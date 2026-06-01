10ZiG Ready erweitert Partnerprogramm für validierte EUC-Integrationen mit Standard

Das erweiterte Partnerprogramm 10ZiG Ready bietet Unternehmen validierte Hardware-, Betriebssystem- und Management-Software-Integrationen für End-User-Computing. Thin- und Zero-Clients, einschließlich 10ZiG Linux, Windows 11 IoT sowie RepurpOS, werden gemeinsam mit der kostenfreien 10ZiG Manager-Plattform auf Kompatibilität mit DaaS-, VDI- und Cloud-Workspace-Lösungen geprüft. Durch den standardisierten Validierungsprozess profitieren IT-Teams von beschleunigten Rollouts, optimierter Planung und Kostensicherheit, während Interoperabilität gefördert und die Komplexität im EUC-Betrieb nachhaltig reduziert wird. und Supportaufwand wird merklich signifikant gesenkt.



Technologiepartner entwickeln und validieren nahtlose Integrationen für alle 10ZiG-Produkte

Partner können im 10ZiG Ready-Programm Integrationen für Thin-Clients, Zero-Clients, 10ZiG Linux, Windows 11 IoT, RepurpOS und die Management-Lösung 10ZiG Manager entwickeln und zertifizieren lassen. Dabei verifiziert ein strukturierter Validierungsprozess Kompatibilität, Sicherheitsanforderungen und Leistungsparameter aller Komponenten unter realistischen Einsatzbedingungen. Unternehmen profitieren dadurch von einer geprüften Infrastruktur, die reibungslose VDI-, DaaS- und Cloud-Workspace-Bereitstellungen ermöglicht, ohne zusätzlichen Aufwand für selbstständige Integration und umfangreiche Kompatibilitätstests. Der Prozess reduziert Risiken, verbessert Planungssicherheit und verkürzt Projektlaufzeiten.

10ZiG Ready vereint virtuelle Desktops, Cloud-Workspaces, Sicherheit und Kommunikation

Das 10ZiG-Ready-Ökosystem integriert nahtlos verschiedene EUC-Lösungen und deckt virtuelle Desktops, browserbasierte Cloud-Workspaces, Sicherheits- und Identitätsmanagement, Monitoring-Tools, Peripheriegeräte sowie Unified Communications ab. Durch Partnerschaften mit Citrix, ControlUp, Parallels und Nutanix lässt sich eine maßgeschneiderte Endgeräteumgebung aufgebaut werden, die individuellen Anforderungen gerecht wird. Der Validierungsprozess sichert Kompatibilität und Performance aller Komponenten, garantiert stabile Funktionalität in heterogenen Infrastrukturen und optimiert Betriebseffizienz und Benutzererfahrung nachhaltig. Außerdem reduziert er Integrationsaufwand, erhöht Planungssicherheit und minimiert Risiken.

10ZiG Ready standardisiert EUC-Integrationen und sichert Kompatibilitätsprüfungen, beschleunigt Rollouts

Unternehmen sehen sich häufig mit der Aufgabe konfrontiert, verschiedene EUC-Komponenten unterschiedlicher Hersteller zusammenzuführen und zu harmonisieren. Das 10ZiG Ready-Programm bietet hierfür einen klar definierten, standardisierten Validierungsrahmen, der Kompatibilitätstests zuverlässig durchführt. IT-Verantwortliche gewinnen dadurch wertvolle Zeit bei Testphasen und der Behebung auftretender Probleme. Zugleich behalten sie uneingeschränkte Freiheit bei Planung, Konzeption und Skalierung ihrer digitalen Arbeitsplatzumgebungen. Dieser methodische Ansatz verringert Implementierungsrisiken und beschleunigt die Einführung neuer Lösungen erheblich, kontinuierlich, effizient, prozesssicher.

10ZiG Ready gewinnt ständig neue Technologiepartner für validierte EUC-Lösungen

Das 10ZiG-Ready-Programm gewinnt kontinuierlich neue Technologiepartner hinzu, darunter Branchengrößen wie Citrix, ControlUp, Amazon WorkSpaces, Apporto, Imprivata, Inuvika, Leostream, Liquidware, Microsoft, Nerdio, Nutanix, Omnissa, Parallels, Scale Computing und ThinPrint. Dieses vielfältige Portfolio deckt zentrale Anforderungen im End-User-Computing ab, fördert den technologischen Fortschritt und unterstützt Unternehmen dabei, maßgeschneiderte, validierte EUC-Lösungen effizient einzuführen und zukunftssicher zu betreiben. Durch diese umfangreiche Partnerschaft können IT-Teams flexibel auf bewährte Komponenten zurückgreifen und ihre Infrastruktur zügig skalieren.

Partner profitieren von exklusiven Marketingkampagnen und Messeauftritten im 10ZiG-Ready-Showcase

Partner erhalten zusätzlich zur technischen Validierung Zugang zu koordinierten Marketingkampagnen, Messepräsenz und Content-Kooperationen im 10ZiG-Ready-Showcase. Gemeinsam mit Bestandskunden realisierte Projekte steigern die Bekanntheit ihrer Lösungen und unterstützen gezielt die Markteinführung. Die Go-to-Market-Programme setzen auf abgestimmte Kommunikationsmaßnahmen, um Reichweite und Leadgenerierung zu erhöhen. Dadurch wird das Wachstum im VDI, Desktop-as-a-Service und Cloud-Workspace-Segment nachhaltig gefördert und Partner können ihre Vertriebsaktivitäten effizient skalieren. Mit praxisorientierten Workshops und gezieltem Co-Branding optimieren sie Marktbearbeitung und Kundenbindung nachhaltig.

Anbieter bewerben sich jetzt direkt und erweitern 10ZiG Portfolio

Unternehmen, die innovative EUC-Lösungen entwickeln, können sich unkompliziert über die Webseite www.10zig.com/10zig-ready-program registrieren und damit aktiv im 10ZiG Ready-Partnernetzwerk mitwirken. Der transparente, offene Zulassungsprozess prüft neue Technologien hinsichtlich Kompatibilität, Leistung und Sicherheitsanforderungen. Erfolgreiche Bewerber werden in das ständig wachsende Portfolio aufgenommen und profitieren von validierten Integrationen, gemeinsamen Marketingaktionen sowie technischer Unterstützung. So wird das Ökosystem kontinuierlich um zukunftsweisende Software- und Hardwarelösungen erweitert. Langfristige Synergien werden kontinuierlich aufgebaut. Zusätzlich effizient skaliert.

Unternehmen profitieren vom Ausbau des 10ZiG-Ready-Programms durch ein durchgängig validiertes EUC-Ökosystem, das sämtliche Komponenten auf Kompatibilität und Leistung hin überprüft. Standardisierte Integrationen reduzieren Komplexität und beschleunigen Rollout-Zyklen deutlich. IT-Teams erhalten damit eine flexible Konfigurationsbasis, die unabhängig von einzelnen Herstellern zuverlässig funktioniert. Vereinfachtes Management und eine gesteigerte Planungssicherheit senken Risiken im Betrieb virtueller Arbeitsumgebungen. 10ZiG Ready liefert so eine praxistaugliche Grundlage für effiziente, risikoarme digitale Arbeitsplätze und optimierte Kostenkontrolle im IT-Betrieb.