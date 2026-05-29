Rheinmetall unterzeichnet mehrere Milliarden Euro Vertrag für FV-014 Munition

Rheinmetall hat in Koblenz einen Rahmenvertrag über mehrere Milliarden Euro geschlossen. Ab 2027 beginnt die Auslieferung der FV-014 Loitering Munition in großen Stückzahlen, nachdem sie Mitte 2026 die Qualifikation durchlaufen hat. Das EU-basierte System kombiniert autonome Aufklärungsfunktionen mit gezielten Präzisionsschlägen. Es erreicht eine maximale Reichweite von hundert Kilometern und bietet eine Flugzeit von siebzig Minuten. Durch den schnellen Produktionshochlauf sichert Rheinmetall eine zuverlässige Versorgung und unterstützt die strategische Unabhängigkeit dauerhaft.



Rheinmetall startet ab zweiten Quartal 2026 Serienfertigung des FV-014-Drohnensystems

In einem bemerkenswert kompakten Zeitrahmen hat Rheinmetall unter der Leitung von CEO Armin Papperger ein autonomes Drohnensystem entwickelt, das Echtzeitaufklärung und präzise Strikes in einem Gerät verbindet. Nach erfolgreicher Qualifikation im zweiten Quartal 2026 wird der Produktionshochlauf umgehend in industriellem Maßstab gestartet. Die Serienfertigung beginnt unmittelbar nach Auftragsfreigabe. Das Verfahren sichert der Bundeswehr schnellen Zugriff auf einsatzbereite FV-014-Systeme, verbessert die operative Einsatzbereitschaft deutlich und gewährleistet damit eine robuste Versorgungssituation dauerhaft.

Komplette FV-014-Munition: Entwicklung und Fertigung vollständig in der EU

Die FV-014-Munition wird vom ersten Konzeptentwurf bis zur endgültigen Produktion vollständig innerhalb der Europäischen Union entwickelt. Dies sichert eine durchgängige und transparente Lieferkette, reduziert Abhängigkeiten von Drittstaaten und senkt potenzielle Verzögerungen. Jede Komponente stammt von ausgewählten EU-Zulieferern, wodurch strenge Qualitätskontrollen und hohe Fertigungsstandards gewährleistet werden. Im Ergebnis entsteht ein robustes Waffensystem mit stabiler Versorgungslage, das auch unter erhöhtem Einsatzdruck zuverlässige Leistung und strategische Unabhängigkeit bietet, langfristige Versorgungssicherheit und maximale Resilienz.

100 Kilometer Reichweite und 70 Minuten Flugzeit charakterisieren FV-014

Mit einer Reichweite von bis zu hundert Kilometern und einer maximalen Flugzeit von siebzig Minuten ermöglicht die FV-014 langfristige Missionen in großer Distanz. Ihr vier Kilogramm schwerer Gefechtskopf kombiniert mit einem hochverlässlichen Detonationsmechanismus gewährleistet punktgenaue Impacts auf ausgewählte Prioritätsziele. Diese Parameter erlauben eine anhaltende Beobachtung feindlicher Standorte und eine sofortige Reaktion aus sicherer Entfernung, wodurch Einsatzkräfte nachhaltig entlastet und Gefährdungen minimiert werden. Zudem erhöht sich dadurch die Gesamtoperationseffizienz im Einsatzgebiet.

Autonome Drohne kreist loitering und sichert Reaktion aus Distanz

Die Integration von Echtzeitaufklärung und unmittelbarer Schlagfähigkeit verschafft der Bundeswehr umfassende Schutzmöglichkeiten für eigene Einheiten und beschleunigt die Reaktionszeit auf potenzielle Gefahren. Dank des Loitering-Modus bleibt die Drohne über einem definierten Einsatzgebiet in der Schwebe, um den optimalen Zeitpunkt für den Gefechtskopfeinsatz abzuwarten. Durch den hohen Automatisierungsgrad arbeitet das System autonom und ermöglicht flexible Einsatzmuster, wodurch militärische Operationen präziser, sicherer und effektiver durchgeführt werden können unter wechselnden Bedingungen taktisch anpassbar.

Das modulare und skalierbare Waffensystem FV-014 wurde vollständig in der Europäischen Union entwickelt und gefertigt. Dadurch profitiert die Bundeswehr von hoher Versorgungssicherheit und minimiert Abhängigkeiten. Dank der autonomen Funktionsweise lassen sich Einsatzaufklärung und Präzisionsschlag nahtlos kombinieren, während die Reichweite und Flugzeit optimale Entscheidungsfreiheit ermöglichen. Der sofortige Produktionshochlauf sorgt für eine konstante Verfügbarkeit großer Stückzahlen. Insgesamt stärkt das System operativ die Reichweite, Situationskontrolle und strategische Unabhängigkeit für zukünftige militärische Aufgabenstellungen. effizient.