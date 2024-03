Fusionsenergie im Fokus: Pioniere und Lösungen auf der W3+ Fair 2024

Die W3+ Fair in Wetzlar ist eine führende Messe und Konferenz für Zukunftstechnologien, die am 13. + 14. März 2024 stattfindet. Mit einem besonderen Fokus auf das Thema Fusionsenergie bietet die Veranstaltung eine Plattform für Experten der optischen Industrien, um sich über die neuesten Entwicklungen und Lösungen im Bereich der sauberen und nachhaltigen Energiegewinnung auszutauschen.



W3+ Fair 2024: Fokus auf Schlüsselbranchen der Fusionsenergie

Die W3+ Fair 2024 widmet dem Thema Fusionsenergie eine besondere Aufmerksamkeit, da die Schlüsselbranchen Optik, Photonik, Elektronik und Mechanik unverzichtbar für die Funktionsweise der Fusionsenergie sind. Die Messe und Konferenz für Zukunftstechnologien bietet am 13. + 14. März 2024 in der Buderus Arena Wetzlar eine Plattform für den fachübergreifenden Austausch zu diesem zukunftsweisenden Thema.

Ein Höhepunkt des Jubiläumsprogramms der W3+ Fair 2024 sind die deutschen Pioniere der Fusionsforschung. Unter ihnen ist das Start-up Focused Energy aus Darmstadt, das sich mit der Laserfusion als zukünftige Energiegewinnung beschäftigt. Gemeinsam mit dem Pionier Marvel Fusion aus München und einem Unternehmen der Magnetfusion diskutieren sie die Anforderungen an die Lieferketten in diesem Bereich. Die Diskussionsrunde wird von Prof. Dr. Constantin Häfner moderiert, der das Fraunhofer Institut für Laserforschung ILT in Aachen leitet und die BMBF-Expertenkommission zur Fusionsforschung leitet.

Fusionsenergie: CO2-neutrale Energiequelle mit umfassender Forschungsförderung

Die Fusionsenergie gewinnt immer mehr an Bedeutung als eine saubere und nachhaltige Energiequelle, die keine CO2-Emissionen verursacht. Das BMBF hat aufgrund von Expertenempfehlungen ein Positionspapier veröffentlicht und fördert umfassende Forschung auf diesem Gebiet. Verschiedene Unternehmen konkurrieren darum, die effektivste Technologie zur Fusion zu entwickeln.

Auf der W3+ Fair haben Besucher die Chance, sich über die Anforderungen an die Supply Chain in der Fusionsforschung zu informieren. Dabei werden Themen wie Optik, Photonik, Laser, Elektronik, Mechanik, Logistik, Infrastruktur, Vakuum, Reinraumtechnik und Talente behandelt. Nach den Präsentationen besteht die Möglichkeit, an einer Diskussionsrunde mit den Experten teilzunehmen.

W3+ Fair: Treffpunkt für optische Technologien und Innovationen

Die W3+ Fair ist eine führende Messe für Entwickler und Anwender im Bereich optischer Technologien. Neben der Veranstaltung in Wetzlar gibt es in diesem Jahr auch eine Ausgabe in Jena. Hier haben Entscheidungsträger, Experten und Interessierte die Möglichkeit, die neuesten Hightech-Entwicklungen kennenzulernen und sich auszutauschen. Mit rund 200 Ausstellern, Partnern und Referenten sowie etwa 2000 Besuchern bietet die Messe eine ideale Plattform für wertvolle Kontakte.

Eintrittspreise für die W3+ Fair: Tagestickets ab 25 Euro

Für den Besuch der W3+ Fair in Wetzlar werden Eintrittspreise von 25 Euro für ein Tagesticket und 40 Euro für ein Zwei-Tagesticket erhoben. Schüler und Studenten können die Messe kostenfrei besuchen. Die Tickets können bequem im Ticketshop auf der offiziellen Website erworben werden.

Die W3+ Fair 2024 in Wetzlar ist eine bedeutende Veranstaltung, die es Interessierten ermöglicht, sich umfassend über die Zukunft der Energiegewinnung durch Fusionsenergie zu informieren. Durch die Teilnahme an der Messe erhalten Besucher einen Einblick in die neuesten Entwicklungen und Innovationen auf diesem Gebiet. Zudem bietet die Veranstaltung eine einzigartige Gelegenheit, sich mit führenden Experten auszutauschen und von ihrem Wissen zu profitieren. Die W3+ Fair ist somit ein wichtiger Treffpunkt für alle, die an den optischen Technologien interessiert sind.