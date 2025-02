Hessens Wirtschaftsminister besichtigt hochmoderne SOLINK-Fertigung in Hofgeismar

Die Fertigung der SOLINK PVT-Wärmepumpenkollektoren in Hofgeismar stellt einen bedeutenden Schritt in der Produktion von umweltfreundlichen Technologien in Hessen dar. Mit einer Produktionskapazität von 65.000 Kollektoren pro Jahr setzt diese hochmoderne Fertigungslinie neue Maßstäbe.



SOLINK-Technologie: Effiziente Energiegewinnung durch Kombination von Photovoltaik und Solarthermie

Die SOLINK-Technologie vereint die Vorteile von Photovoltaik, Solarthermie und Umgebungsluftnutzung für eine effiziente Wärmepumpenfunktion. Die Kollektoren erzeugen Solarstrom auf der Oberseite und gewinnen auf der Unterseite Wärme aus der Umgebungsluft. Dadurch ist eine kontinuierliche Energiegewinnung sowohl tagsüber als auch nachts möglich, unabhängig von Sonneneinstrahlung. Die patentierte Bauweise des Wärmetauschers ermöglicht es, dass die Kollektoren als alleinige Wärmequelle dienen können, ohne den Einsatz von Erdsonden oder anderen Erdarbeiten. Zudem zeichnen sie sich durch geräuschlosen Betrieb aus und sind ideal für dicht besiedelte städtische Gebiete geeignet.

Besuch von Wirtschaftsminister unterstreicht Bedeutung klimafreundlicher Projekte in Hessen

Der Besuch von Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori in Hofgeismar verdeutlicht die Rolle solcher Projekte für den Klimaschutz und die Wettbewerbsfähigkeit der hessischen Industrie. Die PVT-Technologie ermöglicht eine umweltfreundliche Energieversorgung von Gebäuden, auch in dicht bebauten Innenstädten. Gleichzeitig trägt sie zur Schaffung hochwertiger Industriearbeitsplätze in Nordhessen bei und zeigt die Stärke der hessischen Wirtschaft.

SOLINK-Kollektoren: Robust, langlebig und platzsparend mit hervorragender Wärmeübertragung

Die SOLINK-Kollektoren zeichnen sich durch ihre Robustheit, Langlebigkeit und effiziente Wärmeübertragung bei minimalem Platzbedarf aus. Durch ihren geräuschlosen Betrieb und die deutlich geringeren Stromkosten im Vergleich zu herkömmlichen Luft-Wärmepumpen eignen sie sich insbesondere für den Einsatz in städtischen Gebieten bei Neubauten und Sanierungen. Mit über 30.000 installierten Kollektoren in mehr als 5.000 Anlagen europaweit haben sie sich bereits erfolgreich bewährt. Für ihre innovative Technologie wurde Consolar mit dem Umwelttechnikpreis des Landes Baden-Württemberg und dem Hessischen Staatspreis für innovative Energielösungen ausgezeichnet.

Nachhaltige Energiegewinnung durch SOLINK PVT-Wärmepumpenkollektoren

Die SOLINK PVT-Wärmepumpenkollektoren der AKG-Gruppe und Consolar sind eine innovative Lösung zur nachhaltigen Energiegewinnung. Sie kombinieren Photovoltaik, Solarthermie und Nutzung der Umgebungsluft für Wärmepumpenbetrieb und ermöglichen so eine CO2-freie Strom- und Wärmeversorgung. Die geräuschlose Funktionsweise und hohe Effizienz machen sie besonders für städtische Gebiete attraktiv. Zahlreiche Auszeichnungen und Installationen europaweit belegen die Qualität und Wirksamkeit dieser Technologie. AKG-Gruppe und Consolar leisten mit SOLINK einen maßgeblichen Beitrag zur Energiewende und setzen ein positives Beispiel für nachhaltige Innovationen in Hessen.