Unternehmens-Mentorin Vera Peters beleuchtet die aktuellen Herausforderungen für Unternehmer

Vera Peters ist eine erfahrene Unternehmens-Mentorin und Top Excellence Trainerin, die Unternehmen in schwierigen Zeiten unterstützt.



Neue Führungskompetenzen im Mittelstand: Herausforderungen und Chancen

Die aktuellen Veränderungen der Rahmenbedingungen stellen Unternehmen im Mittelstand vor die Herausforderung, ihre Führungskompetenzen anzupassen. Die Umstellung auf Führung auf Distanz oder virtuelle Führung erfordert eine Neuausrichtung und einen Perspektivenwechsel für alle Beteiligten. Während einige Unternehmen mit Umsatzeinbrüchen und Produktionsstillständen zu kämpfen haben, bieten sich für andere Unternehmen große Wachstumspotenziale. Viele Unternehmen möchten wieder richtig durchstarten, sind jedoch in ihren Denk- und Handlungsmustern gefangen.

Fehlende Zeit und unstrukturiertes Arbeiten: Herausforderungen für Geschäftsführer

Die begrenzte Zeitressource ist ein entscheidendes Thema für Geschäftsführer und Führungskräfte. Die Herausforderung besteht darin, unstrukturiertes Arbeiten und mangelnde Selbstverantwortung der Mitarbeiter in den Griff zu bekommen. Um effektiv strategische Entscheidungen treffen zu können, ist es für Unternehmer von großer Bedeutung, ein zuverlässiges und starkes Führungsteam zu haben. Selbstständige Mitarbeiter, die Zeit schaffen und eigenverantwortlich handeln, sind für den Erfolg des Unternehmens unerlässlich.

Herausforderungen für Unternehmer: Motivation, Distanz und Unsicherheit

Die Belastung der Unternehmer ist derzeit hoch, da sie sich um die Motivation ihrer Mitarbeiter kümmern müssen. Motivationstiefs, Distanz untereinander und Unsicherheit über die Zukunft erschweren die Situation. Es ist nun entscheidend, intensives Leadership einzusetzen, um das Unternehmen voranzubringen.

Zeitmanagement als Schlüssel zum Unternehmenserfolg

Viele Unternehmer klagen über Zeitmangel, doch oft liegt das Problem nicht nur an fehlender Zeit, sondern auch an mangelnder Strategie, Organisation und Selbstführung.

Vera Peters empfiehlt FORDEC Methode für gute Entscheidungen

In einem schnelllebigen und komplexen Unternehmeralltag ist es für viele Unternehmer eine zunehmende Herausforderung, gute und schnelle Entscheidungen zu treffen. Eine bewährte Methode, um in schwierigen Situationen die richtigen Entscheidungen zu treffen, ist die FORDEC Methode, die von der NASA entwickelt wurde. Durch einen Perspektivenwechsel und die Betrachtung von Situationen aus verschiedenen Blickwinkeln, wie der Astronautenperspektive und dem Detailgrad, können Unternehmer dabei unterstützt werden, bessere Entscheidungen zu treffen. Zusätzlich ist es wichtig, die eigenen Werte und Ziele zu kennen, um Entscheidungen leichter treffen zu können. Ein Sparrings-Partner oder Businesscoach kann hierbei ebenfalls eine wertvolle Unterstützung sein.

Vera Peters gibt drei Tipps für mehr Business-Wachstum

In ihrem Ratgeber für mehr Business-Wachstum im Jahr 2021 gibt Vera Peters drei wertvolle Tipps. Der erste Tipp lautet, dass Unternehmer ihre eigene Unternehmerpersönlichkeit kennenlernen sollten, um ihre Prioritäten zu kennen und schnellere Entscheidungen treffen zu können. Als zweiten Tipp empfiehlt sie, Kooperationspartner zu finden, um Marketingmaßnahmen effektiver umzusetzen. Als dritten Tipp empfiehlt sie, bewusste Auszeiten zu nehmen, um das Business zu reflektieren und voranzukommen. Die Teilnahme an einer Unternehmerreise mit Businesscoaching, wie der „LIFE Safari“ von Vera Peters, kann dabei besonders hilfreich sein.

LIFE Safari“: Unternehmerreise mit Weiterbildung und Coaching

Die „LIFE Safari“ ermöglicht Unternehmern und Geschäftsführern eine einzigartige Reise nach Afrika, auf der sie sowohl persönlich als auch beruflich wachsen können. Durch die Verbindung von Fortbildung und individuellem Coaching wird eine intensive Auseinandersetzung mit dem eigenen Business ermöglicht. Die einzigartigen Naturerlebnisse und der Austausch mit anderen Unternehmern sorgen für eine entspannte Atmosphäre und neue Perspektiven. Die Methode „BIG 5 for Leadership“ unterstützt zudem bei der Entwicklung von Klarheit, schnellen Entscheidungen und Freude am Unternehmertum.

für Überschriften:

Neben der „LIFE Safari“ hat Vera Peters auch in Deutschland ein Mentoring- und Beratungsangebot im Bereich Prozess- und Führungsberatung. In enger Zusammenarbeit können Unternehmer über einen längeren Zeitraum an ihren individuellen Themen arbeiten. Dabei unterstützt sie als erfahrener Sparrings-Partner dabei, blinde Flecken zu erkennen und bessere Ergebnisse zu erzielen.

Unternehmer können mithilfe von Vera Peters‘ Expertise und gezielten Strategien die derzeitigen Herausforderungen in ihrem Unternehmen erfolgreich bewältigen und ihr Geschäft weiterentwickeln.