WATTS Industries setzt auf Nachhaltigkeit und erzeugt eigenen Strom

Durch die Installation einer eigenen Photovoltaik-Anlage hat WATTS Industries einen bedeutenden Schritt in Richtung Nachhaltigkeit gemacht. Seit September 2023 erzeugt das Unternehmen Strom und wird voraussichtlich jährlich 175 Tonnen CO2 einsparen. Diese innovative Maßnahme reduziert nicht nur den CO2-Fußabdruck, sondern bietet auch weitere Vorteile wie die Nutzung erneuerbarer Energien und eine zuverlässige und umweltfreundliche Energiequelle.



Die Photovoltaik-Anlage von WATTS Industries erstreckt sich über eine Fläche von 5.300 Quadratmetern und wurde auf dem Hochregallager und dem Verladegebäude installiert. Innerhalb kürzester Bauzeit wurden insgesamt 900 Module mit einer beeindruckenden Leistung von 361 Kilowatt-Peak auf den Dächern angebracht. Durch den Betrieb dieser Anlage wird das Unternehmen voraussichtlich jährlich 175 Tonnen CO2 einsparen, was in etwa den CO2-Emissionen von 125 Mittelklassewagen in Deutschland entspricht. Mit dieser Investition unterstreicht WATTS Industries sein aktives Engagement für den Klimaschutz und setzt ein deutliches Zeichen für eine nachhaltige Zukunft.

