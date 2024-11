Transco Gruppe verstärkt strategische Ausrichtung mit neuem Global Head of Sales

Durch die Ernennung von Tim Schönherr zum neuen Global Head of Sales verstärkt die Transco Gruppe ihre strategische Ausrichtung auf kundenorientierte Logistik und internationale Expansion. Schönherr, der über 20 Jahre Erfahrung in der internationalen Logistikbranche mitbringt, wird den Vertrieb in den Bereichen Transport und Zoll leiten. Mit seinem Hintergrund als Head of Sales und Business Development Manager bei der Tisa AG ist er bestens gerüstet, um das Unternehmen weiterzuentwickeln und individuelle Lösungen für die Kunden zu schaffen.



Transco verstärkt kundenorientierte Logistik und internationale Expansion

Tim Schönherr hat sich dazu entschlossen, zu Transco zu wechseln, da er von den Werten und der strategischen Ausrichtung des inhabergeführten Unternehmens überzeugt ist. Mit seiner umfassenden Auslandserfahrung und Branchenkenntnissen möchte er gezielt zur Weiterentwicklung von Transco beitragen. Sein kundenorientierter Ansatz, der die Erwartungen der Kunden in den Mittelpunkt stellt, ermöglicht es Transco, sich in einem dynamischen Marktumfeld klar von der Konkurrenz abzuheben.

Tim Schönherr setzt auf flexible und vorausschauende Arbeitsweise

Um den aktuellen Herausforderungen der Branche gerecht zu werden, plant Schönherr, sein Team auf eine flexible Arbeitsweise einzustellen. Er legt großen Wert darauf, die Bedürfnisse der Kunden genau zu verstehen, um individuelle und innovative Lösungen zu entwickeln. Bei Transco steht persönliche Betreuung und intensive Kommunikation mit den Kunden an erster Stelle, um ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu gewährleisten.

Mit der Einstellung von Tim Schönherr als Global Head of Sales unterstreicht Transco seine strategische Ausrichtung auf kundenorientierte Logistik und internationale Expansion. Durch seine umfangreiche Erfahrung in der internationalen Logistikbranche und seinen Fokus auf maßgeschneiderte Lösungen wird Schönherr dazu beitragen, die Bedürfnisse der Kunden besser zu verstehen und das Angebot von Transco zu optimieren. Dieser Personalzuwachs zeigt das klare Bekenntnis von Transco, seine Marktposition im europäischen Logistik- und Transportsektor weiter auszubauen.

Durch seine langjährige Erfahrung in der internationalen Logistikbranche verfügt Tim Schönherr über ein fundiertes Wissen, um die Bedürfnisse der Kunden besser zu verstehen und individuelle Lösungen anzubieten. Die Handschlagmentalität und der Fokus auf echte Partnerschaften ermöglichen es Transco, sich von der Konkurrenz abzuheben und eine starke Marktposition im europäischen Logistik- und Transportsektor aufzubauen. Diese strategische Ausrichtung wird es dem Unternehmen ermöglichen, sich erfolgreich den zukünftigen Herausforderungen zu stellen.