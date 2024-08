Joint Venture thyssenkrupp Steel und duisport: Bündelung von Kompetenzen

Das Joint Venture zwischen thyssenkrupp Steel Logistics GmbH und Duisburger Hafen AG (duisport) ist eine neue Partnerschaft, die darauf abzielt, die Kompetenzen beider Unternehmen zu bündeln und die vorhandenen Kapazitäten optimal zu nutzen. Durch diese Zusammenarbeit wird der größte Stahl- und Logistikstandort Europas gezielt weiterentwickelt. Das Joint Venture ermöglicht mehr Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für den größten Binnenhafen Europas.



thyssenkrupp Steel Logistics und duisport schließen Joint Venture für Synergieeffekte und Flexibilität

Das Joint Venture zwischen thyssenkrupp Steel Logistics und duisport wird gegründet, um die Zusammenarbeit beider Unternehmen zu stärken und Synergien im Bereich des Know-hows zu schaffen. Durch die Bündelung von logistischem Fachwissen und Expertise im Schüttgutumschlag wird das Joint Venture eine flexible und anpassungsfähige Lösung für die Transformation von thyssenkrupp Steel zu einer klimafreundlichen Stahlproduktion bieten. Darüber hinaus ergeben sich durch die Zusammenarbeit neue Geschäftsmöglichkeiten und die optimale Auslastung der Kompetenzen und Kapazitäten beider Unternehmen.

Joint Venture öffnet Umschlagskapazitäten im Duisburger Werkshafen für Dritte

Das Joint Venture zwischen thyssenkrupp Steel Logistics und duisport beabsichtigt, nicht nur ihre Kompetenzen zu bündeln, sondern auch einen Teil der freiwerdenden Umschlagskapazitäten im Duisburger Werkshafen für externe Partner zu öffnen. Aufgrund der Umstellung von thyssenkrupp Steel auf eine klimafreundliche Stahlproduktion wird der Kohleumschlag schrittweise reduziert, wodurch ein Drittel der Umschlagkapazität für andere Güter zur Verfügung steht. Dies eröffnet neue Geschäftsmöglichkeiten, wie beispielsweise den Umschlag von Biomasse. Darüber hinaus ist geplant, dass die Mitarbeiter enger zusammenarbeiten und ihre individuellen technischen Kenntnisse nutzen, um Reparaturarbeiten zu unterstützen und den Einsatz von externem Personal zu reduzieren. Es ist auch geplant, die Mitarbeiter gemeinsam zu qualifizieren, um die Zusammenarbeit weiter zu stärken.

Gemeinsame Nutzung von Hafenkapazitäten sichert Arbeitsplätze und Zukunft

Die strategische Lage des Joint Ventures zwischen thyssenkrupp Steel Logistics und duisport entlang des Rheins bietet eine optimale Anbindung an die Metropole Rhein-Ruhr und ermöglicht es, den wachsenden Bedarf an Versorgungsketten effizient zu befriedigen. Durch die gemeinsame Nutzung der Hafenkapazitäten entsteht eine langfristige Sicherheit für die Beschäftigung und Zukunft der Mitarbeiter von thyssenkrupp Steel Logistics, unabhängig von möglichen Schwankungen in den Mengen aufgrund der Transformation. Dies stärkt den Standort Duisburg und die Metropolregion Rhein-Ruhr.

Das Joint Venture zwischen thyssenkrupp Steel Logistics und duisport ermöglicht eine effizientere Nutzung von Kompetenzen und Kapazitäten, was zu einer verbesserten Auslastung führt. Zudem bietet es Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für die Umstellung auf klimafreundliche Stahlproduktion. Durch die gemeinsame Nutzung der Hafenkapazitäten entlang des Rheins ergeben sich neue Perspektiven und Möglichkeiten für den Wirtschaftsstandort Rhein-Ruhr.