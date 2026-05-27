Neuer TX2-60L MedX Ready Roboter optimiert präzise medizinische Chirurgieeinsätze

Der TX2-60L MedX Ready ist ein kompaktes sechsachsiges Robotersystem von Stäubli Robotics, das speziell für präzise medizinische und chirurgische Eingriffe entwickelt wurde. Im Rahmen eines ISO 13485-konformen Qualitätsmanagements gefertigt, gewährleistet es maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit. Dank der optionalen MedXguiding-Funktion lassen sich Instrumente intuitiv manuell führen, was Setup-Zeiten verkürzt und Ergonomie im OP verbessert. Stäubli ergänzt die Hardware durch umfassende Validierungsunterlagen und weltweiten Support, um Herstellern schnelle Zulassung und störungsfreien Betrieb zu ermöglichen.



Kompakter sechsachsiger Medizinroboter für optimale präzise Eingriffe in OP-Umgebungen

Der TX2-60L MedX Ready ist ein kompaktes und steifes sechsachsiges Robotiksystem, das speziell für hochpräzise medizinische Eingriffe konzipiert wurde. Sein schlankes Design entspricht strengsten Hygiene- und Sicherheitsanforderungen in Operationssälen und ermöglicht nahtlose Integration in bestehende Medizintechnik. Mit herausragender Wiederholgenauigkeit und hoher Belastbarkeit unterstützt er anspruchsvolle Anwendungen in Chirurgie, Rehabilitation, bildgebender Diagnostik und klinischen Einsatzgebieten zuverlässig. Durch die kompakte Bauweise reduziert er den Platzbedarf und ermöglicht flexible Aufstellung in beengten Operationsräumen.

MedXguiding erlaubt sichere, intuitive und präzise Instrumentenführung im OP

Die optionale MedXguiding-Funktion bietet konfigurierbare Transparenz- und Kompatibilitätsmodi für sichere, kontrollierte Bewegungen von Instrumenten. Chirurgische Teams profitieren von präziser Positionierung, verkürzten Setup-Zeiten und optimierten ergonomischen Abläufen. Eine reaktionsschnelle, intuitive Schnittstelle ermöglicht nahtlose Anpassungen während des Eingriffs und sorgt für effiziente Handhabung. Die adaptive Führungstechnologie reduziert körperliche Belastung und schützt Gewebe durch fein abgestimmte Bewegungsparameter. So unterstützt sie schnelle, zuverlässige Operationen in sterilen OP-Umgebungen und verbessert die Patientensicherheit deutlich und präventionsorientiert.

ISO 13485-zertifizierte Entwicklung beschleunigt Zulassungsprozesse und verkürzt signifikant Markteinführungszeiten

Der TX2-60L MedX Ready entsteht in einer Produktionseinrichtung, die nach ISO 13485 zertifiziert ist und ein Qualitätsmanagementsystem gemäß medizinischer Normen implementiert. Durch rigorose Prozesskontrollen, dokumentierte Verfahrensanweisungen und regelmäßige interne Audits garantiert Stäubli höchste Produktionsqualität. Kontinuierliche Verbesserungsmaßnahmen optimieren Fertigungsschritte und minimieren Fehlerquellen. Integratoren und MedTech-Hersteller profitieren von standardisierten Abläufen, was behördliche Prüfungen vereinfacht und Zulassungsprozesse deutlich beschleunigt, sodass Markteinführungen reibungslos erfolgen können. Sämtliche Dokumentationen unterstützen Hersteller umfassend bei Auditanforderungen und Risikoanalysen.

Umfassende Stäubli-Dokumentation umfasst Zertifikate, Kontrollpläne, Prüfberichte und lückenlose Rückverfolgbarkeit

Jeder TX2-60L MedX Ready Roboter wird mit dem umfassenden Stäubli-Validation-&-Documentation-Paket ausgeliefert. Dieses beinhaltet offizielle Zertifikate zur Qualitätssicherung, detaillierte Kontrollpläne für Produktionsabläufe, strukturierte Checklisten für Fertigungsschritte, vollständige Prüfprotokolle aller Testverfahren sowie eine transparente Bauteilrückverfolgbarkeit. Dank dieser Dokumentation reduzieren Hersteller und Systemintegratoren Integrationsrisiken signifikant, verringern den regulatorischen Aufwand und beschleunigen die Geräteabnahme. Dies gewährleistet eine effiziente Inbetriebnahme und nachhaltige Betriebssicherheit in klinischen Anwendungen. Optimiert es die Zusammenarbeit zwischen Projektteams und beschleunigt Audits.

Stäubli kooperiert seit 1985 global mit Führer internationalen MedTech-Partnern

Seit der ersten roboterassistierten Neurobiopsie im Jahr 1985 mit dem PUMA 560 Unimation engagiert sich Stäubli kontinuierlich in weltweiten Kooperationen mit Führer Medizintechnikpartnern. Dabei unterstützt das Unternehmen Projekte wie Zimmer Biomet ROSA One(R) Brain und ROSA(R) Knee System, Quantum Surgical Epione(R), RoboticScope der BHS Technologies, das CE-gekennzeichnete ALAYA-System von Cyber Surgery sowie das uIGS Brain 750 von United Imaging Surgical. Diese Zusammenarbeit fördert Innovationen in Chirurgie, Bildgebung und minimalinvasiven Verfahren.

Stäubli sichert mit Zertifizierung, Wartung und Expertenservice dauerhafte Roboterzuverlässigkeit

Stäubli gewährleistet einen nahtlosen Serviceprozess über den gesamten Lebenszyklus seiner Roboterlösungen, beginnend bei der Unterstützung bei Zulassungs- und Zertifizierungsanforderungen. Durch präventive Wartung, Software-Updates und Schulungen werden Ausfallzeiten minimiert und die Systemleistung optimiert. Experten-Servicing ergänzt das Angebot durch schnelle Fehlerdiagnose und Reparatur. Integratoren profitieren von global verfügbarem Support und gewährleisten damit, dass der TX2-60L MedX Ready langfristig dauerhaft zuverlässig im klinischen Einsatz verbleibt und Innovationen effizient in die Operationssäle gebracht werden.

Der TX2-60L MedX Ready bietet eine hochpräzise Roboterplattform für medizinische Einsätze, die klinische Sicherheit mit regulatorischer Konformität vereint. Dank der ISO 13485-Zertifizierung und umfassender Validierungsunterlagen unterstützt er Hersteller und Integratoren bei der schnellen Zulassung. Die optionale MedXguiding-Funktion erlaubt intuitive manuelle Führung und reduziert Einrichtungszeiten. Stäubli stellt globalen Service bereit, um dauerhafte Verfügbarkeit im Klinikumfeld sicherzustellen. Die Technologie erleichtert innovative Anwendungen, steigert Effizienz in Chirurgie, Diagnostik und Rehabilitation und minimiert Integrationsrisiken.