ETS-7200 I/O-Controller vereinen präzise Verarbeitung und umfassende Netzwerksicherheit nahtlos

Die Kompaktserie ETS-7200 stellt hochmoderne I/O-Controller bereit, die präzise Signalverarbeitung mit fortschrittlichen Sicherheitsmechanismen kombinieren. Über Modbus TCP oder MQTT lässt sich eine nahtlose Integration in vorhandene Netzwerke realisieren, während die Dual-Stack-Fähigkeit und automatische IPv6-Konfiguration manuelle Einstellungen obsolet machen. Verschlüsselte Kommunikationskanäle und eine gehärtete Softwarearchitektur gewährleisten Betriebskontinuität. Lokale IF-ELSE-Logik, Daisy-Chain-Unterstützung sowie eine REST-API bieten erweiterte Automationsoptionen für Neubau- und Retrofit-Projekte. Die modulare Bauweise unterstützt verschiedenste Ein- und Ausgänge flexibel und skalierbar.



ETS-7200 Serie verbindet hochpräzise Signalverarbeitung mit modernsten Cybersecurity-Standards zuverlässig

Die ETS-7200 Serie bietet eine Kombination aus exakter Signalverarbeitung und höchsten Schutzmechanismen gegen Cyberangriffe. Dank der Unterstützung standardisierter Protokolle wie Modbus TCP und MQTT erfolgt die Integration in bestehende Netzwerke ohne zusätzlichen Aufwand. Der modulare Aufbau erlaubt individuelle Konfigurationen für vielfältige IoT-Anwendungen und gewährleistet gleichzeitig eine durchgängige Stabilität. Die widerstandsfähige Hardware wird durch eine robuste Softwarearchitektur ergänzt und liefert eine zuverlässige Plattform für industrielle Automatisierungsaufgaben. Minimalem Konfigurationsaufwand und erweiterbarer Funktionalität.

ETS-7200 Module gewährleisten sichere OT-IT Verbindung durch verschlüsselte Kanäle

Für die sichere Verbindung von Operational Technology (OT) und Information Technology (IT) verfügen die ETS-7200 Module über ein breites Spektrum an Sicherheitsfunktionen. Ein mehrstufiger Passwortschutz stellt sicher, dass unbefugte Zugriffe abgewehrt werden, während durchgängige Verschlüsselung aller Kommunikationswege Integrität und Vertraulichkeit der Daten gewährleistet. Eine gehärtete Softwarearchitektur erkennt und blockiert Denial-of-Service-Angriffe, sodass die Signalverarbeitung kontinuierlich und Systemverfügbarkeit selbst in anspruchsvollen Umgebungen erhalten bleibt. Automatisierte Alarmsysteme informieren Betreiber umgehend über sicherheitsrelevante Ereignisse.

Dual-Stack-Funktion bietet automatisierte IPv6-Konfiguration für schnelle Inbetriebnahme und Betrieb

Die Dual-Stack-Funktion ermöglicht gleichzeitig den Betrieb beider Internet-Protokolle IPv4 und IPv6. Controller analysieren automatisch das jeweils verfügbare Netzwerkprotokoll und konfigurieren eigenständig eine korrekte IPv6-Adresse, ohne Eingriffe des Anwenders. Dank dieser Automatisierung verkürzen sich Implementierungszeiten deutlich, und potenzielle Fehler bei der Adresszuweisung werden minimiert. Anwender profitieren von einer schnelleren Inbetriebnahme, reduzierten Wartungsaufwänden und einer vereinfachten Netzwerkintegration, die Effizienz und Betriebssicherheit nachhaltig steigert. Zudem erhöht sich die Flexibilität moderner Automationssysteme weiterhin signifikant.

Integrierte IF-ELSE-Logik reduziert externe Steuerung und vereinfacht Systemarchitektur deutlich

Die im ETS-7200 integrierte IF-ELSE-Logik ermöglicht die Ausführung einfacher Steuerungsaufgaben ohne externe Controller. Logische Bedingungen werden direkt im Modul evaluiert, und zugeordnete Ausgänge reagieren sofort. Dadurch entfallen zusätzliche Steuerungseinheiten und deren Verkabelung. Diese Lösung reduziert Platzbedarf, senkt Anschaffungs- und Wartungskosten und vereinfacht die Systemarchitektur. Besonders in dezentralen Installationen und beengten Einbauräumen profitieren Anwender von schlanker Hardware, schneller Inbetriebnahme und hoher Ausfallsicherheit und verbessert gleichzeitig die Reaktionsfähigkeit im Automationsprozess und Zuverlässigkeit.

Daisy-Chaining sowie REST-API ermöglichen flexible Vernetzung, Steuerung mehrerer Einheiten

Die ETS-7200 Controller ermöglichen erweiterte Vernetzung durch Daisy-Chaining über mehrere Module hinweg und reduzieren Verkabelungsaufwand erheblich. Gleichzeitig stellt eine umfassende REST-API offene HTTP-Endpunkte bereit, welche die unkomplizierte Anbindung an zeitgemäße Softwarelösungen und Cloud-Dienste sicherstellen. Entwickler profitieren von standardisierten Schnittstellen, die frei von proprietären Protokollen sind und so flexible Datenerfassung, Datenanalyse sowie Steuerungsfunktionen erlauben. Diese Architektur gewährleistet hohe Skalierbarkeit und unterstützt heterogene Systemumgebungen effizient. Sie reduziert Entwicklungsaufwand und erhöht deutlich Wartungseffizienz.

ETS-7200 Serie: analoge, digitale, multifunktionale I/O-Module erweitern dezentrale Systemvielfalt

Die ETS-7200 Serie bietet ein umfangreiches Spektrum an I/O-Optionen und ermöglicht die präzise Integration analoger Signale, digitaler Ein- und Ausgänge sowie modularer Multifunktionsmodule mit frei kombinierbaren Ein- und Ausgängen. Zusätzlich stehen spezielle Module mit Relaisausgängen und digitalen Eingängen zur Verfügung, um unterschiedlichste Automationsaufgaben abzubilden. Aufgrund dieser vielfältigen Ausstattung eignet sich die Serie gleichermaßen für den Einsatz in Neubauprojekten und retrofitoptimierten Modernisierungsvorhaben. Sie gewährleistet höchste Flexibilität, Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und einfache Wartung.

Innovative I/O-Controller der ETS-7200 Serie vereinen hochgenaue Signalverarbeitung, modernste Cyberschutzmechanismen und vielseitige Konnektivität. Automatische Zuweisung gültiger IPv6-Adressen reduziert Konfigurationsaufwand und minimiert Fehlerquellen. Die integrierte IF-ELSE-Logik ermöglicht lokale Steuerungsaufgaben ohne externe SPS. Diverse Module für analoge und digitale Ein- und Ausgänge sowie Relaislösungen bieten flexible Einsatzmöglichkeiten in Neubauten und Retrofit-Projekten. Skalierbarkeit und Performance bleiben dauerhaft gewährleistet.