufwirtschaft zu positionieren. Durch die Anwendung der Prinzipien „Reduce – Reuse – Recycle – Rethink“ strebt die Salzgitter AG eine bewusstere Gestaltung ihrer Handlungen an, um endliche Ressourcen zu minimieren. Auch KHS, ein Systemanbieter von Getränkeabfüll- und Verpackungsanlagen, setzt auf die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft und legt dabei einen besonderen Fokus auf Mehrweg-Glasflaschen und Sekundärverpackungen. Zusätzlich arbeitet KHS daran, den Energie- und Ressourcenverbrauch zu reduzieren und den CO2-Fußabdruck zu verringern.



Salzgitter AG 2030: Ambitionierte Ziele in der Kreislaufwirtschaft

Die Salzgitter AG verfolgt mit ihrer Strategie „Salzgitter AG 2030“ ehrgeizige Ziele im Bereich der Kreislaufwirtschaft. Das Unternehmen strebt an, sich als führendes Unternehmen in diesem Bereich zu etablieren und setzt dabei auf die Prinzipien „Reduce – Reuse – Recycle – Rethink“. Diese Prinzipien sollen bei jeder Handlung des Unternehmens berücksichtigt werden, um endliche Ressourcen zu minimieren. Stahl wird von der Salzgitter AG als universeller und nachhaltiger Werkstoff betrachtet, der unendlich recycelbar ist. Das Unternehmen hat bereits zahlreiche Maßnahmen einer Circular Economy umgesetzt und plant, diese weiter auszubauen und zu ergänzen.

KHS, der Systemanbieter von Getränkeabfüll- und Verpackungsanlagen, legt großen Wert auf die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft, da sie Mehrweg-Glasflaschen und Sekundärverpackungen herstellen. Unter dem Motto „Weniger ist mehr“ engagiert sich KHS für umweltfreundliche Verpackungen und arbeitet aktiv daran, den Energie- und Ressourcenverbrauch zu senken. Mit dem Einsatz des Innofill Glass DRS ECO kann KHS beeindruckende 60 Prozent CO2 einsparen. Zusätzlich stellt das Unternehmen sicher, dass seine Maschinen rPET-kompatibel sind und legt großen Wert auf eine hohe Gesamtanlageneffektivität.

Die Salzgitter AG und KHS verfolgen ähnliche Ziele und arbeiten eng zusammen, um ihre Strategien erfolgreich umzusetzen. Dabei wurde die Konzernstrategie der Salzgitter AG in enger Zusammenarbeit mit den Geschäftsbereichsleitern entwickelt und bestätigt den Fokus von KHS auf profitablen Neuprodukten und Mehrwert für Kunden. In den kommenden Jahren werden sowohl die Strategie von KHS als auch die Konzernziele kontinuierlich weiterentwickelt, um die angestrebten Ziele bis 2030 zu erreichen.

KHS legt großen Wert auf die Kreislaufwirtschaft, insbesondere im Geschäftsbereich Technologie. Durch die Implementierung verschiedener Maßnahmen strebt das Unternehmen die Verbesserung der Kreislauffähigkeit seiner Produkte an. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Wiederverwertung und dem Recycling von Komponenten am Ende des Maschinenlebenszyklus. Trotzdem bleibt KHS weiterhin auf sein Kerngeschäft im Getränkebereich fokussiert und erwartet ein organisches Wachstum in Zusammenarbeit mit dem Markt.

KHS erkennt die Bedeutung der Digitalisierung als zukunftsweisendes Thema und nutzt bereits jetzt Predictive Maintenance, MES-Systeme und Remote Diagnostic Service, um die Effizienz und Nachhaltigkeit seiner Maschinen und Anlagen zu optimieren. Dabei wird auch der CO2-Fußabdruck immer stärker in Investitionsentscheidungen berücksichtigt.

Die Salzgitter AG und KHS sehen sich auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft mit Herausforderungen konfrontiert. Aktuell stellt der Krieg in der Ukraine das größte Risiko für die Unternehmen dar. Die indirekten Auswirkungen, wie steigende Energiepreise, Transport- und Logistikherausforderungen sowie schwierige Marktbedingungen, sind bei der Salzgitter AG deutlich spürbar. KHS hat zusätzlich mit Lieferkettenproblemen zu kämpfen, die aufgrund fehlender Komponenten zu Verzögerungen führen können.

Die Salzgitter AG und KHS sind zuversichtlich, ihre Ziele trotz der aktuellen Herausforderungen zu erreichen. Durch die Zusammenarbeit beider Unternehmen werden Konzepte zur Erfassung und Reduktion von CO2-Emissionen entwickelt. Ein wichtiger Schwerpunkt liegt dabei auf strategischen Partnerschaften. Die Salzgitter AG setzt ihre Bemühungen fort, den Zugang zu hochwertigem Schrott und regenerativen Energiequellen auszubauen. Zudem strebt das Unternehmen die Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff an, um eine nachhaltige Energieversorgung zu gewährleisten.

Die Salzgitter AG und KHS sind fest davon überzeugt, dass die Kreislaufwirtschaft und die Transformation zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise eine Vielzahl von Chancen bieten. Durch die intensive Zusammenarbeit aller Mitarbeiter und die Förderung von branchenübergreifenden Kooperationen wollen sie eine umfassende Unterstützung bieten. Die Mitarbeiter spielen eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung der neuen Konzernstrategie und tragen maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens bei. Die Salzgitter AG und KHS sind sich einig, dass der Mensch als Pionier vorangeht und das Gelingen der Unternehmensvision sicherstellt.

Die Salzgitter AG und KHS sind zuversichtlich, dass ihre ambitionierten Ziele in der Kreislaufwirtschaft erreicht werden können. Durch den Einsatz innovativer Lösungen werden ihre Produkte auf ihre Kreislauffähigkeit überprüft und optimiert. Dabei liegt weiterhin der Fokus auf dem Kerngeschäft im Getränkebereich, welches ein organisches Wachstum erwarten lässt. Die Unternehmen sind überzeugt, dass die Kreislaufwirtschaft und die Transformation zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise große Chancen bieten und setzen daher auf die Zusammenarbeit aller Mitarbeiter, um diese Potenziale zu nutzen.