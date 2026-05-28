Andoy und Rheinmetall Nordic AS unterzeichnen LOI für RhIPF-Anlage

Im Rahmen einer Absichtserklärung haben die Gemeinde Andoy und Rheinmetall Nordic AS vereinbart, im Prarien Business Park in Andenes das Rheinmetall Integrated Process Facility (RhIPF) als spezialisiertes Satelliten-Testzentrum für Raumfahrt und Verteidigung zu errichten. Beide Partner verpflichten sich, die Prozesse für Grundstückspacht, Flächennutzungsplanung und Baugenehmigungen aktiv zu begleiten. Rheinmetall Nordic liefert dazu alle technischen Spezifikationen und Unterlagen, während die Kommune Andoy den Zugang zur Infrastruktur sicherstellt und den Genehmigungsprozess effizient unterstützt.



LOI legt Grundstein für Satelliten-Testzentrum im Prarien Business Park

Die LOI zwischen der Gemeinde Andoy und Rheinmetall Nordic AS definiert wesentliche Eckpunkte zur Errichtung der Integrated Process Facility im Prarien Business Park in Andenes. In diesem Dokument verpflichten sich beide Parteien, Wege für Grundstückspacht und Flächennutzungsplanung auszuleuchten, notwendige technische Daten anzuliefern und einen transparenten Ablauf für Genehmigungsverfahren zu gewährleisten. Ziel ist es, geeignete Voraussetzungen für anspruchsvolle Satellitentests zu schaffen und den Standort nachhaltig als Prüfzentrum auszubauen. Internationale Kooperationen ermöglichen.

RhIPF: Satelliten-Testzentrum auf Andoya optimiert Prüfungen unter klarem Himmel

Die RhIPF wird als spezialisiertes Satelliten-Testzentrum errichtet und ermöglicht Raumfahrt- sowie Verteidigungsunternehmen systematische Prüfungen wichtiger Satellitenkomponenten unter freiem Himmel bei konstanten Witterungsbedingungen. Dazu gehören strukturelle Belastungstests, Funkverbindungsanalysen und Umweltprüfungen. Durch die enge Anbindung an vorhandene Einrichtungen auf Andoya entsteht ein integriertes Testumfeld. Mit hochqualifizierten Fachkräften und Infrastrukturvorteilen erhöht es die regionale Wettbewerbsfähigkeit, zieht internationale Forschungspartner und Auftragsgeber an und fördert den Technologietransfer und die wirtschaftliche Entwicklung in der Nordnorwegischen Raumfahrtindustrie.

LOI besiegelt gemeinsames Vorantreiben von Pachtplanung und Bauprozessen klar

Die Absichtserklärung bekräftigt, dass sowohl Rheinmetall Nordic als auch die Gemeinde Andoy die erforderlichen Abläufe im Bereich Grundstückspacht, Flächennutzungsplanung und Bauvorhaben aktiv vorantreiben werden. Rheinmetall Nordic stellt dafür präzise technische Spezifikationen und umfassende Unterlagen bereit, um die planerischen Schritte und Genehmigungsverfahren effizient zu unterstützen. Die Gemeinde Andoy garantiert im Gegenzug einen reibungslosen Ablauf aller behördlichen Prozesse sowie den uneingeschränkten Zugang zur nötigen Infrastruktur, um die schnelle Realisierung des Projekts sicherzustellen.

Rheinmetall-Investitionsprojekt in Andoy wartet noch auf finale definitive AG-Entscheidung

Die Umsetzung des Vorhabens steht unter dem Vorbehalt einer abschließenden Investitionsentscheidung der Rheinmetall AG, die als finale Voraussetzung für den Baubeginn gilt. Nach positiver Freigabe werden die konkreten Bauarbeiten gestartet. Parallel dazu sichert sich Rheinmetall exklusiv sämtliche Nutzungsrechte an einem speziell ausgewiesenen Areal in Andoy. Diese Exklusivrechte gewährleisten langfristig die Verfügbarkeit des Standorts für zukünftige Unternehmensaktivitäten und schützen die Investitions- und Planungssicherheit des Projektes nachhaltig und stärken die strategische Position.

Rheinmetall Nordic und Gemeinde Andoy starten strategisches Infrastrukturprojekt gemeinsam

Morten Kjorum, der Geschäftsführer von Rheinmetall Nordic AS, unterstreicht die konstruktive Kooperation mit der Kommune Andoy im Zusammenhang mit dem neuen Satellitentestzentrum. Er hebt hervor, dass beide Parteien das strategisch bedeutsame Vorhaben gemeinsam vorantreiben und dabei besonders auf das aktive Engagement und die proaktive Unterstützung der Gemeinde bauen. Dieses partnerschaftliche Vorgehen betrachtet er als wesentlichen Erfolgsfaktor und Entscheidenden Baustein für die Unternehmensstrategie und die langfristige Positionierung des Standorts und Erfolgen.

Bürgermeister sieht wichtige strategische Investition von Rheinmetall für Andoy

Kjell Are Johansen, Bürgermeister von Andoy, unterstreicht den wirtschaftlichen Nutzen der Absichtserklärung mit Rheinmetall Nordic AS. Er hebt hervor, dass die Wahl Andoyas als Standort für diese strategische Investition bestehende Strukturen ergänzt und das Potenzial der Region im Bereich Raumfahrt und Verteidigung verstärkt. Durch neue Arbeitsplätze, verbesserte Infrastruktur und internationale Kooperationen ergibt sich ein nachhaltiger Impuls für die lokale Industrieentwicklung, der langfristige Wachstumsperspektiven und Innovationsschübe für Gemeinde und Unternehmen sichert.

Andoy und Rheinmetall finalisieren Verträge und bereiten Bauarbeiten vor

Beide Parteien setzen ihre Zusammenarbeit in der aktuellen Phase gezielt fort, indem sie die abschließenden Vertragsdokumente ausarbeiten. Die Vertragsarbeiten umfassen rechtsverbindliche und technische Prüfungsschritte zur Sicherstellung der Umsetzung. Hierzu gehören der finale Mietvertrag zur Flächenpacht, eine Entwicklungsvereinbarung zur Projektgestaltung sowie Planungen und Vorbereitungen für die Bauausführung. Als Startschuss gilt die behördliche Freigabe aller notwendigen Pläne und Genehmigungen, deren Erteilung binnen der kommenden Monate erwartet wird. Damit Planungssicherheit aller Beteiligten gewährleistet.

Die enge Kooperation zwischen der Gemeinde Andoy und Rheinmetall Nordic AS bewirkt mit dem RhIPF-Testzentrum vielfältige Vorteile: Andoyas Reputation als führender Standort für Raumfahrt- und Verteidigungsprojekte wird gefestigt, während hochmoderne Prüfkapazitäten für Satelliten verfügbar werden. Darüber hinaus stimuliert das Vorhaben das regionale Wirtschaftswachstum. Zugleich demonstriert es, wie öffentlich-rechtliche Institutionen und Industriepartner in Synergie agieren können, um nachhaltige Innovationen zu fördern und langfristig leistungsfähige Infrastruktur zu etablieren und ökologische Strukturen auszubauen.