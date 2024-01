Hyundai plant Aufbau eines Wasserstoff-Energie-Ökosystems bis 2035

Hyundai hat auf der CES in Las Vegas seine Vision für ein vollständiges Wasserstoff-Energie-Ökosystem präsentiert. Das Unternehmen strebt an, bis 2035 drei Millionen Tonnen Wasserstoff pro Jahr einzusetzen, um eine nachhaltige Zukunft zu ermöglichen. Durch den Einsatz von maßgeschneiderten Flottenmanagementdiensten und Datenanalysen will Hyundai die Nutzung erneuerbarer Energien maximieren und gleichzeitig Emissionen reduzieren.



Hyundai: Ziel CO2-neutral bis 2050 – Wasserstoff als entscheidender Energieträger

Hyundai verfolgt das ambitionierte Ziel, bis 2050 CO2-neutral zu werden. Wasserstoff spielt dabei eine Schlüsselrolle, da er als nachhaltiger Energieträger dient. Als Pionier auf diesem Gebiet hat Hyundai bereits gezeigt, dass Wasserstoff eine nachhaltige Alternative bietet. Diese grüne Energiequelle ermöglicht eine maximale Nutzung erneuerbarer Energien und erzeugt nebenbei nur reines Wasser als Abfallprodukt.

Hyundai treibt die Energiewende mit Wasserstoff voran

Hyundai nutzt Wasserstoff nicht nur als Antrieb für Fahrzeuge, sondern auch für Straßenbahnen, Sondermaschinen, Schiffe, Stromgeneratoren und moderne Luftmobilität. Das Unternehmen ist einer der größten Abnehmer von Wasserstoff und spielt eine treibende Rolle bei der Energiewende. Durch den Einsatz von Wasserstoff als Energiequelle trägt Hyundai zur Reduzierung von Emissionen bei und fördert eine umweltfreundlichere Zukunft.

USA veröffentlicht nationale Wasserstoffstrategie zur Beschleunigung der Nutzung

Die USA haben ihre National Clean Hydrogen Strategy and Roadmap veröffentlicht, um die Produktion, Verarbeitung und Nutzung von sauberem Wasserstoff zu beschleunigen. Damit zeigt sich, dass Hyundai nicht allein mit seinem Engagement für Wasserstoffenergie ist. Auch das International Hydrogen Trade Forum und der Hydrogen Council haben Initiativen gestartet, um die Kommerzialisierung von Wasserstoff voranzutreiben. Diese gemeinsamen Bemühungen verschiedener Akteure verdeutlichen den globalen Trend hin zu einer nachhaltigen Wasserstoffwirtschaft.

Hyundai entwickelt HTWO als Marke für Wasserstoff-Wertschöpfungskette

Hyundai hat beschlossen, HTWO als Marke für die gesamte Wasserstoff-Wertschöpfungskette zu etablieren. Diese neue Marke wird alle Geschäftsbereiche und Tochtergesellschaften der Hyundai Motor Group umfassen und die gesamte Wertschöpfungskette für sauberen Wasserstoff abdecken.

Hyundai setzt auf softwaregestützten Wandel und künstliche Intelligenz

Hyundai nutzt derzeit den Einsatz von Software und künstlicher Intelligenz, um seine Mobilitätsstrategie weiterzuentwickeln. Durch fortschrittliche Technologien will das Unternehmen ein nutzerzentriertes Mobilitätsökosystem schaffen, das eine nahtlose Verbindung zwischen Fahrzeugen, Flotten und Verkehrssystemen ermöglicht.

Hyundai entwickelt Mobilitäts-Ökosystem für Komfort und Sicherheit

Hyundai arbeitet daran, ein Mobilitäts-Ökosystem zu schaffen, das den Bedürfnissen der Nutzer gerecht wird. Durch die Verwendung von Software und künstlicher Intelligenz sollen innovative Mobilitätsdienste und -lösungen entwickelt werden, die den Fokus auf Komfort und Sicherheit legen. Das Ziel besteht darin, jedem eine leicht zugängliche Form der Mobilität zu ermöglichen, unabhängig von Zeit und Ort.

Hyundai präsentiert auf der CES 2024 seine Wasserstoff-Wertschöpfungskette und SDV-Technologien

Auf der CES 2024 in Las Vegas stellt Hyundai seine Wasserstoff-Wertschöpfungskette und SDV-Technologien vor. Besucher haben die Möglichkeit, die innovative Waste-to-Hydrogen-Produktion sowie verschiedene HTWO Grid-Lösungen kennenzulernen. Darüber hinaus präsentiert Hyundai seine neuesten SDV-Technologien und zukünftigen Mobilitätskonzepte. Der Messestand steht unter dem Motto „Ease every way“ und fokussiert sich auf eine menschenzentrierte Zukunft, die durch die Nutzung von Wasserstoff- und Softwaretechnologien ermöglicht wird.