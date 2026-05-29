Partnerschaft camos SERVICE 1 integriert CPQ und FSM nahtlos

Die Partnerschaft zwischen camos und SERVICE 1 integriert CPQ und FSM zu einem lückenlosen Informationsfluss über den gesamten Produktlebenszyklus. Angebote, Installationen, Wartungsarbeiten und Modernisierungen kommunizieren nahtlos untereinander, wodurch Bruchstellen entfallen. Die enge Verzahnung stellt sicher, dass Konfigurationsdaten, Stücklisten und Kundenanforderungen konsistent bleiben. Vertriebs- und Serviceprozesse profitieren gleichermaßen von verlässlichen Daten und automatisierten Abläufen. So lassen sich Produktwissen sichern, After-Sales-Potenziale heben und Auftragseingänge besser planen. Diese Struktur steigert Effizienz und Kundenzufriedenheit.



Vertriebsprozesse enden in ERP, daher fehlt Service durchgängiger Datenzugriff

In vielen ERP-Implementierungen endet der Vertriebsprozess bereits mit dem Abschluss des Auftrags. Nachfolgende Phasen wie Montage, Inbetriebnahme und Wartung erfolgen häufig in isolierten Systemen, die keinen Zugriff auf die ursprünglich im Verkauf erfassten Konfigurationsdaten bieten. Dadurch gehen essentielle Produktinformationen verloren, Upselling-Potenziale bleiben ungenutzt und Serviceabläufe erleiden erhebliche Verzögerungen. Dies verhindert effizientes Lifecycle-Management, erschwert nachhaltiges Wachstum und setzt Unternehmen wertvolle Chancen für profitsteigernde Folgeaufträge unbemerkt außer Kraft. Die Abläufe bleiben blockiert.

Serviceerlöse optimieren mit integrierter CPQ und FSM-Lösung im Unternehmen

Im Fokus stehen nicht die einmaligen Erlöse im Erstverkauf, sondern die nachhaltigen Umsätze, die entlang des Produktlebenszyklus generiert werden. Serviceverträge, Systemerweiterungen und Modernisierungen bieten langfristig höhere Deckungsbeiträge. Fehlt eine durchgängige IT-Anbindung zwischen Vertrieb und Service, gehen diese Potenziale verloren. ERP-Spezialisten empfehlen deshalb die Integration von Configure-Price-Quote- und Field-Service-Management-Lösungen, um wiederholte Auftragsabschlüsse zu sichern und Kundenbeziehungen dauerhaft zu festigen. Dies fördert wiederkehrende Erträge und unterstützt eine planbare Unternehmensentwicklung mit hoher Rentabilität.

Strategische Partnerschaft schafft durchgängige Datenbasis für Serviceprozesse ohne Informationsverlust

Durch die strategische Verbindung von camos und SERVICE 1 dient das in camos erstellte Konfigurationsmodell künftig als zentrale Datenquelle für alle nachfolgenden Serviceabläufe. Technische Konfigurationen, detaillierte Stücklisten und spezifische Kundenanforderungen werden automatisiert und verlustfrei in SERVICE 1 übernommen. Bereits im Angebot lassen sich Wartungsleistungen und individuelle Serviceverträge einbinden. Dieses nahtlose Zusammenspiel eliminiert Medienbrüche und manuelle Nacharbeiten, gewährleistet Konsistenz und beschleunigt interne Prozesse im Verkaufs- und Servicebereich und optimiert den gesamten Informationsfluss.

Serviceangebote frühzeitig positionieren und planbare Auftragseingänge effizient systematisch realisieren

After-Sales-Teams können durch die Integration Serviceangebote bereits in frühen Projektphasen einbringen und so Umsatzpotenziale frühzeitig sichern. Vertriebsleiter profitieren von planbaren, kalkulierbaren Auftragseingängen, die auf transparenten Angebotsdaten basieren. Außendiensttechniker erhalten mit dem CPQ-System sämtliche Konfigurationsdetails, Servicepakete und Kundenanforderungen in Echtzeit. Dadurch lassen sich Einsätze effizient planen, Serviceprozesse beschleunigen und Reaktionszeiten verkürzen. Alle Beteiligten arbeiten auf einer Datenbasis, wodurch Abstimmungen minimiert.

SERVICE 1 digitalisiert über dreißig Jahre Außendienstprozesse und Serviceverträge

Mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung im Field Service Management bietet SERVICE 1 eine cloudbasierte Plattform zur durchgängigen Digitalisierung von Außendienst- und Serviceprozessen. Die Lösung automatisiert Einsatzplanung, optimiert Routen und Personalverteilung, verwaltet Serviceverträge strukturiert und zentralisiert. Kundenportale unterstützen Self-Service-Funktionen wie Ticketanlage, Statusabfrage und Dokumentenzugriff. Dank Echtzeitsynchronisation und intuitiven Benutzeroberflächen lassen sich Reaktionszeiten verkürzen, Servicequalität steigern und Betriebskosten nachhaltig senken, um wettbewerbsfähige Serviceangebote zu realisieren.

camos CPQ-Software optimiert nahtlos weltweit Produktkonfiguration, Preisfindung und Angebotserstellung

Die camos Software und Beratung GmbH gilt als führender Anbieter von Configure-Price-Quote-Software und richtet sich an B2B-Unternehmen mit technisch komplexen Produkten. Die Lösung unterstützt bei der präzisen Produktkonfiguration, automatisierten Preisfindung und standardisierten Angebotserstellung. Internationale Kunden wie Siemens, Schindler und Liebherr profitieren von globaler Verfügbarkeit, nahtloser Integration in bestehende IT-Landschaften und optimierten Vertriebsprozessen. Auf diese Weise verkürzt camos Angebotszyklen, minimiert Fehler und steigert die Effizienz im Produktvermarktungsprozess deutlich maßgeblich und nachhaltig.

Habeck präsentiert camos SERVICE 1 Partnerschaft auf NXT 26

Am 7. Mai 2026 stellen Heiner Habeck, CEO von camos, und das SERVICE-1-Team ihre strategische Zusammenarbeit auf der Fachmesse SERVICE NXT 26 in Frankfurt vor. Interessierte ERP-Experten sowie verantwortliche Entscheidungsträger erhalten dort praxisnahe Einblicke in die nahtlose Integration von Configure-Price-Quote- und Field-Service-Management-Systemen. Anhand konkreter Anwendungsbeispiele wird gezeigt, wie Unternehmen den durchgängigen Datenfluss umsetzen und so Effizienz, Servicequalität sowie After-Sales-Potenziale nachhaltig steigern können. Zusätzlich erläutern die Referenten praxisnahe Best-Practices und branchenspezifische Umsetzungsszenarien.

Die Integration von camos CPQ und SERVICE 1 FSM schließt Dateninseln im ERP-Umfeld, indem Konfigurationsdaten und Serviceanforderungen in einem durchgängigen System bereitgestellt werden. Vertriebs- und Serviceteams arbeiten mit einheitlichen Informationen, wodurch Fehlinterpretationen und Doppelarbeiten vermieden werden. Produktwissen bleibt im Unternehmen erhalten, Serviceprozesse lassen sich frühzeitig planen und automatisieren. Unternehmen profitieren von effizienteren Abläufen, besserer Kundenkommunikation und gesteigerten After-Sales-Umsätzen dank transparentem Informationsaustausch entlang des gesamten Produktlebenszyklus. Dabei steigern sie kontinuierlich Wachstumspotenziale.