Einblick in Produktion und Karrieremöglichkeiten: Besucheransturm beim WITTENSTEIN Open Day

Am 7. Juli 2024 öffnete der Hauptsitz von WITTENSTEIN in Igersheim-Harthausen seine Türen für rund 8.000 Besucher. Das Fest bot den Gästen die einzigartige Gelegenheit, einen Einblick in die Produktion des Familienunternehmens zu erhalten. Unter dem Motto „75 Jahre in Bewegung“ präsentierte WITTENSTEIN SE den ganzen Tag über ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm und informierte die Besucher über spannende Karrieremöglichkeiten bei dem Unternehmen.



Einblicke in Produktion und Ausbildungsmöglichkeiten bei WITTENSTEIN

Die Besucher hatten während der sechsstündigen Veranstaltung die exklusive Möglichkeit, sowohl die Produktionsstätten als auch die Innovationsfabrik von WITTENSTEIN zu besichtigen. Darüber hinaus konnten sie sich in der WITTENSTEIN talent arena umfassend über die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten informieren. Das Unternehmen setzt einen hohen Wert auf die Förderung von Nachwuchstalenten und ermöglichte den interessierten Besuchern somit einen Einblick in die verschiedenen Ausbildungsprogramme bei WITTENSTEIN.

Im Weltgarten von WITTENSTEIN SE konnten die Besucher eine beeindruckende Vielfalt an Pflanzen aus allen Ländern bestaunen, in denen das Unternehmen tätig ist. Bei den Führungen durch den Garten erhielten die Gäste nicht nur interessante Informationen über die verschiedenen Pflanzenarten, sondern auch Einblicke in ihre Herkunft und Besonderheiten.

Die Besucher wurden kulinarisch verwöhnt, als die Musikkapelle Harthausen ein leckeres Weißwurstfrühstück servierte. Sie konnten sich von den Rope Skippers vom TSV Laudenbach auf der Bühne im Festzelt mit einer beeindruckenden Seilsprung-Show unterhalten lassen. Zusätzlich bot der Jakobhof Markelsheim Rundfahrten um das Firmengelände mit einem gelben Wagen an. Der Flugsportclub Giebelstadt beeindruckte die Besucher mit der Präsentation eines Leistungssegelflugzeugs.

Die Besucher hatten die Möglichkeit, sich bei verschiedenen Essensstationen kulinarisch verwöhnen zu lassen. Zusätzlich konnten sie sich am Eiswagen erfrischen oder bei Kaffee und Kuchen, die von der Musikkapelle Harthausen angeboten wurden, entspannen. Zum krönenden Abschluss des Festes zeigte die Gruppe Performing Squad vom VfB Bad Mergentheim eine unterhaltsame Einlage mit Tanz, Schauspiel und Gesang, die das Publikum begeisterte.

Bei dem Fest konnten die Besucher nicht nur eine unterhaltsame Zeit erleben, sondern auch einen Einblick in die Produktionsabläufe von WITTENSTEIN bekommen. Darüber hinaus bot sich die Gelegenheit, sich über Karrieremöglichkeiten im Unternehmen zu informieren. Mit einem breit gefächerten Ausbildungsprogramm und einer aktiven Förderung von Nachwuchstalenten bietet WITTENSTEIN SE jungen Menschen attraktive Perspektiven in der Human Resources-Branche.

